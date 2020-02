DGAP-News: Additive Fertigung: ALSO vertreibt BASF Ultrasint(R) TPU01 (deutsch)

Additive Fertigung: ALSO vertreibt BASF Ultrasint(R) TPU01

^

EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

Additive Fertigung: ALSO vertreibt BASF Ultrasint(R) TPU01

28.02.2020 / 11:30

Medienmitteilung

Additive Fertigung: ALSO vertreibt BASF Ultrasint(R) TPU01

ALSO kooperiert mit einem der weltweit führenden Hersteller von

3-D-Druck-Materialien: BASF.



Unter der Marke Forward AM vertreibt BASF das

Produkt Ultrasint(R) TPU01. Der Werkstoff ist insbesondere für die

Herstellung von widerstandsfähigen, abriebfesten und elastischen Teilen

geeignet, wie sie etwa für Sport- und Freizeitschuhe, aber auch in der

Automobilindustrie benötigt werden. Ab sofort kann der neue Thermoplast

Kunststoff über ALSO europaweit bezogen werden. Er wurde speziell für die HP

Jet Fusion 5200-Serie entwickelt - eine 3D-Drucker-Familie, die ALSO bereits

in ihr Programm aufgenommen hat.

«Additive Fertigung wird erst dann zu einer echten Alternative im

Produktionsprozess, wenn die Auswahl an Materialien stimmt und das Ergebnis

überzeugt», betont Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX:

ALSN). «Mit dem Werkstoff von BASF erweitern wir unser Portfolio für den

3D-Druck um ein qualitativ äusserst hochwertiges Produkt, das bei der

Herstellung unterschiedlichster Waren und Komponenten - vom Sportschuh bis

zum Auto - eingesetzt werden kann.»

Ultrasint(R) TPU01 wurde von BASF speziell für die neue Jet Fusion

5200-Serie von HP entwickelt. In Kombination mit entsprechenden

Leichtbau-Strukturen (Lattice-Strukturen) eröffnet der

Thermoplast-Kunststoff Entwicklern und Designern völlig neue Möglichkeiten

für Geometrien - besonders in denjenigen Bereichen, in denen es um flexible

Strukturen und Stossdämpfung geht. Die Beispiele für den Einsatz sind daher

auch sehr vielfältig: Sie reichen von Sport, Freizeit und Footwear bis hin

zum Maschinen- und Automobilbau. Die Eigenschaften von Ultrasint(R) TPU01

machen das Produkt zu einem idealen Werkstoff für Prototyping- und

Fertigungsanwendungen, wie zum Beispiel für die Kleinserienfertigung von

Schutzgehäusen und Abdeckungen, für komplexe Rohrnetze, Greifer und

Dichtungen oder Schuhe.

Forward AM bietet darüber hinaus Material- und Service-Lösungen entlang der

gesamten Wertschöpfungskette von einer Produktidee bis zu dessen Produktion

an. Von Powder Bed Fusion über Plastik- und Metallfilamente bis hin zu

Photopolymeren - Forward AM ist auf dem Markt mit dem breitesten

Produktportfolio in der 3D-Druckindustrie aufgestellt.

Für ALSO ist dies ein weiterer Schritt im Hinblick auf den Ausbau ihres

3D-Druck-Portfolios. Die Palette des Technologie Providers umfasst

gegenwärtig 3D-Drucker unterschiedlicher Grössenordnungen und für

unterschiedliche Einsatzbereiche - vom Einsteigermodell bis hin zu

anspruchsvollen Industrie- und Dental-Druckern - sowie Materialien und

Zubehör, wie etwa Industriestaubsauger und Hebelifte. Ausserdem profitieren

Reseller und Nutzer von der Expertise, die im ALSO Center of Competence für

Additive Fertigung gebündelt ist. Hier werden Komplett-Lösungen aus einer

Hand angeboten.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20200228de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Head of Communications ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

Pressekontakt BASF 3D Printing Solutions GmbH:

Lisa Krämer

Marketing and Communications Manager

Telefon: +49 6221 67417-130

E-Mail: lisa.kraemer@basf-3dps.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

BASF 3D Printing Solutions

Die BASF 3D Printing Solutions GmbH mit Sitz in Heidelberg ist eine

100-prozentige Tochtergesellschaft der BASF New Business GmbH. Ihre Aufgabe

ist es, das Geschäft mit Materialien, Systemlösungen, Bauteilen und

Serviceleistungen im Bereich 3D-Druck unter der Marke Forward AM auf- und

auszubauen. Die BASF 3D Printing Solutions arbeitet in start-up-ähnlichen

Strukturen, um ihre Kunden im dynamischen Markt für 3D-Druck zu betreuen.

Ausserdem arbeitet sie eng mit den globalen Forschungsplattformen sowie

Anwendungstechnikern unterschiedlicher Bereiche der BASF zusammen und

kooperiert mit Forschungsinstituten, Universitäten, Start-ups und

Industriepartnern. Potenzielle Kunden sind vor allem Unternehmen, die den

3D-Druck für die industrielle Fertigung nutzen wollen. Typische Industrien

hierfür sind die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie die

Konsumgüterbranche. Weitere Informationen auf www.forward-am.com

Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

https://droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VQSATTNIUK

Dokumenttitel: ALSO_28.2.2020

Ende der Medienmitteilung

985993 28.02.2020

