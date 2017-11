DGAP-News: AdHoc | Lumaland AG: Übernahme der

AdHoc | Lumaland AG: Übernahme der #Do your sports GmbH

Lumaland AG (WKN: A1YC99)

Insiderinformation nach § 17 MAR

Die Gesellschaft setzt die auf der Hauptversammlung vom 22. Dezember 2016 beschlossene strategische Neuausrichtung weiter um und hat zu diesem Zweck am heutigen Tage einen Kaufvertrag über sämtliche Geschäftsanteile an der #Do your sports GmbH, Mönchengladbach geschlossen.

Der Kaufpreis für die Geschäftsanteile inklusive Earn-Out-Komponenten, welche sich an der wirtschaftlichen Entwicklung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 orientiert, beträgt maximal EUR 7 Mio. Im Übrigen wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Vorstand der Gesellschaft hat die Finanzierung des Kaufpreises durch eine mit der sweet dreams Invest GmbH abgeschlossene verbindliche Finanzierungsabsicherung sichergestellt, prüft aber derzeit noch alternative Angebote.

Die Gesellschaft beabsichtigt auch weiterhin, geeignete Unternehmen im Bereich e-Commerce zu erwerben.

Berlin, 7. November 2017

Vorstand

Kontakt: Sebastian Stietzel office@lumaland.com

Lumaland AG
Tauentzienstr. 11
10789 Berlin
Deutschland
E-Mail: office@lumaland.com
Internet: www.lumaland.com
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99

