DGAP-News: Achiko's Position zur Virusariante Omikron (deutsch)

Achiko's Position zur Virusariante Omikron

02.12.2021 / 06:45

- Die chemische Wirkungsweise von Achikos Covid-19-Schnelltest AptameX

deutet stark darauf hin, dass die neue Virusvariante Omikron genauso

zuverlässig nachgewiesen werden kann wie jede andere bisher bekannte

Covid-19-Variante

- Achikos hochempfindlicher, kostengünstiger Test AptameX schliesst zusammen

mit dem digitalen Passporting-Dienst Teman Sehat ("Health Buddy") die Lücke

zwischen Schnelltests und PCR-Tests

- Die Genehmigung für die zweite Generation des AptameX-Testkits wird noch

in diesem Monat vom indonesischen Gesundheitsministerium erwartet

- Die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung, die Anfang nächsten Jahres

eingereicht werden soll, werden derzeit fertiggestellt

Zürich, 2. Dezember 2021: Achiko AG (SWX: ACHI, ISIN CH0522213468)

(«Achiko», das «Unternehmen») ist sehr zuversichtlich, dass sein eigener,

nicht-invasiver Covid-19-Schnelltest AptameXTM ein wirksames und genaues

Instrument zum Nachweis von Covid-19 und seinen Varianten ist,

einschliesslich der kürzlich entdeckten Omikron-Variante.

Steven Goh, CEO von Achiko, sagte: «Basierend auf den Informationen, die wir

bisher gesehen haben, und auf den gut dokumentierten Wirkmechanismen von

Aptameren, die wir verwenden, haben wir allen Grund zu glauben, dass unser

Testkit die Omikron-Variante genauso zuverlässig erkennen wird, wie es jede

andere Mutation erkennt.»

Während Wissenschaftler weltweit Laborstudien zur Wirksamkeit der aktuellen

Impfstoffe gegen die Corona-Variante Omikron durchführen, hält die Welt den

Atem an. Die Lösung von Achiko zur Bewältigung der Pandemie durch häufige

Tests mit AptameX, kombiniert mit der digitalen Gesundheitspass-App Teman

SehatTM («Health Buddy») als integrierte Covid-19-Plattform, bleibt derweil

unverändert wirkungsvoll und kann Ländern helfen, in denen

Impfstoff-Ungleichheit und -Zögerlichkeit noch weit verbreitet sind.

«Das Auftauchen der Omikron-Variante erinnert uns daran, dass der Alltag mit

Covid-19 mit Stolpersteinen gepflastert ist», sagte Steven Goh. «Es besteht

kein Zweifel, dass Tests eine Schlüsselrolle in unseren Bemühungen zur

Eindämmung und Kontrolle der Covid-19-Pandemie spielen müssen. Denn es ist

entscheidend, dass wir infizierte Personen identifizieren, um eine weitere

Übertragung von Covid-19 von Mensch zu Mensch zu verhindern. Die einzige

Möglichkeit, dir mir realistisch erscheint, ist, dass stetes Testen ein

Bestandteil unseres Lebens wird. Unser hochempfindlicher, auf der

DNA-Aptamer-Technologie basierender Schnelltest AptameX, füllt in diesem

Kontext die Lücke zwischen weniger genauen Schnelltests und den umständlich

zu handhabenden und teuren PCR-Tests.»

Der Einsatz der DNA-Aptamer-Technologie führt zu einer Sensitivität von 77 %

(95 % CI: 75,94 - 79,24) bei einem hohen Industrie-CT-Score von 28,3,

verglichen mit den meisten Schnelltests, die einen CT-Score >25 aufweisen.

Die Technologie ermöglicht ausserdem eine schnelle Anpassung und

Weiterentwicklung sowie Skalierung der Produktion von AptameX bei

gleichzeitiger Beibehaltung des Kostenvorteils, was den Test zu einer

einfachen und erschwinglichen Lösung für häufige Massentests macht, der

selbst bei niedrigen Viruslasten einen vergleichbaren Nachweis wie PCR-Tests

bietet.

Nach einer ersten Produktzulassung im August in Indonesien baut das

Unternehmen derzeit die Produktion in Taiwan bzw. Indonesien auf und

erwartet noch diesen Monat die Zulassung für eine optimierte zweite

Generation von AptameX. Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, dass

es im ersten Quartal 2022 ein Antrag auf das Erteilen der CE-Kennzeichnung

einreichen kann. Die Kennzeichnung wird es für Achiko einfacher machen, die

europäische und weltweite Nachfrage zu decken.

«Wie wir bei der Delta-Variante gesehen haben, ist es nahezu unmöglich, die

Ausbreitung von Covid-19 langfristig einzudämmen», fügte Steven Goh hinzu.

«Als Screener für PCR-Tests können Schnelltests Regierungen und Menschen

aber in die Lage versetzen, ihre eigene Gesundheit zu kontrollieren und ein

weitgehend normales Leben zu führen. Viele Länder sind schnell dazu

übergegangen, Flüge aus Afrika und anderen Regionen einzuschränken. Ich

halte das nicht in jedem Fall für gerechtfertigt. Schnelltests können dabei

helfen, Flugverbote zu verhindern und die wirtschaftlichen Auswirkungen zu

begrenzen.»

ÜBER ACHIKO AG

Achiko entwirft und entwickelt Innovationen im Bereich der

Healthcare-Technologie mit ihrer Biotechnologieabteilung, AptameXTM, und

ihrer Schwesterabteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman

SehatTM. Das Unternehmen hat einzigartige Healthtech-Ressourcen aufgebaut,

die benutzerfreundliche Testdiagnostik ermöglicht, kombiniert mit einer

digitalen Passport-Lösung für die Verwaltung von Covid-19.

AptameX gründet auf einer DNA-Aptamer-basierten Technologie, die

kostengünstig, chemisch synthetisiert und im wachsenden Diagnostikfeld im

Gesundheitswesen breit anwendbar ist. Kombiniert mit der digitalen mobilen

Gesundheits-App Teman Sehat entwickelt Achiko Technologien, die schnelles

und kostengünstiges diagnostisches Testen für eine Reihe von

Krankheitserregern und therapeutischen Indikationen ermöglichen. Die

AptameX-Technologie ist von Regenacellx.sl lizenziert; Achiko hält exklusive

kommerzielle Rechte.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt

über Büros in Hongkong, Jakarta, Seoul und Singapur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.com.

ACHIKO AG

Investor Relations

E: ir@achiko.com

Schweiz & Global

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

U.S. & Global

Jeanene Timberlake

RooneyPartners

E: jtimberlake@rooneypartners.com

T: +1 646 770 8858

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking

statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve

certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which

could cause the actual results, financial condition, performance or

achievements of Achiko AG to be materially different from any future

results, performance or achievements expressed or implied by such

forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of

this date and does not undertake to update any forward-looking statements

contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

