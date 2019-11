DGAP-News: Achiko Ltd.: Achiko und Hypothekarbank Lenzburg unterzeichnen ein Memorandum of Understanding über die Bereitstellung einer App für Finanzdienstleistungen und eines digitalen Wallets von Achiko in der Schweiz (deutsch)

Achiko Ltd.: Achiko und Hypothekarbank Lenzburg unterzeichnen ein Memorandum of Understanding über die Bereitstellung einer App für Finanzdienstleistungen und eines digitalen Wallets von Achiko in der Schweiz

Zürich/Lenzburg, 28 November 2019 - Das seit Kurzem an der SIX kotierte

Fintech-Unternehmen Achiko Ltd. (ACHI:SWX) und die Schweizer Bank

Hypothekarbank Lenzburg (HBLN:SWX) erklären ihre Absicht, eine Partnerschaft

zur Bereitstellung von Achiko's digitaler Plattform für

Finanzdienstleistungen in der Schweiz einzugehen.

Die Hypothekarbank Lenzburg ist ein Schweizer Bankinstitut mit

Vorreiterrolle in der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen. Achiko ist

ein führendes asiatisches Fintech-Unternehmen, das unter anderem eine

Plattform für Zahlungsdienstleistungen anbietet. Die beiden Projektpartner

wollen nun die digitale Infrastruktur von Achiko und die HBL-Bankenlösung

Finstar(R) in einer gemeinsamen Plattform bereitstellen. Diese neue

Plattform wird Finanzdienstleistungen inklusive eines digitalen Wallets

anbieten und so neue Massstäbe bei der Funktionalität und der Kundenbindung

setzen.

Marianne Wildi, CEO der Hypothekarbank Lenzburg AG: «Mit dieser

Zusammenarbeit stellen wir einmal mehr unsere Führungsrolle im Bereich Open

Banking in der Schweiz unter Beweis. Die Zusammenarbeit mit Achiko ist ein

Meilenstein im Öffnungsprozess des Swiss Banking für innovative

Fintech-Lösungen. Wir freuen uns, dass unsere Bank und unser

Kernbankensystem Finstar(R) Teil dieser dynamischen Entwicklung sind.»

Benutzer, die sich für das Schweizer Angebot von Achiko registrieren, werden

automatisch Kunde von HBL mit einem speziellen Konto, das für die Anwendung

des digitalen Achiko-Wallet konzipiert ist. Das benutzerfreundliche Wallet

wird Zugang zu einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen bieten, wie

etwa zum Geld auf dem Bankkonto, zu digitalen Assets und zu verschiedenen

Zahlungslösungen. Daneben kann das Wallet direkt von einem HBL-Konto

«aufstocken», und schliesslich können sich die Benutzer der Plattform von

der HBL herausgegebene Debit- oder Prepaidkarten ausstellen lassen, die

sowohl mit dem Logo der Hypothekarbank Lenzburg wie auch mit dem

«Achiko»-Logo gekennzeichnet sind. Zusätzlich wird im Lauf des nächsten

Jahres das Achiko-Lohnvorauszahlungssystem «EarlyPay» lanciert, mit dem

registrierte Mitarbeitende von Unternehmen, die «AchikoPay» aktiviert haben,

eine Vorauszahlung ihres Lohns beziehen können. Diese Dienstleistung wird

für Arbeitgeber kostenlos sein, Arbeitnehmenden wird eine kleine

Bearbeitungsgebühr verrechnet.

Die Partnerschaft mit HBL und dem neuen E-Wallet von Achiko ist auf den

Schweizer Markt beschränkt. Nichtsdestotrotz ist es ein Zeichen für Achikos

Bestreben, seine Präsenz sowohl in Bezug auf das Leistungsspektrum als auch

geografisch zu erweitern. Das Unternehmen fokussiert dazu weiterhin auf die

Erweiterung seiner Stammkundenbasis in Asien, die in den nächsten Monaten

zusätzliche Funktionalitäten im digitalen Wallet erhalten wird, und

evaluiert gleichzeitig weitere strategische Partnerschaften, sowohl in

Europa als auch in Asien.

Um die langfristige Expansionsstrategie umzusetzen und zu beschleunigen, ist

Achiko im Begriff, ein Unternehmen in der Schweiz zu gründen.

Christopher Young, Chief Operations Officer von Achiko Ltd. und

Geschäftsführer der sich in Gründung befindlichen Achiko Switzerland AG,

betont: «Dass wir Achiko vor Kurzem an der SIX Swiss Exchange kotiert haben,

war eine weitreichende strategische Entscheidung. Wir wollen Menschen durch

'Play and Pay' verbinden und haben nicht nur ein starkes und rasch

wachsendes Geschäft in Indonesien und ganz Asien, sondern verfolgen auch

strategische Pläne, um unsere Aktivitäten in der Schweiz und in Europa

auszubauen. Die Partnerschaft mit führenden Unternehmen wie der

Hypothekarbank Lenzburg ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung dieser

Strategie. Der weitere Ausbau unserer Dienstleistungen und zusätzliche

Partnerschaften sind in Vorbereitung.»

Das digitale Wallet wird dabei ein wichtiges strategisches Element von

Achiko sein. Das Unternehmen plant, das Wallet in seine

Zahlungsdienstleistungen in Indonesien einzubinden und es als Ankerprodukt

in Europa zu verwenden. Achiko ist überzeugt, dass die Servicepalette

(darunter «Buy now, pay later»-Möglichkeiten,

Konsumkredite, Gutscheine, Angebote, Spieldienste usw.) für Asien, Europa

und darüber hinaus für weitere Regionen attraktiv sein kann.

Über Achiko

Achiko ist die Holdinggesellschaft der Unternehmen Mimopay und Kryptonite.

Die Unternehmensgruppe hat Niederlassungen in Indonesien, Hongkong, Singapur

und Südkorea.

Achiko hat ein erfahrenes Managementteam, das über einen erfolgreichen

Leistungsnachweis im Aufbau international anerkannter, digitaler Unternehmen

verfügt und dies unter anderem für Konzerne wie Disney, TimeWarner (heute

WarnerMedia), Samsung, Kakao und Leon Entertainment unter Beweis stellte.

Achiko verfügt über bedeutende Aktionäre wie die MNC Group, das grösste

Medienunternehmen in Südostasien. Ihre Aktionärsbasis umfasst zudem MOX,

Chinas grösste Risikokapitalgesellschaft, die sich ausschliesslich auf den

Mobilfunksektor konzentriert und eine der drei weltweit grössten

Risikokapitalgesellschaften in diesem Bereich ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.achiko.co.

Über die Hypothekarbank Lenzburg AG und Finstar(R)

Die Hypothekarbank Lenzburg AG ist eine börsenkotierte Schweizer

Universalbank. Rund 260 Mitarbeiter

aus 11 Nationen bieten sämtliche Services im Bankgeschäft an. Gegründet

wurde die Bank 1868 als Hypothekar- und Leihkasse Lenzburg. Heute betreibt

das Geldinstitut 13 Geschäftsstellen sowie zwei Beratungsbüros und ist stark

in der Region verankert. Neben dem traditionellen Geschäft treibt die «Hypi»

auch die Digitalisierung des Bankgeschäfts voran. Das selbst entwickelte

Kernbankensystem Finstar(R) verfügt über offene Schnittstellen für

Fintech-Unternehmen und wird als Open-Banking-Plattform auch an Drittbanken

und andere Unternehmen vertrieben. Wegen der technologischen

Innovationskraft hat die Hypothekarbank Lenzburg in den letzten Jahren

mehrere Auszeichnungen erhalten: «Finance IT-Innovation Award» von

Competence Center Ecosystem (2019), «Euro-Finance-Tech-Award» von Euro

Finance Tech (2017), «Digitalste Bank der Schweiz» von finews.ch (2016).

Weitere Informationen finden Sie unter www.hbl.ch

Pressekontakt

Deutschland und Österreich

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

edicto GmbH

E: achiko@edicto.de

T: +49 69 90 55 05-51

Schweiz

Marcus Balogh

Farner Consulting Ltd.

E: achiko@farner.ch

T: +41 44 266 67 67

