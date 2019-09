DGAP-News: Accentro Real Estate AG: Zurückgehende Verkäufe, bei stabilem Umsatz von 2,44 Milliarden Euro in Rhein-Main (deutsch)

Accentro Real Estate AG: Zurückgehende Verkäufe, bei stabilem Umsatz von 2,44 Milliarden Euro in Rhein-Main

^

DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

Accentro Real Estate AG: Zurückgehende Verkäufe, bei stabilem Umsatz von

2,44 Milliarden Euro in Rhein-Main

30.09.2019 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

12. ACCENTRO Wohneigentumsreport

Zurückgehende Verkäufe, bei stabilem Umsatz von 2,44 Milliarden Euro in

Rhein-Main

* Verkaufszahlen insgesamt leicht rückläufig

* Alle wichtigen Städte der Metropolregion gehören zu den 25 teuersten

Märkten

* Leichter Anstieg von verkauften Eigentumswohnungen in Frankfurt am Main

Berlin, 30. September 2019 - Im Rhein-Main-Gebiet mit seinen Städten

Frankfurt am Main, Wiesbaden, Mainz, Darmstadt und Offenbach wurde 2018 ein

Gesamtumsatz von 2,44 Mrd. Euro erzielt. Dies bedeutet einen leichten

Rückgang von 0,90 Prozent im Vergleich zu 2017 (2,46 Mrd.). Ebenfalls leicht

zurück gingen die Verkäufe. Wurden 2017 noch 7.316 Wohnungen veräußert,

waren es im Jahr 2018 7.177 Einheiten. Das entspricht einem Rückgang von

1,90 Prozent. "Der Angebotsmangel an den Wohneigentumsmärkten im

Rhein-Main-Gebiet sorgt für einen leichten Rückgang des Umsatzes", erklärt

Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. Die Ergebnisse

gehen aus dem aktuellen ACCENTRO Wohneigentumsreport 2019 hervor, für den

die Daten der Gutachterausschüsse für die 82 größten deutschen

Wohnungsmärkte ausgewertet wurden.

Anzahl der verkauften Wohnungen in Frankfurt steigt an

In Frankfurt am Main stiegen die Verkäufe leicht an. 2017 wurden 3.556

Wohnungen verkauft, 2018 waren es 3.619. Das entspricht einem Plus von 1,77

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Nur eine Stadt (Hamburg) der Top-7-Städte

konnte ebenfalls eine Steigerung verzeichnen, sonst gingen innerhalb dieser

Gruppe die Verkäufe ebenfalls zurück. In Wiesbaden um 1,46 Prozent von 1.230

auf 1.212. In Mainz um 8,66 Prozent von 1.317 auf 1.203 Verkäufe. Auch in

Darmstadt (-7,85 %) und Offenbach (-3,83 %) sank die Anzahl der Verkäufe.

Verkäufe von Neubauten in allen fünf Städten stark zurückgegangen

In allen Großstädten der Rhein-Main-Region sanken die Verkäufe von

Neubauten. Mit einem Rückgang von 38,21 Prozent am stärksten betroffen ist

Darmstadt - 2017 wurden dort 212 Neubauten verkauft, 2018 waren es noch 131.

Insgesamt wurden 2018 2.164 Wohnungen an neue Eigentümer übergeben, davon

ein Großteil (1.343) in Frankfurt. 2017 waren es noch 2.844 Wohneinheiten

(1.704 davon in Frankfurt).

Über den ACCENTRO Wohneigentumsreport

Bereits zum zwölften Mal veröffentlicht die ACCENTRO Real Estate AG den

Wohneigentumsreport. Basis der Analyse sind die Wohneigentumstransaktionen

des Berichtsjahres 2018 in allen 82 deutschen Großstädten. Durch den

Rückgriff auf die Daten der Gutachterausschüsse unterscheidet sich der

Report signifikant von ähnlichen Publikationen, die meist auf

Experteneinschätzungen oder der Auswertung von Angebotsdaten beruhen.

Detaillierte Ergebnisse des ACCENTRO Wohneigentumsreports zu den zehn

einwohnerstärksten Städten Deutschlands und den Entwicklungen der

vergangenen elf Jahre stehen Ihnen in der ACCENTRO-Datenbank auch online zur

Verfügung und können individuell selektiert werden:

https://www.accentro.ag/publikationen/wohneigentumsreport/

Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung

in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das

Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr,

Rhein-Main und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO

Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder -

zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im

Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für

Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint

Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3).

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Karl-Philipp Jann, PB3C GmbH

jann@pb3c.com

Tel. 030 - 72 62 76 1612

---------------------------------------------------------------------------

30.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accentro Real Estate AG

Uhlandstr. 165

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0

Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11

E-Mail: info@accentro.ag

Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 879711

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

879711 30.09.2019

°