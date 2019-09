DGAP-News: Accentro Real Estate AG: Eigentumswohnungen in Deutschland: Verkaufszahlen von Neubauwohnungen sinken, Preise steigen (deutsch)

Accentro Real Estate AG: Eigentumswohnungen in Deutschland: Verkaufszahlen von Neubauwohnungen sinken, Preise steigen

^

DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien

Accentro Real Estate AG: Eigentumswohnungen in Deutschland: Verkaufszahlen

von Neubauwohnungen sinken, Preise steigen

23.09.2019 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

12. ACCENTRO Wohneigentumsreport

Eigentumswohnungen in Deutschland: Verkaufszahlen von Neubauwohnungen

sinken, Preise steigen

- 124.467 Eigentumswohnungen verkauft

(minus 2,51 Prozent gegenüber 2017)

- Umsatz von 31,57 Milliarden Euro bei Eigentumswohnungen

(plus 4,14 Prozent gegenüber 2017)

- Erhöhte Kaufpreisdynamik besonders in der Bundeshauptstadt

Berlin, 23. September 2019 - Insgesamt wurden im Jahr 2018 in den 82

erfassten deutschen Großstädten 124.467 Eigentumswohnungen verkauft. Die

Anzahl im Vergleich zum Vorjahr um 2,51 Prozent gesunken. Bereits im Vorjahr

war der Verkauf von Eigentumswohnungen um 5,62 Prozent gesunken. Das

Umsatzvolumen ist jedoch um 4,14 Prozent angestiegen, hier war im Vorjahr

noch ein leichter Rückgang des Umsatzvolumens zu verzeichnen.

Die Dynamik des Kaufpreiswachstums hat 2018 deutlich zugelegt - während

Eigentumswohnungen 2018 im Schnitt um 6,82 Prozent teurer wurden, betrug die

Verteuerung ein Jahr zuvor 4,52 Prozent. Die steigenden Kaufpreise sorgten

dafür, dass sich das Umsatzvolumen 2018 gegenüber dem Vorjahr um 4,14

Prozent auf 31,57 Milliarden Euro erhöht hat.

"Die Zahlen des ACCENTRO Wohneigentumsreports 2019 zeigen, dass der seit gut

zehn Jahren anhaltende Trend kräftig steigender Kaufpreise noch nicht

erlahmt, sondern sogar zunimmt. Gründe dafür sind die anhaltenden niedrigen

Zinsen sowie der nach wie vor enorme Nachfrageüberhang, der sich

insbesondere in den Groß-städten in höheren Preisen ausdrückt", erläutert

Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG.

Durchschnittlicher Kaufpreis überschreitet erstmals 250.000 Euro

Der durchschnittliche Kaufpreis einer Wohnung in den 82 erfassten deutschen

Großstädten lag 2018 bei 253.674 Euro und hat damit erstmals die

Viertelmillion-Grenze überschritten. In sechs Städten kosteten Wohnungen

durchschnittlich mehr als 300.000 Euro, in drei davon lag der

Durchschnittspreis sogar jenseits der 400.000 Euro. Hohe Preise zahlten

Käufer insbesondere in den Ballungsregionen, wo sich Bevölkerung,

Wirtschaftskraft und somit auch Wohnungsnachfrage konzentrieren.

Erhöhte Kaufpreisdynamik in Berlin

In der Bundeshauptstadt lag der durchschnittliche Kaufpreis für eine

Eigentumswohnung 2018 bei 321.578 Euro - das ist ein Plus von 21,83 Prozent

im Vergleich zum Vorjahr. Binnen eines Jahres sind die Preise trotz

gesunkenem Neubauanteil also um mehr als ein Fünftel angestiegen. Im Vorjahr

dagegen hatte der Anstieg gerade einmal 5,50 Prozent betragen. In Berlin

zeigte sich 2018 also eine deutlich erhöhte Kaufpreisdynamik; von einem

Nachlassen der Nachfrage kann daher keine Rede sein.

Das Angebot jedoch kann dieser hohen Nachfrage weiterhin nicht folgen. Die

Zahl der verkauften Neubauwohnungen ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr sowohl

deutschlandweit (-11,62 Prozent) als auch speziell in Berlin (-21,24

Prozent) kräftig zurückgegangen. "Da es zurzeit außerdem noch keine Hinweise

darauf gibt, dass das Zinsniveau bald ansteigen wird, ist damit zu rechnen,

dass die Kaufpreise weiter steigen werden. Die sinkenden Verkaufszahlen

allerdings zeigen, dass der Wohnungsmarkt in den Großstädten immer enger und

der Kauf einer Eigentumswohnung immer schwieriger wird", führt Mingazzini

weiter aus.

Einbrechende Verkaufszahlen beim Neubau

Bereits für 2017 dokumentierte der ACCENTRO Wohneigentumsreport einen

Einbruch der Verkaufszahlen von Neubauwohnungen um 13,72 Prozent - dieser

Trend bestätigt sich nun.

Vor allem in den Top-7-Städten, den sieben bevölkerungsreichsten Metropolen

in Deutschland, zeigt sich ein zunehmend enger werdender Markt. In Berlin,

dem größten und wichtigsten Wohnungsmarkt, gingen die Verkaufszahlen im

Neubau um 21,24 Prozent zurück, in Frankfurt am Main um 21,19 Prozent, in

Düsseldorf und Köln sogar um 33,44 beziehungsweise um 45,84 Prozent. Von den

sieben Metropolen sticht einzig Hamburg mit einer positiven Bilanz hervor:

Um 14,89 Prozent hat die Zahl der verkauften Neubauwohnungen in der

Hansestadt zugenommen.

"Die Folge dieses insgesamt drastischen Rückgangs der Neubauverkäufe und dem

damit einhergehenden kleiner werdenden Markt ist, dass Nachfrager kaum noch

in der Lage sind, ein für sie passendes Angebot zu finden. Diese zunehmende

Diskrepanz ist wohl einer der wesentlichen Gründe dafür, dass sich der

Anstieg der Kaufpreise 2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich beschleunigt

hat", sagt Mingazzini.

"Betrachtet man die aktuelle Bautätigkeit in Deutschland, muss damit

gerechnet werden, dass diese Entwicklung anhalten beziehungsweise sich sogar

verstärken wird. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 ist die Zahl der

genehmigten neuen Eigentumswohnungen in Deutschland dem Statistischen

Bundesamt zufolge um 7,9 Prozent zurückgegangen. Ursächlich dafür dürfte

unter anderem sein, dass der Wohnungsbau und insbesondere der Bau von

Eigentumswohnungen nicht im politischen Fokus liegen - die öffentliche

Debatte konzentriert sich vor allem auf den Mietwohnungsmarkt", so

Mingazzini weiter.

Über den ACCENTRO Wohneigentumsreport

Bereits zum zwölften Mal veröffentlicht die ACCENTRO Real Estate AG den

Wohneigentumsreport. Basis der Analyse sind die Wohneigentumstransaktionen

des Berichtsjahres 2018 in allen 82 deutschen Großstädten. Durch den

Rückgriff auf die Daten der Gutachterausschüsse unterscheidet sich der

Report signifikant von ähnlichen Publikationen, die meist auf

Experteneinschätzungen oder der Auswertung von Angebotsdaten beruhen.

Detaillierte Ergebnisse des ACCENTRO Wohneigentumsreports zu den zehn

einwohnerstärksten Städten Deutschlands und den Entwicklungen der

vergangenen elf Jahre stehen Ihnen in der ACCENTRO-Datenbank auch online zur

Verfügung und können individuell selektiert werden:

https://www.accentro.ag/publikationen/wohneigentumsreport/

Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung

in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das

Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Rhein-Ruhr,

Rhein-Main und Leipzig. Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO

Wohnungen aus dem eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder -

zusammengefasst als Portfolios - an institutionelle Investoren. Im

Geschäftsbereich Services & Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für

Investoren und Projektentwickler - auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint

Ventures. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3).

Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Karl-Philipp Jann, PB3C GmbH

jann@pb3c.com

Tel. 030 - 72 62 76 1612

---------------------------------------------------------------------------

23.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accentro Real Estate AG

Uhlandstr. 165

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0

Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11

E-Mail: info@accentro.ag

Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 877805

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

877805 23.09.2019

°