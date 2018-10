DGAP-News: Accentro Real Estate AG: ACCENTRO platziert EUR 20 Mio. Barkapitalerhöhung für weiteres Wachstum (deutsch)

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO platziert EUR 20 Mio.



Barkapitalerhöhung für weiteres Wachstum

DGAP-News: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Immobilien

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO platziert EUR 20 Mio. Barkapitalerhöhung

für weiteres Wachstum

16.10.2018 / 09:55

Pressemitteilung

ACCENTRO platziert EUR 20 Mio. Barkapitalerhöhung für weiteres Wachstum

- ACCENTRO platziert 2,12 Mio. neue Aktien zum Preis von EUR 9,50 je Aktie

bei institutionellen Investoren

- Emissionserlös in Höhe von ca. EUR 20 Mio. sichert weiteres Wachstum

- Transaktion stärkt Kapitalmarktprofil und erhöht Free Float

Berlin, 16. Oktober 2018. Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN:

DE000A0KFKB3, "ACCENTRO", die "Gesellschaft"), Berlin, führend in der

Wohnungsprivatisierung in Deutschland, hat ihre am 15. Oktober 2018

beschlossene Kapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden

genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

erfolgreich abgeschlossen. Die Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 20,14

Mio. sollen insbesondere in den Ausbau des Privatisierungsportfolios

investiert werden.

Kapitalerhöhung mittels beschleunigten Platzierungsverfahrens

2,12 Mio. neue, auf den Namen lautende Stückaktien wurden im Rahmen einer

Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Aufgrund hoher

Nachfrage wurde das Kapitalerhöhungvolumen gegenüber dem Beschluss vom 15.

Oktober 2018 erhöht. Die neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von

EUR 9,50 je Aktie zugeteilt. Dies entspricht einem Abschlag in Höhe von ca.

4,2% zum gestrigen Schlusskurs von EUR 9,92 je Aktie. Der Gesellschaft

fließen somit Bruttoemissionserlöse in Höhe von EUR 20,14 Mio. zu. Die neuen

Aktien werden voraussichtlich am 19. Oktober 2018 in den Handel an der

Frankfurter Wertpapierbörse mit einbezogen und sind ab dem 1. Januar 2018

gewinnberechtigt.

Weiterer Wachstumskurs

Der Emissionserlös sichert den Wachstumskurs der Gesellschaft. Jacopo

Mingazzini, Vorstand von ACCENTRO kommentiert: "Wir sind in den letzten

Jahren deutlich gewachsen und und wollen unsere Position im aussichtsreichen

Markt für Wohnungsprivatisierungen in Deutschland weiter ausbauen. Mit den

Mitteln aus der Kapitalerhöhung wollen wir den nächsten Wachstumsschub

finanzieren. Zudem weiten wir mit der Transaktion den Streubesitz an der

Börse deutlich aus und können damit die Attraktivität unsere Aktie für in-

und ausländische Investoren weiter erhöhen."

ACCENTRO plant, den Erlös aus der Kapitalerhöhung insbesondere für den

Erwerb von Wohnimmobilien in aussichtsreichen Wachstumsregionen Deutschlands

zu verwenden und damit das Privatisierungsportfolio weiter auszubauen. Seit

dem 30. Juni 2018 konnten weitere 336 Wohneinheiten überwiegend in Berlin

und Leipzig beurkundet werden, deren wirtschaftlicher Übergang im vierten

Quartal 2018 geplant ist. Zudem prüft ACCENTRO derzeit Ankaufsmöglichkeiten

von über 1.200 Wohnungen in attraktiven Lagen.

Kapitalmarktprofil

ACCENTRO hat mit der Übernahme durch Brookline begonnen, ihr

Kapitalmarktprofil verstärkt zu pflegen und setzt auf den Dialog mit

Investoren. Die Eigenkapitalemission ermöglicht eine weitere Öffnung der

Gesellschaft und des Aktionariats. So steigt durch die Emission der

Streubesitz auf rund 12,1 %, wodurch die Handelsliquidität der Aktien der

Gesellschaft verbessert wird.

Die Transaktion wurde durch die Baader Bank Aktiengesellschaft sowie die

Quirin Privatbank AG als Joint Bookrunner begleitet. VICTORIAPARTNERS

agierte als Financial Advisor für die Gesellschaft.

Über die ACCENTRO Real Estate AG

Die ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung

in Deutschland. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das

Unternehmen auf aussichtsreiche Metropolregionen wie Hamburg, Köln,

Düsseldorf, das Rhein-Main-Gebiet, Leipzig, Hannover oder Bonn.

Im Geschäftsbereich Privatisierung verkauft ACCENTRO Wohnungen aus dem

eigenen Bestand an Eigennutzer und Kapitalanleger oder - zusammengefasst als

Portfolios - an institutionelle Investoren. Im Geschäftsbereich Services &

Ventures vermarktet ACCENTRO Wohnungen für Investoren und Projektentwickler

- auch im Rahmen von Beteiligungen an Joint Ventures.

Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3).

Mehr Informationen unter: https://www.accentro.ag

Ansprechpartner Investor Relations

Nicole Birth

ACCENTRO Real Estate AG

Uhlandstr. 165

10719 Berlin

E-Mail: birth@accentro.de

Tel. 030 - 887 181 10

Fax 030 - 887 181 11

Ansprechpartner Presse

Jan Hutterer

Kirchhoff Consult AG

Borselstraße 20

22765 Hamburg

E-Mail: accentro@kirchhoff.de

Tel. 040 - 609 186 65

Fax 040 - 609 186 60

