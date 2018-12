DGAP-News: Abivax präsentiert Daten der klinischen Phase-2a-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf dem 14. Kongress der European Crohn's and Colitis Organisation (deutsch)

Abivax präsentiert Daten der klinischen Phase-2a-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf dem 14. Kongress der European Crohn's and Colitis Organisation

20.12.2018 / 07:00

* Abgeschlossene randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte

Induktionsstudie mit oral verabreichtem ABX464 zeigte ein günstiges

Sicherheitsprofil und eine statistisch signifikante Wirksamkeit sowohl

in Bezug auf die klinischen als auch die endoskopischen Endpunkte

* Das Unternehmen stellt im Rahmen eines Plenarvortrags außerdem

vorläufige Daten einer Zwischenanalyse der laufenden einjährigen

Open-Label-Erweiterungsstudie (Erhaltungstherapie) nach sechs Monaten

vor

PARIS, 20. Dezember 2018, 07:00 MEZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 -

ABVX), ein innovatives Biotechnologieunternehmen, welches das Immunsystem

zur Entwicklung von Behandlungen für entzündliche/autoimmune Erkrankungen,

Infektionskrankheiten und Krebs nutzt, gab heute bekannt, dass das Abstrakt

des Unternehmens für einen Plenarvortrag auf dem 14. Kongress der "European

Crohn's and Colitis Organisation" (ECCO) - Entzündliche Darmerkrankungen

2019 ausgewählt wurde. Der Kongress findet vom 06.-09. März 2019 in

Kopenhagen, Dänemark, statt. Abivax wird eine Zusammenfassung der

endgültigen Daten seiner abgeschlossenen randomisierten,

placebokontrollierten Phase-2a-Induktionsstudie ABX464-101 sowie

Interimsdaten der laufenden zwölfmonatigen "Open-Label"-Erhaltungs- und

Erweiterungsstudie ABX464-102, präsentieren.

Details zum Plenarvortrag:

Ti- ABX464 hat sich in einer Proof-of-Concept-Studie zur Behandlung

te- von Colitis ulcerosa Patienten als sicher und wirksam erwiesen

l: ("ABX464 is safe and efficacious in a proof of concept study in

ulcerative colitis patients")

Se- 8: IBD Horizons

ss-

io-

n

#:

Or- Bella Center, Plenary Hall

t:

Da- 08. März 2019

tu-

m:

Uh- 15:55 Uhr -16:05 Uhr MEZ

rz-

ei-

t

"Wir freuen uns sehr, dass unser Abstrakt vom ECCO-Ausschuss, der für das

wissenschaftliche Programm verantwortlich ist, für einen Plenarvortrag

ausgewählt wurde", sagte Jean-Marc Steens, MD, Chief Medical Officer von

Abivax. "Dies ist eine großartige wissenschaftliche Bestätigung der

Bedeutung unserer Daten. Wir freuen uns sehr darauf, diese

vielversprechenden Ergebnisse mit der medizinischen Fachwelt und vor allem

mit den zahlreichen Spezialisten für entzündliche Darmerkrankungen, die an

der Mitwirkung an unserer bevorstehenden klinischen Phase-2b-Studie

interessiert sein könnten, zu diskutieren."

In der ABX464-101-Studie erhielten insgesamt 32 Patienten, die an mäßiger

bis schwerer Colitis ulcerosa litten und therapieresistent gegen monoklonale

Anti-TNF-Antikörper oder Kortikosteroide waren, eine Induktionstherapie mit

ABX464. Die endgültigen Ergebnisse der zweimonatigen doppelblinden,

placebokontrollierten klinischen Studie zeigten, dass ABX464 sicher und gut

verträglich war und belegten eine statistisch signifikante Wirksamkeit

sowohl in Bezug auf die endoskopischen als auch auf die klinischen

Endpunkte. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe war der Unterschied der Heilung

der kolorektalen Schleimhaut in der mit ABX464 behandelten Gruppe

statistisch signifikant (p <0,03). Darüber hinaus setzte der therapeutische

Effekt von ABX464 rasch ein. Nach zweiwöchiger Behandlung konnte bereits bei

der ersten Auswertung ein Unterschied in der Reduktion des partiellen

Mayo-Scores [1] zwischen ABX464 und Placebo beobachtet werden. Nach

achtwöchiger Behandlung war dieser Unterschied (Wahrscheinlichkeitsquotient

des Chi-Quadrat-Tests) signifikant (p<0,02). Analog zum partiellen

Mayo-Score war auch der Unterschied in der Reduktion des endgültigen

Mayo-Scores [2] (total Mayo-Score) nach acht Wochen statistisch signifikant

(p<0,03) [3].

Am Ende der abgeschlossenen zweimonatigen Induktionsstudie wurden 22

Patienten, von denen 15 Patienten zuvor mit ABX464 und sieben mit Placebo

behandelt wurden, in die zwölfmonatige Open-Label-Erhaltungsstudie mit

ABX464 eingeschlossen. Eine Zwischenanalyse der Erhaltungsstudie nach sechs

Monaten wird ebenfalls Teil der ECCO-Präsentation sein.

"Patienten mit dieser verheerenden Krankheit benötigen dringend innovative

Behandlungsmethoden, da zu viele von ihnen gar nicht oder nicht mehr auf

derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ansprechen", sagte Prof. Dr. Hartmut J.

Ehrlich, MD, CEO von Abivax. "Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, die

klinische Entwicklung von ABX464 für die Behandlung von Colitis ulcerosa und

anderen entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Crohn und rheumatoider

Arthritis voranzutreiben. Wir gehen davon aus, dass wir das bereits

fertiggestellte Protokoll unserer zuvor angekündigten

Phase-2b-Dosisfindungsstudie mit 232 Patienten, die an mittelschwerer bis

schwerer Colitis ulcerosa leiden, im Januar 2019 den Behörden vorlegen

können. Darüber hinaus planen wir, Anträge zur Durchführung von zwei

klinischen Studien der Phase 2a zur Behandlung von rheumatoider Arthritis

und Morbus Crohn einzureichen."

Über Colitis ulcersa

Colitis ulcerosa ist eine den Körper schwächende, entzündliche

Darmerkrankung bei Erwachsenen und Kindern, für die es für viele Patienten

nur eingeschränkte therapeutische Behandlungsoptionen gibt. Schätzungen

zufolge sind in den Vereinigten Staaten nahezu eine Million Patienten von

Colitis ulcerosa betroffen. In Europa leiden 650.000 und weltweit über 2,7

Millionen Menschen [4] an der Krankheit. Der Arzneimittelumsatz zur

Behandlung von Colitus ulcerosa in den wichtigsten globalen Märkten3 wird

für das Jahr 2017 auf rund USD 5,5 Milliarden geschätzt. Für CED (chronisch

entzündliche Darmerkrankungen), zu denen sowohl Colitis ulcerosa als auch

Morbus Crohn zählen, wird der globale Umsatz für den gleichen Zeitraum auf

etwa USD 15 Milliarden geschätzt. Veranschaulicht wird das finanzielle

Potenzial entzündungshemmender Therapien durch das geschätzte, weltweite

jährliche Umsatzvolumen von monoklonalen Anti-TNF-Antikörpern (Humira,

Remicade, Simponi) von über USD 30 Milliarden; davon mindestens USD 2,5

Milliarden für Colitis ulcerosa.

Über ABX464

Entzündungen sind bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED) und

besonders bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn die am häufigsten

beobachteten Befunde. Die Anwendung von ABX464 in einem Mausmodell für CED

zeigte, dass der Wirkstoff eine langanhaltende präventive Wirksamkeit zur

Verhinderung der typischen Symptome einer entzündlichen Colitis,

einschließlich der histologischen Veränderungen [5], besitzt.

In den mononukleären Zellen des peripheren Blutes (Peripheral Blood

Mononuclear Cells, PBMCs) wurde ein 10-facher Anstieg von miR124, einer

Mikro-RNA mit starken entzündungshemmenden Eigenschaften, beobachtet. In

Studien konnte gezeigt werden, dass ABX464 den Cap-Bindungskomplex (CBC)

adressiert, was einen neuartigen Wirkmechanismus für entzündungshemmende

Arzneimittel darstellt. Die Bindung von ABX464 an CBC verstärkt die

biologischen Funktionen des Komplexes in der zellulären RNA-Biogenese,

einschließlich des Spleißens. Das Molekül wirkt also innerhalb der

geschädigten Immunzellen, wo es die Unversehrtheit der neu synthetisierten

RNA sicherstellt. ABX464 verstärkt die Expression und das Spleißen einer

einzelnen langen, nicht kodierenden menschlichen RNA, was zu einer erhöhten

Bildung von entzündungshemmender miR124 führt. Diese Forschungsarbeiten

wurden gemeinsam von Abivax und CNRS (Centre National de Recherche

Scientifique) in einem kooperierenden Labor in Montpellier, Frankreich,

durchgeführt, welches von Prof. Jamal Tazi geleitet wird.

Über ABIVAX ( www.abivax.com)

ABIVAX mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung

von Patienten mit entzündlichen/autoimmunen Erkrankungen, viralen

Infektionen und Krebs. ABIVAX, mit Medikamenten in der klinischen

Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und

Optimierung von entzündungshemmenden/antiviralen und immunstimulierenden

Wirkstoffkandidaten, um entzündliche Erkrankungen, HIV-Infektionen und

Leberkrebs zu behandeln. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Compartment B

(ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ABIVAX.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_

Kontakte

Abivax Finance Didier Investors Press Relations and Investors

Blondel LifeSci EU MC Services AG Anne Hennecke

didier.blondel@abiva Advisors [1]anne.hennecke@mc-services.eu

x.com +33 1 53 83 08 Chris +49 211 529 252 22 1.

41 Maggos mailto:anne.hennecke@mc-ser

[1]chris@l vices.eu

ifesciadvi-

sors.com

+41 79 367

6254 1.

mail

to:chris@

lifesciad-

visors.com

French Media ALIZE RP US Media

Caroline LifeSci

Carmagnol/Margaux Public

Pronost Relations

[1]abivax@alizerp.com Matt

+33 6 64 18 99 59 / Middleman,

+33 1 44 54 36 65 1. M.D.

mailto:abivax@alizer [1]matt@li

p.com fescipubli-

crelations-

.com +1

646 627

8384 1.

mailto:mat

t@lifesci

publicrela-

tions.com

[1] Der partielle "Mayo Score" setzt sich zusammen aus der Stuhlfrequenz,

den rektalen Blutungen sowie der umfassenden Beurteilung der Schwere der

Erkrankung durch den Arzt.

[2] Der "Total Mayo Score" umfasst neben den drei oben genannten Parametern

zusätzlich das Erscheinungsbild der Schleimhaut in der Endoskopie.

[3] Siehe Abivax Pressemitteilung vom 4. September 2018.

[4] Unternehmensschätzungen basierend auf Global Data.

[5] K. Chebli et al., The Anti-HIV Candidate ABX464 Dampens Intestinal

Inflammation by Triggering Il-22 Production in Activated Macrophages. Nature

Scientific Reports 2017, DOI:10.1038/s41598-017-04071-3.

