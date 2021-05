DGAP-News: Abivax gibt hervorragende Ergebnisse der Phase-2b-Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von ABX464 in Colitis ulcerosa bekannt und plant Start der Phase 3 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Abivax":

Abivax gibt hervorragende Ergebnisse der Phase-2b-Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von ABX464 in Colitis ulcerosa bekannt und plant Start der Phase 3

Abivax gibt hervorragende Ergebnisse der Phase-2b-Studie zur Wirksamkeit und

Sicherheit von ABX464 in Colitis ulcerosa bekannt und plant Start der Phase

3

24.05.2021 / 18:30

Abivax gibt hervorragende Ergebnisse der Phase-2b-Studie zur Wirksamkeit und

Sicherheit von ABX464 in Colitis ulcerosa bekannt und plant Start der Phase

3

* Primärer Endpunkt (statistisch signifikante Reduktion des modifizierten

Mayo Scores [1]) nach 8 Wochen einmal täglicher Verabreichung von ABX464

(25mg, 50mg, 100mg) wurde erreicht, unter Einschluss von 254 Patienten

in die randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte klinische

Studie (p<0,05, "Intent-to-treat" Population [ITT])

* Wichtigste sekundäre Endpunkte, einschließlich endoskopischer

Verbesserung, klinischer Remission, klinischem Ansprechen und Reduktion

von Calprotectin zeigen signifikante Unterschiede bei mit ABX464

behandelten Patienten im Vergleich zu Placebo

* ABX464 zeigt ebenfalls ein rasches Einsetzen der Wirksamkeit bei zuvor

mit Biologika und/oder JAK-Inhibitoren behandelten Patienten

* ABX464 weist ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil auf

* Vorläufige Daten von 51 Patienten aus der offenen Erhaltungsstudie mit

50mg ABX464 zeigen eine zunehmende und anhaltende klinische Remission

und eine endoskopische Verbesserung nach 48 Wochen [2]

* Abivax veranstaltet am Dienstag, den 25. Mai 2021 um 18:00 Uhr MESZ eine

Webcast-Präsentation, unter Teilnahme von Prof. Dr. med. Bruce Sands

PARIS, Frankreich, 24. Mai 2021 - 18:30 Uhr (MESZ) - Abivax SA (Euronext

Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in

der klinischen Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das

Immunsystem zur Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie

Krebs modulieren, gibt heute positive Ergebnisse der klinischen

Phase-2b-Induktionsstudie sowie vorläufige Ergebnisse der

Phase-2b-Erhaltungsstudie bekannt. 254 Patienten mit mittelschwerer bis

schwerer Colitis ulcerosa (CU) wurden in dieser Studie mit ABX464 behandelt.

ABX464 ist ein First-in-Class, oral verabreichtes, niedermolekulares Molekül

mit einem innovativen Wirkmechanismus.

Die Top-line-Ergebnisse, unter Einbeziehung der primären und wichtigsten

sekundären Endpunkte, zeigen eine signifikante klinische Wirksamkeit sowie

ein gutes Sicherheitsprofil von ABX464 nach 8-wöchiger Induktionsbehandlung

in der gesamten mit ABX464 behandelten Patientenpopulation. In Hinblick auf

die Covid-19 Situation ist bemerkenswert, dass mit 9% nur ein sehr geringer

Anteil der Patienten die Studie vorzeitig beendet hat.

Erste Daten der 48-wöchigen Open-Label-Erhaltungstherapie mit ABX464 mit 51

Patienten deuten zudem auf eine zunehmend verbesserte und anhaltende

klinische und endoskopische Wirksamkeit hin.

Der Beginn des klinischen Phase-3-Programms mit ABX464 zur Behandlung von CU

ist für Ende dieses Jahres geplant. [3]

Abivax' Steering Committee für klinische Studien im Bereich entzündliche

Darmerkrankungen (Prof. Séverine Vermeire, Prof. William Sandborn and Prof.

Bruce Sands) wurde am 22. Mai 2021 einberufen und hat die

Top-line-Ergebnisse der Phase-2b-Induktions- und Erhaltungsstudie sowie die

entsprechenden Schlussfolgerungen geprüft und bestätigt.

Prof. Dr. med. Séverine Vermeire, Leiterin des Zentrums für chronisch

entzündliche Darmerkrankungen am Universitätsklinikum Leuven in Belgien

sowie leitende Prüfärztin der Studie, sagte: "Ich bin ausgesprochen erfreut

über die Ergebnisse dieser Studie, da sie die Resultate der vorangegangenen

Phase 2a-Studie bestätigen und ergänzen. Für mich ist klar, dass dieser

vielversprechende Produktkandidat schnellstmöglich in die Phase 3 überführt

werden muss. Der medizinische Bedarf für Patienten, die an mittelschwerer

bis schwerer Colitis ulcerosa leiden, ist sehr hoch und neue sichere und

wirksame Behandlungen mit innovativen Wirkmechanismen werden dringend

benötigt. Ich freue mich darauf, das geplante Phase-3-Programm zur

Behandlung von Colitis ulcerosa als leitende Prüfärztin weiter

voranzutreiben."

Prof. Dr. med. Bruce Sands, M.S., Inhaber des Dr. Burrill B.

Crohn-Lehrstuhls für Medizin an der Icahn School of Medicine Mount Sinai,

New York City, fügte hinzu [4]: "Die Ergebnisse der Phase 2b

Induktionsstudie und die vorläufigen Daten der Erhaltungsstudie mit ABX464

sind sehr überzeugend. Besonders beeindruckend ist die Wirksamkeit bei

Patienten mit einer schweren Form der Erkrankung, bei denen die Behandlung

mit Biologika und/oder JAK-Inhibitoren zuvor erfolglos verlaufen ist, sowie

die dauerhafte und zunehmende Wirksamkeit im Verlauf der Erhaltungstherapie.

Colitis ulcerosa ist eine chronische Erkrankung und, da viele der Patienten

nicht oder nach einer gewissen Zeit nicht mehr auf derzeit verfügbare

Therapien ansprechen, ist der Bedarf an langfristig wirksamen Behandlungen

sehr hoch. Über die Wirksamkeit, Verträglichkeit und differenzierte

Wirkungsweise hinaus zeichnet sich ABX464 durch eine einmal tägliche,

einfache orale Verabreichung aus."

Prof. Dr. med. Hartmut J. Ehrlich, M.D., CEO von Abivax, sagte: "Die

Ergebnisse der Phase 2b belegen das Potenzial von ABX464, die Behandlung von

Colitis ulcerosa-Patienten durch diese neue Therapieoption entscheidend zu

verbessern. Mit einem Sicherheitsprofil ähnlich der Placebogruppe erweist

sich die niedrigste Dosis von 25mg interessanterweise in der gesamten

Studienpopulation als wirksam, auch in denjenigen Patienten, bei denen die

Behandlung mit Biologika und JAK-Inhibitoren zuvor erfolglos war. Auf

Grundlage dieser Daten treiben wir nun schnellstmöglich unsere

Phase-3-Planung zur Behandlung von Colitis ulcerosa sowie die Phase-2b/3 in

der Indikation Morbus Crohn voran, um ABX464 den vielen Patienten zugänglich

zu machen, die an entzündlichen Darmerkrankungen leiden."

Dr. med. Philippe Pouletty, Aufsichtsratsvorsitzender von Abivax, ergänzte:

"Mit diesen hervorragenden Ergebnissen beginnt für Abivax eine neue und

aufregende Phase der Umsetzung, um mit einer potenziellen Marktzulassung von

ABX464 den großen medizinischen Bedarf der Patienten mit entzündlichen

Darmerkrankungen zu adressieren."

Die Phase-2b-Induktionsstudie bestätigte das rasche Einsetzen der

Wirksamkeit bei Patienten, die gegenüber konventionellen Therapien refraktär

sind, sowie bei Patienten, die zuvor mit Biologika und/oder JAK-Inhibitoren

behandelt wurden und zeigte ein gutes Sicherheitsprofil

Die randomisierte, doppelblinde und placebokontrollierte

Phase-2b-Induktionsstudie wurde in 130 Studienzentren in 15 europäischen

Ländern, Kanada und den USA durchgeführt. Sie umfasste drei Dosisgruppen,

die jeweils einmal täglicher mit ABX464 (25mg, 50mg und 100mg) behandelt

wurden und eine Placebogruppe. 254 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer

aktiver Colitis ulcerosa wurden in die Studie eingeschlossen. 50% dieser

Patienten zeigten zuvor ein unzureichendes Ansprechen, Verlust des

Ansprechens oder Unverträglichkeiten bei Behandlungen mit

Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-)-Inhibitoren, Vedolizumab, anderen Biologika

und/oder JAK-Inhibitoren, während die anderen 50% refraktär gegenüber

herkömmlichen Behandlungen waren. Die Auswertungen der Endoskopien wurden

zentral und in verblindeter Form von unabhängigen Gutachtern durchgeführt.

Die zuverlässige Erfassung von Stuhlfrequenz, Rektalblutungen und weiteren

von den Patienten aufgezeichneten Beobachtungen wurden durch das Führen

elektronischer Patiententagebücher gewährleistet.

Zum Zeitpunkt des Studieneinschlusses waren Geschlecht sowie klinische,

biologische und endoskopische Parameter innerhalb der Placebo- und

Behandlungsgruppen ausgewogen verteilt. Der primäre Endpunkt, d.h. die

Reduktion des modifizierten Mayo Scores nach 8 Wochen Behandlung im

Vergleich zum Ausgangswert war für alle aktiven Dosisgruppen signifikant.

Top-line-Ergebnisse nach 8 Placebo 25mg 50mg 100mg

Wochen (ITT[1][5]

Population / N= 252) 1.

#footnote_5

Primärer Endpunkt

Modifizierter Mayo Score Alle -1,9 -3,1 * -3,2 * -2,9 *

(gemittelte Abweichung vom Patien-

Ausgangswert) ten

Biologikabehandelt -1,0 -2,8 * -2,9 * -2,8*

*p-Wert <0.05 versus

Placebo für alle

Dosisgruppen (ANCOVA)

Wichtige Sekundäre

Endpunkte (nicht

"gepowered" für

statistische Signifikanz)

Endoskopische Verbesserung Alle 8 20 21 24

[1][6] 1. #footnote_6 Patien- (13,6%) (34,5%) (39,6%) (44,4%)

ten * * *

Biologikabehandelt 1 8 7 8

(2,9%) (28,6%) (30,4%) (26,6%)

* * *

*p-Wert <0.05 versus

Placebo für alle

Dosisgruppen unter

Heranziehung des

Chi-Quadrat-Tests

Klinische Remission Alle 8 17 11 16

[1][7] 1. #footnote_7 Patien- (12,5%) (27,9%) (17,5%) (25,0%)

ten *

Biologikabehandelt 1 6 2 6

(3,2%) (20,0%) (6,7%) (18,8%)

* *

*p-Wert <0.05 versus

Placebo unter Heranziehung

des Chi-Quadrat-Tests,

jedoch nicht bei Anwendung

des vordefinierten

Mantel-Haenszel

Chi-Quadrat-Tests (p<0.1)

Klinisches Ansprechen Alle 23 40 38 35

[1][8] 1. #footnote_8 Patien- (35,9%) (65,6%) (60,3%) (54,7%)

ten * * *

Biologikabehandelt 5 17 13 15

(16,1%) (56,6%) (43,3%) (46,8%)

* * *

*p-Wert <0.05 versus

Placebo unter Heranziehung

des Chi-Quadrat-Tests

Fäkales Calprotectin Alle -1027,7 -2192,8 -2316,8 -2280,9

(µg/g) (gemittelte Patien- ** ** **

Abweichung vom ten

Ausgangswert)

**p-Wert <0.01 versus

Placebo (MMRM)

Weitere sowie endgültige Studienergebnisse einschließlich der Daten zur

Pharmakokinetik, Histologie und miR-124-Expression werden in absehbarer Zeit

verfügbar sein.

ABX464 erwies sich als wirksam bei Patienten, die refraktär gegenüber

konventionellen Behandlungen waren, sowie insbesondere auch bei Patienten,

die zuvor ein unzureichendes Ansprechen, Verlust des Ansprechens oder

Unverträglichkeiten bei der Behandlung mit Biologika und/oder

JAK-Inhibitoren zeigten.

ABX464 wies sowohl in der Induktions- als auch in der Erhaltungsstudie über

alle Dosisgruppen hinweg eine gute Verträglichkeit auf. Vergleichbar

niedrige Infektionsraten wurden in den aktiven Behandlungsgruppen sowie bei

Placebopatienten beobachtet. Es wurden weder Todesfälle noch maligne

Erkrankungen im Verlauf der Studie beobachtet. In den mit ABX464 behandelten

Gruppen traten schwerwiegende unerwünschte Begleiterscheinungen bei 1,6%

(25mg), 6,3% (50mg) und 6,2% (100mg) der Patienten auf, gegenüber 6,2% in

der Placebo-Gruppe. Diese Daten zum Sicherheitsprofil von ABX464 stehen im

Einklang mit den Ergebnissen aus früheren klinischen Studien in

verschiedenen Indikationen, die an über 650 gesunden Probanden und Patienten

durchgeführt wurden.

Vorläufige Ergebnisse der Phase-2b-Erhaltungsstudie zeigen das Potenzial von

ABX464 als wirkungsvolle chronische Behandlungsoption mit gutem

Sicherheitsprofil

97,7% aller Patienten, die die Phase-2b-Induktionsstudie abgeschlossen

hatten, wurden in die anschließende zweijährige offene Erhaltungsstudie

aufgenommen, unabhängig von der Behandlungsgruppe oder dem

Behandlungsergebnis nach Ablauf der Induktionsstudie. Die Erhaltungsstudie

dient der weiteren Untersuchung des langfristigen Sicherheits- und

Wirksamkeitsprofils von ABX464. Die vorläufigen Ergebnisse der ersten 51

Patienten, die in die 48-wöchige Erhaltungsstudie mit einmal täglicher

Behandlung mit 50mg ABX464 eingeschlossen wurden, stimmen mit den

Ergebnissen der früheren Phase 2a Studie überein. 53% (ITT) der Patienten

erreichten eine klinische Remission und 59% (ITT) zeigten eine endoskopische

Verbesserung nach 48 Wochen (zentrale Auswertung gemäß Protokoll). ABX464

war auch in dieser längerfristigen Studie weiterhin gut verträglich.

Abivax plant, diese Phase-2b-Studienergebnisse in einer renommierten

Fachzeitschrift sowie auf den wichtigsten kommenden wissenschaftlichen

Konferenzen im Bereich entzündlicher Darmerkrankungen vorzustellen.

Unter Berücksichtigung der in dieser Pressemitteilung berichteten positiven

Ergebnisse der klinischen Phase-2b-Studie zur Behandlung von Colitis

ulcerosa, sowie des medizinischen Bedarfs, der Wettbewerbssituation und des

Marktpotentials, plant Abivax, seine Ressourcen und Finanzmittel vorrangig

zur weiterführenden Entwicklung von ABX464 zur Behandlung von entzündlichen

Darmerkrankungen zu verwenden.

Phase-2b/3-Studie zur Behandlung von Morbus Crohn mit ABX464, klinische

Phase-2a-Studie mit ABX464 zur Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA)

und Phase-1/2-Studie mit ABX196 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom

Eine randomisierte und placebokontrollierte Dosisfindungsstudie der

Phase-2b/3 zur Behandlung von Morbus Crohn wird voraussichtlich noch in

diesem Jahr beginnen.

Die doppelblinde und placebokontrollierte Phase-2a-Studie zur Behandlung

rheumatoider Arthritis läuft. Die Induktionsbehandlung im Rahmen dieser

Studie wurde abgeschlossen und erste Ergebnisse werden voraussichtlich im

Juli 2021 vorliegen. Basierend auf den Ergebnissen dieser Studie wird Abivax

eine Bewertung der weiteren Entwicklungsmöglichkeiten von ABX464 in dieser

Indikation vornehmen.

Top-line-Ergebnisse der Dosis-Eskalationsphase für die Phase-1/2-Studie mit

ABX196 zur Behandlung von Leberkrebs werden voraussichtlich im dritten

Quartal 2021 vorliegen. Auf Basis dieser Ergebnisse werden die Details zur

Durchführung der anschließenden Expansionsphase festgelegt.

Über ABX464 [9] [10]

ABX464 ist ein hoch differenzierter, oral verfügbarer Produktkandidat mit

einem neuartigen Wirkmechanismus, der auf der Hochregulierung einer

einzelnen microRNA (miR-124) mit entzündungshemmenden Eigenschaften basiert.

Studien haben gezeigt, dass ABX464 seine entzündungshemmende Wirkung durch

die Bindung an den Cap-Bindungskomplex (CBC) am 5'-Ende jedes RNA-Moleküls

in der Zelle ausübt. Durch die Bindung an CBC verstärkt ABX464 die

biologischen Funktionen von CBC in der zellulären RNA-Biogenese. Konkret

verstärkt ABX464 das selektive Spleißen einer einzelnen langen,

nicht-kodierenden RNA, was zur Bildung von entzündungshemmender microRNA

führt. miR-124 reduziert die Bildung von proinflammatorischen Zytokinen und

Chemokinen wie TNF-alpha, IL-6, MCP-1 und IL-17, sowie Th17+ -Zellen, was

die Entzündung bremst und auf das große Potential von ABX464 als einen

neuartigen entzündungshemmenden therapeutischen Wirkstoff hindeutet. In

kolorektalen Biopsien von mit ABX464 behandelten Colitis ulcerosa-Patienten

konnte ein sieben- bis zehnfacher Anstieg von miRNA-124 nachgewiesen werden.

ABX464 hat keine Auswirkung auf das Spleißen von zellulären Genen.

Phase-2a-Ergebnisse der Induktionsstudie und Erhaltungsstudie nach ein- und

zweijähriger Behandlungsdauer wurden bereits veröffentlicht.

Epidemiologie und Marktpotenzial im Bereich entzündliche Darmerkrankungen

Im Jahr 2020 wurde in den G7-Ländern (USA, Frankreich, Deutschland, Italien,

Spanien, Großbritannien und Japan) schätzungsweise 3,5 Millionen Fälle von

CU diagnostiziert. Basierend auf den Pharmaumsätzen für das Jahr 2020 für

die Indikation CU liegt das jährliche Umsatzvolumen für ABX464 bei USD 6,0

Mrd. Für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CU und Morbus Crohn) lagen

die Umsätze im Jahr 2020 etwa bei USD 17,9 Mrd. und werden im Jahr 2025, dem

angestrebten Zeitpunkt des Markteitritts von ABX464, voraussichtlich auf USD

24,0 Mrd. ansteigen. [11]

Im Nachgang der Bekanntgabe der klinischen Daten der Phase-2b-Studie mit

ABX464 zur Behandlung von CU, plant Abivax am Dienstag, den 25. Mai 2021 um

18:00 Uhr MESZ (Pariser Ortszeit) eine virtuelle Präsentation als Webcast.

Im Anschluss an die Präsentation stehen das Abivax Senior Management sowie

Key Opinion Leader Prof. Dr. med. Bruce Sands für Fragen zur Verfügung.

Eine Teilnahme am Webcast ist unter folgendem Link möglich:

https://media.rampard.com/20210525/

Der Handel der Abivax-Aktie am Börsenplatz Euronext Paris wird am Dienstag,

den 25. Mai 2021, mit Handelsbeginn wieder aufgenommen.

Über Abivax (www.abivax.com)

Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen

Entwicklung, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem zur

Behandlung von entzündlichen und viralen Erkrankungen sowie Krebs

modulieren. Abivax ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR

0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Abivax, mit Sitz in Paris und

Montpellier, hat zwei Medikamentenkandidaten in der klinischen Entwicklung:

ABX464 zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen und ABX196 zur

Behandlung von hepatozellulärem Karzinom. Weitere Informationen zum

Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Kontakte

Abivax Investors LifeSci Press Relations & Investors

Commu- Advisors Chris Maggos Europe MC Services AG Anne

nicati- [1]chris@lifesciadvisors. Hennecke

ons com +41 79 367 6254 1. [1]anne.hennecke@mc-services.eu

Regina mailto:chris@lifesciadvi +49 211 529 252 22 1.

Jehle sors.com mailto:anne.hennecke@mc-ser

[1]reg vices.eu

in

a.jeh

le@abi

vax.-

com

+33 6

24 50

69 63

1.

mail

to:re

gi

na.jeh

le@abi

vax.-

com

Public Public Relations France Public Relations USA Rooney

Relati- DGM Conseil Thomas Partners LLC Marion Janic

ons Roborel de Climens [1]mjanic@rooneyco.com +1 212

France [1]thomasdeclimens@dgm-co 223 4017 1.

Acti- nseil.fr +33 6 14 50 15 mailto:mjanic@rooneyco.com

fin 84 1.

Ghis- mailto:thomasdeclimens@dg

laine m-conseil.fr

Gaspa-

retto

[1]gga

sparet

to@ac

ti-

fin.fr

+33 6

21 10

49 24

1.

mail

to:g

gaspa

ret

to@ac

ti-

fin.fr

DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und

Schätzungen (einschließlich Aussagen zur Patientenrekrutierung) in Bezug auf

bestimmte Programme des Unternehmens. Obwohl die Gesellschaft der Ansicht

ist, dass ihre zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen auf

Annahmen und Einschätzungen bekannter und unbekannter Risiken,

Unsicherheiten und anderer Faktoren beruhen, die als angemessen erachtet

wurden, unterliegen solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und

Schätzungen einer bestimmten Anzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu

führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in

solchen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen erwarteten

Ergebnissen abweichen. Eine Beschreibung dieser Risiken, Eventualitäten und

Ungewissheiten findet sich in den Unterlagen, die das Unternehmen gemäß

seinen gesetzlichen Verpflichtungen bei der französischen Autorité des

Marchés Financiers eingereicht hat. Darüber hinaus gelten diese

zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen nur zum Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung. Die Leser werden darauf hingewiesen, nicht

unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu vertrauen. Abivax

übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen oder

Schätzungen an später eintretende Ereignisse bzw. Entwicklungen anzupassen,

sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken, und die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Gesellschaft in einer Rechtsordnung, insbesondere in

Frankreich, dar. Ebenso stellt die Pressemitteilung keine Anlageberatung dar

und soll auch nicht als solche genutzt werden. Sie steht in keinem

Zusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den

spezifischen Bedürfnissen des Empfängers. Die Pressemitteilung stellt keinen

Ersatz für die Bildung eines eigenen Urteils dar. Alle hierin geäußerten

Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitung

dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtssystemen gesetzlich eingeschränkt

sein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet,

sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

[1] Der modifizierte Mayo Score beinhaltet Stuhlfrequenz, Rektalblutungen

und Endoskopie-Subscore.

[2] Zum Stichtag 11. Mai 2021

[3] Die weitere klinische Entwicklung, einschließlich der Planung und des

Beginns der Phase-3-Studie, wird unter Einbeziehung der gesamten

Wirksamkeits- und Sicherheitsbewertung von ABX464 in Bezug auf Präklinik,

CMC, Toxikologie und Klinik durch die EMA, die FDA und andere

Zulassungsbehörden geprüft. Die in dieser Mitteilung veröffentlichten

Top-line-Ergebnisse wurden noch nicht von den Zulassungsbehörden analysiert.

[4] In seiner Funktion als Berater erhält Prof. Dr. med. Bruce Sands

finanzielle Zuwendungen durch Abivax. Er erhält jedoch keine Vergütung für

Medien- oder Öffentlichkeitsarbeit.

[5] Intent-to-treat Patientenpopulation. Patienten, die die Studie vorzeitig

abbrachen, wurden für alle binären Endpunkte als Therapieversager

klassifiziert. Für fehlende Werte in Woche 8 für den modifizierten Mayo

Score, klinische Remission und klinisches Ansprechen wurde eine

Nearest-Neighbour-Imputation verwendet (wie im statistischen Analyseplan

vorgesehenen). Raten zur endoskopischen Verbesserung werden ohne Imputation

dargestellt (zum Zeitpunkt verfügbare Daten).

[6] Endoskopische Verbesserung ist als Endoskopischer Subscore <=1

definiert.

[7] Klinische Remission (modifizierter Mayo Score) ist definiert durch

Stuhlfrequenz-Subscore <=1, Rektalblutungs-Subscore = 0 und

Endoskopie-Subscore <=1.

[8] Klinisches Ansprechen (per modifiziertem Mayo Score) ist definiert durch

Verringerung des modifizierten Mayo-Scores um >=2 Punkte und >=30% gegenüber

dem Ausgangswert mit einer damit einhergehenden Reduktion des Subscores für

Rektalblutungen von >= 1 Punkt oder ein absoluter Subscore für

Rektalblutungen von <= 1 Punkt.

âEUR Nachweis der "Friability" während der Endoskopie führt zu einem

endoskopischen Subscore von 2 oder 3.

[9] J. Tazi et al.: Specific and selective induction of miR-124 in immune

cells by the quinoline ABX464: a transformative therapy for inflammatory

diseases, Drug Discovery Today, Volume 26, Issue 4, April 2021, Pages

1030-1039

[10] S. Vermeire et al.: Induction and long-term follow-up with ABX464 for

moderate-to-severe ulcerative colitis: Results of phase 2a trial,

Gastroenterology, March 2021

[11] Quelle: Informa, Zweit- und Drittlinientherapien

24.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

