DGAP-News: Abivax für Vortrag über klinische Daten zu ABX464 auf der Digestive Disease Week (DDW) Konferenz in den USA ausgewählt (deutsch)

Abivax für Vortrag über klinische Daten zu ABX464 auf der Digestive Disease Week (DDW) Konferenz in den USA ausgewählt

Abivax für Vortrag über klinische Daten zu ABX464 auf der Digestive Disease

Week (DDW) Konferenz in den USA ausgewählt

05.03.2019 / 07:00

Abivax für Vortrag über klinische Daten zu ABX464 auf der

Digestive Disease Week (DDW) Konferenz in den USA ausgewählt

* Neueste 9-Monats-Zwischenergebnisse der open-label

Phase-2a-Erhaltungsstudie zur Behandlung von Colitis ulcerosa

* Vortrag wird gehalten von Prof. Severine Vermeire, ehemalige Präsidentin

der European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO)

PARIS, Frankreich, 5. März 2019, 7:00 Uhr MEZ - Abivax (Euronext Paris:

FR0012333284 - ABVX), ein innovatives Biotechnologieunternehmen, welches das

Immunsystem zur Entwicklung innovativer Behandlungen für

entzündliche/autoimmune Erkrankungen, Infektionskrankheiten und Krebs nutzt,

gab bekannt, dass das Unternehmen in einem "Peer-Review-Prozess" ausgewählt

wurde, klinische Daten der Phase-2a-Studie, ABX464-101, sowie

9-Monats-Zwischenergebnisse der laufenden 12-monatigen Erhaltungsstudie,

ABX464-102, mit ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa im Rahmen eines

Vortrags auf der jährlichen Digestive Disease Week (DDW) Konferenz

vorzustellen. Die DDW Konferenz ist das weltweit führende Forum zur

Weiterbildung in Gastroenterologie, Hepatologie, Endoskopie und

gastrointestinaler Chirurgie und findet vom 18. bis 21. Mai 2019 im San

Diego Convention Center in San Diego, Kalifornien, USA, statt.

Die Ergebnisse werden präsentiert von der Leiterin der klinischen Studie,

Prof. Dr. med. Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., Abteilung für

Gastroenterologie, Universitätskliniken Leuven und Inhaber des Lehrstuhls

für klinische und experimentelle Medizin an der Universität KU Leuven.

Prof. Vermeire kommentierte: "Die Tatsache, dass diese Daten zum zweiten Mal

in einem Peer-Review-Prozess für einen Vortrag vor einem internationalen

Fachpublikum ausgewählt wurden, ist sehr vielversprechend und bestätigt die

potenziell wichtige Rolle, die dieser oral verabreichte Wirkstoffkandidat

mit neuem Wirkungsmechanismus in der Behandlung von Colitis ulcerosa und

anderen entzündlichen Erkrankungen, ein therapeutisches Feld mit sehr hohem

medizinischen Bedarf, spielen kann."

Prof. Dr. med. William Sandborn, M.D., Director des Zentrums für

entzündliche Darmerkrankungen (Inflammatory Bowel Disease, IBD) an der

University of California (UC) San Diego Health und Leiter der Abteilung für

Gastroenterologie an der UC San Diego School of Medicine, fügte hinzu: "

Obwohl dies die erste klinische Phase 2a Proof-of-Concept Studie mit ABX464

zur Behandlung von Colitis ulcerosa war, sind die Ergebnisse dieser

randomisierten, placebokontrollierten Studie sehr ermutigend und

rechtfertigen die weitere Entwicklung dieses first-in-class

Wirkstoffkandidaten in der Phase 2b. Ich freue mich darauf, ABX464 zusammen

mit Abivax in weiteren klinischen Studien in den USA zu testen."

In der ABX464-101-Studie erhielten insgesamt 32 Patienten, die an mäßiger

bis schwerer aktiver Colitis ulcerosa litten und therapieresistent gegen

Immunmodulatoren, monoklonale Anti-TNF-Antikörper, Vedolizumab und/oder

Kortikosteroide waren, eine orale Induktionstherapie mit ABX464. Die

endgültigen Ergebnisse der achtwöchigen randomisierten, doppelblinden,

placebokontrollierten klinischen Studie zeigten, dass ABX464 sicher und gut

verträglich ist und belegten sowohl in Bezug auf die klinischen als auch die

endoskopischen Endpunkte eine statistisch signifikante Wirksamkeit. Der

Unterschied der Heilung der Schleimhaut in der mit ABX464 behandelten Gruppe

im Vergleich zur Placebo-Gruppe war statistisch signifikant (p =0,03).

Darüber hinaus setzte der therapeutische Effekt von ABX464 rasch ein.

Bereits bei der ersten Untersuchung nach zweiwöchiger Behandlung konnte ein

Unterschied in der Reduktion des partiellen Mayo-Scores [1] zwischen ABX464

und dem Placebo beobachtet werden. Dieser Unterschied war nach achtwöchiger

Behandlung (Wahrscheinlichkeitsquotient des Chi-Quadrat-Tests) signifikant

(p=0,02). Analog zum partiellen Mayo-Score war auch der Unterschied in der

Reduktion des vollständigen Mayo-Scores [2] (total Mayo-Score) nach acht

Wochen statistisch signifikant (p=0,03).

Am Ende der abgeschlossenen achtwöchigen Induktionsstudie wurden 22

Patienten, von denen 15 Patienten zuvor mit ABX464 und sieben mit dem

Placebo behandelt wurden, in die 12-monatige Open-Label-Erhaltungsstudie mit

ABX464 eingeschlossen. Basierend auf den Langzeitergebnissen der Studie gab

das Data Safety Monitoring Board (DSMB, Daten- und Sicherheitskontrollboard)

eine positive Empfehlung für eine zweite Verlängerung der Studie um weitere

12 Monate, wodurch ABX464-102 zu einer 24-monatigen Erweiterungsstudie

wurde. Die Anpassung des Studienprotokolls wurde bereits in Belgien und

Ungarn genehmigt, und der erste Patient begann das zweite Jahr dieser

Studienerweiterung am 24. Januar 2019. Diese Zulassung wird in Kürze

ebenfalls für Polen erwartet.

"Unser Lead-Kandidat ABX464 hat großes Potenzial für die Behandlung

entzündlicher Erkrankungen, und wir sind begeistert, dass wir die

Möglichkeit haben, diese beeindruckenden Daten aus den entsprechenden

klinischen Studien präsentieren zu können", sagte Prof. Dr. Hartmut J.

Ehrlich, M.D., CEO von Abivax. "ABX464 ist eine neuartige, oral

verabreichte, stark entzündungshemmende Substanz. Ihr Wirkmechanismus

ermöglicht ein umfangreiches Anwendungsgebiet und könnte einen

Paradigmenwechsel in der Behandlung von Colitis ulcerosa sowie anderen

entzündlichen Erkrankungen darstellen. Der Markt für entzündliche

Erkrankungen wird heute auf über 70 Milliarden US-Dollar geschätzt und

derzeit auf dem Markt erhältliche Medikamente gegen Entzündungen bewirken

nur bei einem Bruchteil der Patienten ein dauerhaftes Ansprechen."

Die Daten der Studien ABX464-101 und ABX464-102 wurden ebenfalls für einen

Plenarvortrag auf dem ECCO Kongress (14th Congress of the European Crohn's

and Colitis Organisation - Inflammatory Bowel Diseases 2019") ausgewählt.

Auf dem vom 6. bis 9. März 2019 in Kopenhagen (Dänemark) stattfindenden

Kongress wird Dr. Jean-Marc Steens, Chief Medical Officer von Abivax, eine

Zusammenfassung der endgültigen klinischen Daten der abgeschlossenen

randomisierten, placebokontrollierten Phase-II-Induktionsstudie ABX464-101

sowie die Zwischendaten nach sechs Monaten (DDW: Zwischendaten nach 9

Monaten) aus der laufenden 12-monatigen Open-Label-Erweiterungs-

"Maintenance" Studie, ABX464-102, präsentieren.

Details zur Präsentation:

Vor- Research Forum

trags-

fo-

rum:

Vor- IBD Clinical Trials: Emerging Therapies

trags-

rei-

he:

Vor- 21. Mai 2019 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr (Ortszeit)

trags-

zeit-

raum:

Prä- ABX464 war in einer Proof-of-Concept-Studie zur Behandlung von

senta- Patienten mit Colitis ulcerosa sicher und wirkungsvoll

tions- (Originaltitel: ABX464 is safe and efficacious in proof of

ti- concept study in ulcerative colitis patients)

tel:

Prä- 11:00 Uhr - 11:15 Uhr (Ortszeit)

senta-

tions-

zeit:

ABX464 hat einen neuen, gerade aufgeklärten Wirkmechanismus, der vor kurzem

in Nature Scientific Reports veröffentlicht (Weblink:

www.nature.com/articles/s41598-018-37813-y) wurde. Er bestätigt, dass ABX464

Entzündungen reduziert, indem es das selektive Spleißen einer langen, nicht

kodierenden RNA verstärkt, wodurch hohe Konzentrationen des Spleißproduktes

miR-124 freigesetzt werden, einer kürzlich entdeckten, hochwirksamen,

entzündungshemmenden micro-RNA.

Basierend auf den vielversprechenden Daten aus der ABX464-101 Studie hat

Abivax die Anträge für eine Phase-2b-Studie mit insgesamt 232 Colitis

ulcerosa-Patienten bereits in den ersten Ländern eingereicht. Darüber hinaus

plant das Unternehmen, Anträge zur Durchführung klinischer

Proof-of-Concept-Studien der Phase 2a zur Behandlung von rheumatoider

Arthritis und Morbus Crohn im Lauf der nächsten Wochen einzureichen.

Über "Digestive Disease Week"

Die Digestive Disease Week (DDW, Woche der Erkrankungen des

Verdauungstrakts) ist die größte internationale Konferenz für Ärzte,

Forscher und Akademiker aus den Bereichen Gastroenterologie, Hepatologie,

Endoskopie und Gastrointestinalchirurgie. Unterstützt von der Amerikanischen

Vereinigung zur Erforschung von Lebererkrankungen (AASLD, American

Association for the Study of Liver Diseases), dem Institut der

Amerikanischen Gastroenterologischen Vereinigung (AGA, American

Gastroenterological Association), der Amerikanischen Gesellschaft für

Gastrointestinale Endoskopie (ASGE, American Society for Gastrointestinal

Endoscopy) und der Gesellschaft für gastrointestinale Chirurgie (SSAT,

Society for Surgery of the Alimentary Tract), findet die DDW vom 18. bis 21.

Mai 2019 im San Diego Convention Center in San Diego, Kalifornien, USA,

statt. Während der Konferenz werden mehr als 5.000 Abstrakte präsentiert und

Hunderte von Vorträgen über die neuesten Fortschritte in der

gastrointestinalen Forschung, Medizin und Technologie gehalten. Weitere

Informationen finden Sie unter www.ddw.org.

Über ABIVAX ( www.abivax.com)

ABIVAX mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung

von Patienten mit entzündlichen/autoimmunen Erkrankungen, viralen

Infektionen und Krebs. ABIVAX, mit Medikamenten in der klinischen

Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und

Optimierung von entzündungshemmenden/antiviralen und immunstimulierenden

Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen und entzündliche

Erkrankungen sowie Leberkrebs zu behandeln. ABIVAX ist an der Euronext

Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.ABIVAX.com.

Folgen Sie uns auf Twitter @ABIVAX_

Kontakte

Abi- Investors LifeSci Advisors Press Relations and Investors

vax Chris Maggos EU MC Services AG Anne Hennecke

Fi- [1]chris@lifesciadvisors.c [1]anne.hennecke@mc-services.eu

nance om +41 79 367 6254 1. +49 211 529 252 22 1.

Di- mailto:chris@lifesciadvi mailto:anne.hennecke@mc-ser

dier sors.com vices.eu

Blon-

del

[1]di

dier.

blon

del@a

biva-

x.com

+33 1

53 83

08 41

1.

mail

to:di

dier.

blon

del@a

biva-

x.com

Frenc- US Media LifeSci Public

h Relations Matt Middleman,

Media M.D.

ALIZE [1]matt@lifescipublicrelat

RP ions.com +1 646 627 8384

Caro- 1.

line mailto:matt@lifescipubli

Carma- crelations.com

gnol/-

Mar-

gaux

Prono-

st

[1]ab

iva

x@ali

zerp.-

com

+33 6

64 18

99 59

/ +33

1 44

54 36

65

1.

mail

to:a

biva

x@ali

zerp.-

com

[1] Der partielle "Mayo Score" setzt sich zusammen aus der Stuhlfrequenz,

der rektalen Blutungen sowie der umfassenden Beurteilung der Schwere der

Erkrankung durch den Arzt.

[2] Der "Total Mayo Score" setzt sich aus den drei oben genannten Parametern

plus dem Erscheinungsbild der Schleimhaut bei der Endoskopie zusammen

05.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

