DGAP-News: Abivax erhält erste Genehmigung für eine klinische Phase-2a-Studie mit ABX464 zur Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis (deutsch)

Abivax erhält erste Genehmigung für eine klinische Phase-2a-Studie mit ABX464 zur Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis

^

DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Studie

Abivax erhält erste Genehmigung für eine klinische Phase-2a-Studie mit

ABX464 zur Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis

04.06.2019 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Abivax erhält erste Genehmigung für eine klinische Phase-2a-Studie mit

ABX464 zur Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis

* Französische Zulassungsbehörde (ANSM) erteilt als erstes Land die

Genehmigung für eine klinische Studie mit ABX464 zur Behandlung von

mäßiger bis schwerer rheumatoider Arthritis

* Studie soll in fünf Ländern durchgeführt werden und 60 Patienten

einschließen; der Einschluss des ersten Patienten ist für Anfang Q3 2019

geplant

* Rheumatoide Arthritis ist eine schwere, den Körper auszehrende

Erkrankung, von der schätzungsweise 4,2 Millionen Menschen in den

G7-Staaten (USA, G5 Europa & Japan) betroffen sind. RA generierte im

Jahr 2018 in diesen Ländern Arzneimittelumsätze in Höhe von ca. 24,4

Mrd. US-Dollar

PARIS, 4. Juni 2019, 8:00, MESZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 -

ABVX), ein Biotechnologieunternehmen mit Produkten in der klinischen

Entwicklung, das das Immunsystem nutzt, um neuartige Therapien für

entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs zu entwickeln, gab heute

bekannt, dass Frankreich als erstes Land den Antrag des Unternehmens für

eine klinische Phase-2a-Studie mit ABX464 zur Behandlung von Patienten mit

mäßiger bis schwerer aktiver rheumatoider Arthritis (RA) genehmigt hat. Der

Einschluss des ersten Studienpatienten ist für Anfang Q3 2019 geplant. Die

klinische Studie soll insgesamt in fünf europäischen Ländern - Frankreich,

Belgien, Polen, Tschechische Republik und Ungarn - durchgeführt werden.

ABX464, ein einmal täglich oral einzunehmender Wirkstoffkandidat mit einem

neuartigen Wirkmechanismus, zeigte bereits positive Ergebnisse bei der

Behandlung von Colitis ulcerosa, einer anderen schweren chronisch

entzündlichen Erkrankung.

"Wir freuen uns sehr, vor allem vor dem Hintergrund der vielversprechenden

Studiendaten in der Indikation Colitis ulcerosa, im ersten Land die

vollständige Freigabe unserer ersten klinischen Studie mit ABX464 zur

Behandlung von Patienten mit mäßiger bis schwerer aktiver rheumatoider

Arthritis durch die Behörden und Ethikkommission erhalten zu haben. Dies

entspricht unserer Strategie, das Potenzial unseres Lead-Wirkstoffs ABX464

voll auszuschöpfen und die Anwendung auf weitere entzündliche Indikationen

auszuweiten", sagte Professor Hartmut J. Ehrlich, MD, Chief Executive

Officer von Abivax. "Die Entscheidung, rheumatoide Arthritis als zweite

entzündliche Indikation für Studien mit ABX464 auszuwählen, beruht auf drei

Faktoren: den im Januar 2019 in Nature Scientific Reports veröffentlichten

Erkenntnissen zum neuartigen Wirkmechanismus von ABX464, den

vielversprechenden präklinischen Daten aus Kollagen-induzierten

Arthritis-Modellen sowie den hervorragenden Ergebnissen unserer

abgeschlossenen Phase-2a-Induktionsstudie sowie der laufenden

Erhaltungsstudie mit ABX464 bei Patienten mit Colitis ulcerosa."

Professor Ehrlich fügte hinzu: "Nicht nur die präklinischen Untersuchungen

weisen auf die breite Anwendbarkeit von ABX464 in einer Vielzahl, den Körper

auszehrenden, entzündlichen Erkrankungen hin, sondern auch unsere

Phase-2a-Ergebnisse in der Indikation Colitis ulcerosa. Diese belegen die

langfristige Sicherheit sowie die schnelle und dauerhafte Wirkung seines

starken klinischen entzündungshemmenden Effekts. Basierend auf diesen

Faktoren haben wir beschlossen, die Entwicklung dieses höchst

differenzierten, oral einzunehmenden, first-in-class therapeutischen

Kandidaten in der Behandlung von rheumatoider Arthritis zu beschleunigen,

und wir sind zuversichtlich, mit dieser neuen Indikation einen starken

Shareholder Value generieren zu können."

Über die klinische Phase-2a-Studie mit ABX464 zur Behandlung von

rheumatoider Arthritis

Ziel dieser Phase-2a-Studie mit ABX464 ist die Untersuchung der Sicherheit

und Verträglichkeit sowie die vorläufige Bewertung der Wirksamkeit von

ABX464 in zwei Dosierungen zur täglichen oralen Einnahme in Kombination mit

Methotrexat (MTX) an Patienten, die an einer mäßigen bis schweren aktiven

rheumatoiden Arthritis (RA) leiden, und die auf MTX und/oder ein oder

mehrere Anti-Tumornekrosefaktor-Alpha (TNF)-Biologika nicht ausreichend

ansprechen. Die 60 Patienten mit mäßiger bis schwerer akuter RA dieser

randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten, multizentrischen

Studie erhalten während der zwölfwöchigen Behandlungsphase entweder 50mg

oder 100mg ABX464 oder Placebo. Der primäre Endpunkt der Studie ist

Sicherheit und Verträglichkeit.

Sekundäre Endpunkte umfassen verschiedene Indikatoren für die Wirksamkeit,

darunter die Veränderungen im Vergleich zu den Ausgangswerten einzelner,

durch das American College of Rheumatology (ACR) festgelegte Parameter und

der Anteil der Patienten, die, verglichen zum Behandlungsbeginn, eine 20%ige

Besserung der Symptome und des Krankheitsbildes (ACR20) in 28 Gelenken nach

den Disease Activity Scores (DAS) zeigen. Weitere Informationen zur Studie

finden Sie hier.

Dr. Jean-Marc Steens, Chief Medical Officer von Abivax, sagte: "Rheumatoide

Arthritis ist eine irreversible, den Körper auszehrende und systemische

Autoimmunerkrankung, deren Bekämpfung häufig eine aggressive Behandlung

erfordert. RA ist eine große Belastung für Millionen betroffener Patienten

sowie für Gesundheitssysteme weltweit. Der Behandlungsstandard hat sich in

den letzten zwei Jahrzehnten erheblich weiterentwickelt. Er umfasst heute

krankheitsmodifizierende Antirheumatika (DMARDs) wie Methotrexat,

Leflunomid, Hydroxychloroquin und Sulfasalazin, die allerdings Leberschäden,

Suppressionen des Knochenmarks und schwere Lungeninfektionen verursachen

können. Darüberhinaus kommen häufig biologische Wirkstoffe zum Einsatz, die

ihrerseits das Risiko schwerer und möglicherweise lebensbedrohlicher

Infektionen erhöhen. Das Nebenwirkungsprofil dieser Medikamente verdeutlicht

den erheblichen Bedarf an neuen Behandlungsoptionen, der potentiell durch

eine neue orale Behandlung mit einem neuartigen Wirkmechanismus wie dem von

ABX464 gedeckt werden könnte."

Über ABX464

Studien haben gezeigt, dass ABX464 an den Cap-Bindungskomplex (CBC) bindet,

was einen neuartigen Wirkmechanismus für entzündungshemmende Arzneimittel

darstellt. Die Bindung von ABX464 an CBC verstärkt die biologischen

Funktionen des Komplexes in der zellulären RNA-Biogenese, einschließlich des

Spleißens. ABX464 verstärkt das selektive Spleißen einer einzelnen langen,

nicht kodierenden RNA, was zur Bildung von entzündungshemmender microRNA,

miR124, führt. miR124 reduziert die Bildung proinflammatorischer Zytokine

und Chemokine wie TNF, Il-6 and MCP-1 und bremst so die Entzündung. In mit

ABX464 inkubierten mononukleären Zellen des peripheren Blutes (Peripheral

Blood Mononuclear Cells, PBMCs) von gesunden Freiwilligen sowie in

kolorektalen Biopsien von mit dem Produktkandidaten behandelten Colitis

ulcerosa Patienten konnte ein 7- bis 10-facher Anstieg von miR124

nachgewiesen werden.

ABX464 zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen

Entzündungskrankheiten stellen einen Bereich mit einem hohen medizinischen

Bedarf und einer entsprechenden Marktchance dar. Schätzungen besagen, dass

allein in den G7-Staaten (USA, G5 Europa & Japan) fast 4,5 Million Patienten

von RA betroffen sind und dass sich die Arzneimittelverkäufe in diesen

Staaten für RA im Jahr 2018 auf 24,4 Milliarden US-Dollar beliefen.

Gleichzeitig leiden weltweit über 2,7 Millionen Patienten an Colitis

ulcerosa. Basierend auf den verkauften Pharmazeutika in diesem Sektor in

2018 stellt dies ein Marktpotenzial von bis zu 5,6 Milliarden US-Dollar pro

Jahr (G7-Staaten) dar. Für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (Colitis

ulcerosa und Morbus Crohn) wird der Arzneimittelumsatz im selben Zeitraum

auf fast 16 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Marktpotenzial für das

gesamte Spektrum entzündlicher Erkrankungen (einschließlich

neuroentzündlicher Erkrankungen) wird derzeit auf über 70 Milliarden

US-Dollar geschätzt[1]. Ein Markt und eine Patientengruppe, von denen das

Unternehmen glaubt, dass sie von ABX464 profitieren könnten.

Über rheumatoide Arthritis[2]

Rheumatoide Arthritis (RA) ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das

körpereigene Immunsystem die eigenen Gelenke angreift und Entzündungen

hervorruft, die zu Gewebeschäden und Schwellungen führen. Unbehandelt kann

eine solche Entzündung den Knorpel und sogar den Knochen selbst schädigen

und zu Knochenreibung, chronischen Schmerzen sowie irreversiblen

Deformierungen und Mobilitätsverlust führen. Rheumatoide Arthritis betrifft

vornehmlich die Gelenke in Händen, Füßen, Handgelenken, Ellbogen, Knien und

Knöcheln. Als systemische Erkrankung kann sie aber auch Körpersysteme wie

das Herz-Kreislauf- oder Atmungssystem betreffen. Frauen sind dreimal so

häufig betroffen wie Männer.

About ABIVAX ( www.abivax.com)

ABIVAX mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung

von Patienten mit entzündlichen/autoimmunen Erkrankungen, viralen

Infektionen und Krebs. ABIVAX, mit Medikamenten in der klinischen

Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und

Optimierung von Wirkstoffkandidaten, um Colitis ulcerosa und andere

entzündliche Erkrankungen sowie virale Infektionskrankheiten und Leberkrebs

zu behandeln. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR

0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com.

Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @ABIVAX_

Kontakte

Abivax Investors LifeSci Advisors

Fi- Chris Maggos

nance [1]chris@lifesciadvisors.c

Didier om +41 79 367 6254 1.

Blon- mailto:chris@lifesciadvi

del sors.com

[1]did

ier.bl

on

del@a

bivax.-

com

+33 1

53 83

08 41

1.

mail

to:di

dier.b

lon

del@a

bivax.-

com

French US Media LifeSci Public Press Relations and Investors

Media Relations Matt Middleman, Europe MC Services AG Anne

ALIZE M.D. Hennecke

RP [1]matt@lifescipublicrelat [1]anne.hennecke@mc-services.eu

Caroli- ions.com +1 646 627 8384 +49 211 529 252 22 1.

ne 1. mailto:anne.hennecke@mc-ser

Carma- mailto:matt@lifescipubli vices.eu

gnol/ crelations.com

Mar-

gaux

Pronos-

t

[1]abi

vax@a

lizer-

p.com

+33 6

64 18

99 59

/ +33

1 44

54 36

65 1.

mail

to:abi

vax@a

lizer-

p.com

DISCLAIMER

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, Prognosen und

Schätzungen in Bezug auf bestimmte Programme des Unternehmens. Obwohl die

Gesellschaft der Ansicht ist, dass ihre zukunftsgerichteten Aussagen,

Prognosen und Schätzungen auf Annahmen und Einschätzungen bekannter und

unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren beruhen, die als

angemessen erachtet wurden, unterliegen solche zukunftsgerichteten Aussagen,

Prognosen und Schätzungen einer bestimmten Anzahl von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und

Schätzungen erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Beschreibung dieser

Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten findet sich in den Unterlagen,

die das Unternehmen gemäß seinen gesetzlichen Verpflichtungen bei der

französischen Autorité des Marchés Financiers eingereicht hat. Darüber

hinaus gelten diese zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen

nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Die Leser werden darauf

hingewiesen, nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

vertrauen. ABIVAX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen, Prognosen oder Schätzungen an später eintretende Ereignisse bzw.

Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken, und die hierin

enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren der Gesellschaft in einer Rechtsordnung, insbesondere in

Frankreich, dar. Ebenso stellt die Pressemitteilung keine Anlageberatung dar

und soll auch nicht als solche genutzt werden. Sie steht in keinem

Zusammenhang mit den Anlagezielen, der finanziellen Situation oder den

spezifischen Bedürfnissen des Lesers. Die Pressemitteilung stellt keinen

Ersatz für die Bildung eines eigenen Urteils dar. Alle hierin geäußerten

Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verbreitung

dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtssystemen gesetzlich eingeschränkt

sein. Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind verpflichtet,

sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

[1] Quelle: Gobal Data

[2] Quelle: Arthritis Foundation, https://www.arthritis.org/

---------------------------------------------------------------------------

04.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

818753 04.06.2019

°