DGAP-News: Abacus Medicine verschiebt geplanten Börsengang (deutsch)

Abacus Medicine verschiebt geplanten Börsengang

^

DGAP-News: Abacus Medicine A/S / Schlagwort(e): Börsengang

Abacus Medicine verschiebt geplanten Börsengang

29.05.2019 / 23:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT

NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

Abacus Medicine verschiebt geplanten Börsengang

Kopenhagen/Frankfurt, 29. Mai 2019 Das europäische

Parallelhandelsunternehmen Abacus Medicine A/S ("Abacus Medicine" oder "das

Unternehmen" und gemeinsam mit seinen vollständig konsolidierten

Tochterunternehmen "die Gruppe"), und der Mehrheitsaktionär Wagner Family

Holding ApS, der sich im Besitz von Gründer und CEO Flemming Wagner und

seiner Familie befindet und von diesen kontrolliert wird, haben heute

entschieden, den geplanten Börsengang trotz des großen Interesses von

Ankerinvestoren zu verschieben. Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund

des aktuell ungünstigen Marktumfelds getroffen.

Flemming Wagner, CEO und Mitbegründer von Abacus Medicine, sagte: "Wir haben

starkes Interesse von Ankerinvestoren erfahren und gute Gespräche mit

Investoren geführt. Die Entscheidung den Börsengang zu verschieben, erfolgt

aufrund des derzeitigen Marktumfelds. Wir denken, dieser Schritt ist im

besten Interesse unseres Unternehmens und der Aktionäre."

Abacus Medicine hält an der Umsetzung seiner bewährten Strategie fest, die

auf profitables Wachstum im Kerngeschäft Parallelhandel sowie im hochgradig

synergetischen Aposave- Geschäft ausgerichtet ist.

Abacus Medicine wird das Marktumfeld weiterhin intensiv beobachten.

Ansprechpartner Medien und Investor

Relations

In Dänemark: Abacus Medicine Ole In Großbritannien: FTI

Lindhardt Head of Communications M: Consulting Dr. Robert Winder

+45 20 18 39 52 Senior Director T: +44 20 3727

[1]ole.lindhardt@abacusmedicine.com 1617 | M: +44 7854 337738

1. [1]rob.winder@fticonsulting.com

mailto:ole.lindhardt@abacusmedici 1.

ne.com mailto:rob.winder@fticonsulting.

com

In Deutschland: FTI Consulting

Carolin Amann Managing Director T:

+49 69 920 37 132 M: +49 175 299

3048

[1]carolin.amann@fticonsulting.com

1.

mailto:carolin.amann@fticonsulting.

com

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot von Wertpapieren der

ABACUS MEDICINE A/S ist beendet.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich

Informationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten Kanada, Australien, Japan oder in anderen

Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtlichen Beschränkungen

unterliegen könnte. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden

nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in der jeweils

geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigen

Stelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb der

Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies

erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act, oder im Rahmen von

Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht

unterliegen, und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen

eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen Jurisdiktion der

Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb von

Deutschland findet nicht statt.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet

sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung) fallen oder (ii)

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen

("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei

diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden). Dieses

Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des

Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

---------------------------------------------------------------------------

29.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620

Dänemark

Telefon: +4570220212

E-Mail: info@abacusmedicine.com

Internet: www.abacusmedicine.com

ISIN: DK0061111739

WKN: A2N6X0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

EQS News ID: 817511

Notierung vorgesehen / intended to be listed.

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

817511 29.05.2019

°