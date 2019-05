DGAP-News: Abacus Medicine legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 14,50 bis EUR 16,00 je Aktie fest (deutsch)

Abacus Medicine legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 14,50 bis EUR 16,00 je Aktie fest

Abacus Medicine legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf EUR 14,50 bis

EUR 16,00 je Aktie fest

- Ausgabe von 3.586.207 neuen Aktien zur Finanzierung strategischer

Wachstumsinitiativen

- Angebot von 1.365.926 bestehenden Aktien der Altaktionäre einschließlich

Mehrzuteilung mit angestrebtem Streubesitz von rund 45 Prozent

- Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 23. Mai 2019 und endet

voraussichtlich am 29. Mai 2019

- Erster Handelstag im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse für den 31. Mai 2019 geplant

Kopenhagen/Frankfurt, 22. Mai 2019 - Das europäische

Parallelhandelsunternehmen Abacus Medicine A/S ("Abacus Medicine" oder "das

Unternehmen" und gemeinsam mit seinen vollständig konsolidierten

Tochterunternehmen "die Gruppe") und der Mehrheitsaktionär Wagner Family

Holding ApS, die sich im Besitz von Gründer und CEO Flemming Wagner und

seiner Familie befindet und von diesen kontrolliert wird, haben die

Preisspanne für den geplanten Börsengang (IPO) des Unternehmens auf EUR

14,50 bis EUR 16,00 je Aktie festgelegt. Dementsprechend liegt das

Gesamtvolumen des Börsengangs zwischen ca. EUR 71,8 Millionen und ca. EUR

79,2 Millionen. Die Marktkapitalisierung beträgt nach dem Börsengang auf

Basis der Preisspanne zwischen ca. EUR 160,0 Millionen und ca. EUR 176,6

Millionen.

Der Wertpapierprospekt für den IPO wurde bereits von der dänischen

Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet) gebilligt und an die deutsche

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der

Wertpapierprospekt ist auf der Unternehmenswebseite verfügbar. Die

endgültige Entscheidung zur Durchführung des Angebots erfolgt vorbehaltlich

des Börsenumfelds. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am Donnerstag, den

23. Mai 2019, beginnen und am Mittwoch, den 29. Mai 2019, enden. Der finale

Angebotspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

"Wir sehen uns durch das erhaltene Investorenfeedback in unserer

Entscheidung, Abacus Medicine an die Börse zu bringen, bekräftigt. Durch das

Listing können Investoren an unserem Wachstumskurs künftig teilhaben. Dank

unserer einzigartigen Produkt- und Multi-Markt-Strategie sowie unserer

ausgeprägten Stärken in der Datenanalyse und im Beschaffungswesen, sind wir

nach unserer Einschätzung zum schnellsten wachsenden europäischen

Parallelhandelsunternehmen in der Branche aufgestiegen. Mit zusätzlichem

Kapital wollen wir das Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe heben.

Wir werden in Einkaufskapazitäten und neue Produktlizenzen investieren.

Zudem wollen wir die globale Marktpräsenz unseres attraktiven und hochgradig

synergetischen Aposave-Geschäfts ausbauen", sagte Flemming Wagner, Gründer

und CEO von Abacus Medicine.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie

Privatplatzierungen in anderen Rechtsordnungen außerhalb der Vereinigten

Staaten von Amerika. Es wird voraussichtlich insgesamt bis zu 4.952.133

Aktien umfassen. Diese setzen sich zusammen aus (i) bis zu 3.586.207 Aktien

im Rahmen einer Erstplatzierung [1], sowie (ii) bis zu 719.996 Aktien im

Rahmen einer Umplatzierung, die hauptsächlich von dem Mehrheitsaktionär des

Unternehmens sowie ein kleinerer Anteil von zwei unternehmensnahen Personen

angeboten werden. Darüber hinaus werden vom Mehrheitsaktionär bis zu 645.930

Aktien zur Deckung von Mehrzuteilungen zur Verfügung gestellt, die durch

eine vom Mehrheitsaktionär gewährte übliche Greenshoe-Option

("Greenshoe-Option") abgedeckt sind.

Der derzeitige Mehrheitsaktionär des Unternehmens, die Wagner Family Holding

ApS, hält aktuell einen Anteil von ca. 91,6 Prozent. Nach dem Börsengang

soll der anvisierte Streubesitz mindestens 51,0 Prozent betragen,

vorbehaltlich der Ausübung der Greenshoe-Option. Der verbleibende Anteil von

ca. 8,4 Prozent wird von einigen unternehmensnahen Personen gehalten.

Sofern alle im Rahmen der Erstplatzierung angebotenen Aktien platziert

werden, würde der daraus angestrebte Bruttoemissionserlös bei ca. EUR 52,0

Millionen bis EUR 57,4 Millionen liegen. Alle Erlöse aus der Erstplatzierung

kämen allein dem Unternehmen zugute. Unter der Annahme, dass sämtliche

angebotenen Aktien von Altaktionären platziert werden und die

Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, würde der

Gesamt-Bruttoemissionserlös für die Altaktionäre aus dem Börsengang zwischen

ca. EUR 19,8 Millionen und EUR 21,9 Millionen liegen (davon würden rund EUR

9,4 Millionen bis EUR 10,3 Millionen auf die Greenshoe-Aktien entfallen).

Dementsprechend würde der Streubesitz nach Notierungsaufnahme der neuen

Aktien bei ca. 45 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals liegen.

Mit dem Erlös aus der Aktienerstplatzierung plant Abacus Medicine seinen

Marktanteil in Europa weiter auszubauen. Dies wird vor allem durch

Investitionen in Einkaufskapazitäten und den weiteren Ausbau des

Lizenzportfolios geschehen, ebenso wie durch die Quotenerhöhung für

Auftragsfertigung und Kapitalisierung. Zudem soll ein Teil der Erlöse in die

Stärkung der Marktpräsenz des attraktiven und hochgradig synergetischen

Aposave-Geschäfts - fokussiert auf die Versorgung mit Vergleichspräparaten

für klinische Studien, den Handel mit unlizenzierten Arzneimitteln und

Managed Access-Programmen - fließen. Das Unternehmen plant darüber hinaus,

in seine Produktionsanlagen in Ungarn und den Niederlanden zu investieren,

speziell in den Kapazitätsausbau und die weitere Optimierung von Prozessen,

sowie in allgemeine betriebliche Zwecke.

Abacus Medicine beabsichtigt, die Zulassung seiner Aktien zum Handel im

regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DK0061111739 und

Börsenkürzel "ABC") mit gleichzeitiger Zulassung zum Börsensegment Prime

Standard zu beantragen. Erster Handelstag wird voraussichtlich Freitag, der

31. Mai 2019 sein. Das Settlement findet voraussichtlich am selben Tag

statt.

Die Sperrfristen im Zusammenhang mit dem Börsengang werden für das

Unternehmen sechs Monate und für die Altaktionäre 180 Tage betragen.

Berenberg ist als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner mandatiert.

Wertpapierprospekt

Der Wertpapierprospekt wurde in Englisch verfasst (beinhaltet eine englische

und deutsche Zusammenfassung) und wird auf der Unternehmenswebseite (

www.abacusmedicine.com) sowie berechtigten Anlegern gebührenfrei bei

Berenberg im Hamburger Hauptsitz zur Verfügung gestellt.

[1] Für das Settlement werden die Aktien für die Erstplatzierung zunächst

durch Aktien aus dem Besitz des Mehrheitsaktionärs der Gesellschaft auf der

Grundlage eines Aktiendarlehens bereitgestellt. Dieses wird im Anschluss

durch Lieferung neu ausgegebener Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage zurückgeführt.

DISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ABACUS

MEDICINE A/S außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich

auf der Grundlage des von der Dänischen Finanzaufsicht (Finanstilsynet)

gebilligten und an die deutsche Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierten Wertpapierprospekts.

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der ABACUS

MEDICINE A/S, sollte ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten und

veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Kopien des

Wertpapierprospekts werden bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Neuer

Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Deutschland) sowie auf der Internetseite

der ABACUS MEDICINE A/S ( http://www.abacusmedicine.com) erhältlich sein.

Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich

Informationszwecken und stellen weder ein Angebot von Wertpapieren oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten Kanada, Australien, Japan oder in anderen

Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot rechtlichen Beschränkungen

unterliegen könnte. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden

nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933, in der jeweils

geltenden Fassung (der Securities Act) oder bei einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder sonstigen zuständigen

Stelle in den Vereinigten Staaten registriert. Sie dürfen innerhalb der

Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn dies

erfolgt auf der Grundlage einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act, oder im Rahmen von

Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht

unterliegen, und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen

eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen Jurisdiktion der

Vereinigten Staaten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb von

Deutschland findet nicht statt.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet

sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 in der geltenden Fassung (die Verordnung) fallen oder (ii)

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen

("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) (wobei

diese Personen zusammen als Relevante Personen bezeichnet werden). Dieses

Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des

Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung von Aktien der ABACUS MEDICINE A/S

handelt Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager und kann

in Übereinstimmung mit den rechtlichen Bestimmungen (Artikel 5 Abs. 4 und 5

der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit den

Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission)

als Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen vornehmen und

Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der Aktien der

Gesellschaft zu stützen und um dadurch einem etwaigen Verkaufsdruck

entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, etwaige

Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Folglich muss eine Stabilisierung

nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit beendet werden. Solche Maßnahmen

können an der Frankfurter Wertpapierbörse von dem Zeitpunkt an ergriffen

werden, zu dem der Handel der Aktien der ABACUS MEDICINE A/S im regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird und sind spätestens

30 Kalendertage nach diesem Zeitpunkt einzustellen (die

"Stabilisierungsperiode"). Stabilisierungsmaßnahmen sind auf die Stützung

des Marktpreises der Aktien der ABACUS MEDICINE A/S während der

Stabilisierungsperiode gerichtet. Diese Maßnahmen können zu einem höheren

Marktpreis der Aktien der ABACUS MEDICINE A/S führen, als es ohne diese

Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann der Marktpreis vorübergehend

auf einem überhöhten Niveau liegen.

---------------------------------------------------------------------------

°