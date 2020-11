DGAP-News: Aareal Bank arrangiert für Tishman Speyer und PSP Investments Finanzierung über 210 Mio. EUR zum Erwerb des &

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Aareal Bank arrangiert für Tishman Speyer und PSP Investments Finanzierung über 210 Mio.



EUR zum Erwerb des „Espace Lumière'

18.11.2020 / 12:56

- Neupositionierung für einzigartiges Bauwerk in Boulogne

- Weiterentwicklung des Objekts bis 2024 wird neue Maßstäbe setzen

- Finanzierungsvereinbarung verdeutlicht starke und nachhaltige

Geschäftsbeziehung zwischen Aareal Bank, Tishman Speyer und PSP

Wiesbaden, Paris, 18 November 2020 - Die Aareal Bank AG hat in ihrer

Funktion als Arranger, Agent und Lender für Tishman Speyer und Public Sector

Pension Investment Board (PSP Investments) ein Darlehen in Höhe von 210 Mio.

EUR bereitgestellt, um dem Joint Venture den Erwerb des "Espace Lumière" in

Boulogne-Billancourt zu ermöglichen. Verkäufer ist ein von Invesco Real

Estate gemanagter Fonds. Das markante Gebäude mit einer Fläche von 28.000 m²

ist ein Bauwerk des französischen Star-Architekten und Stadtplaners

Christian de Portzamparc und wird seit seiner Fertigstellung im Jahr 2000

vom französischen Sender Canal+ genutzt.

Philippe Joland, Senior Managing Director und President von Tishman Speyer

in Frankreich, erklärte dazu: "Wir freuen uns, die Aareal Bank als Partner

für diese Transaktion gewonnen zu haben. 2022 wird Canal+ das Gebäude

verlassen, und wir freuen uns darauf, dieses fantastische Gebäude in

Boulogne neu positionieren zu können. Die Anlage setzt neue Maßstäbe und

wird mit ihren weitläufigen Außenanlagen den Ansprüchen der Nutzer im

Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden, aber auch hinsichtlich

Flexibilität und Effizienz gerecht. Wir haben den Anspruch, dieses Gebäude

für die künftigen Nutzer bis 2024 zu einer Immobilie umzugestalten, die neue

Maßstäbe setzt. Dass wir die für dieses Joint Venture notwendige

Finanzierung sichern konnten, verdeutlicht unseren guten Ruf sowie die guten

Geschäftsbeziehungen zur Aareal Bank und das Vertrauen, das wir dabei in

Europa in den letzten Jahren aufgebaut haben."

Martin Vest, Managing Director der Aareal Bank AG, kommentierte die

Transaktion wie folgt: "Der Abschluss der Transaktion Espace Lumière als

Finanzierungspartner für Tishman Speyer und PSP ist ein großer Erfolg. Das

erneute Vertrauen der Sponsoren ehrt uns und wir freuen uns auf die

Neupositionierung dieser prominenten Immobilie nach dem Auszug von Canal+ im

Jahr 2022. Die Bereitstellung dieser Finanzierung zeigt, dass sich die

Aareal Bank darauf versteht, großvolumige Gewerbeimmobilienfinanzierungen zu

ermöglichen, und stärkt die guten und nachhaltigen Geschäftsbeziehungen, die

wir im Laufe der Jahre mit wichtigen Partnern wie Tishman Speyer und PSP

aufgebaut haben."

Das Joint Venture wurde von Etude Allez, Paul Hastings und Lacourte Raquin

Tatar beraten. Die Finanzierungsberatung leistete Eastdil Secured, die

fachliche Beratung Arcadis. Die Aareal Bank wurde von Etude Allez und

Archers beraten.

Ergänzendes Bildmaterial zur redaktionellen Nutzung steht Ihnen unter diesem

Link zum Download zur Verfügung.

Ansprechpartner

Sven Korndörffer

Telefon: +49 611 348 2306

sven.korndoerffer@aareal-bank.com

René Hartmann

Telefon: +49 611 348 3438

renepascal.hartmann@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender

internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,

Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und

angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika

und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die

im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der

Gruppe in den drei Geschäftssegmenten Strukturierte

Immobilienfinanzierungen, Consulting/Dienstleistungen Bank und Aareon

gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die

Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank

Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in

gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude,

Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie

Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Consulting/Dienstleistungen

Bank bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und

Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner

umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit

klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die

Tochtergesellschaft Aareon, führendes Beratungs- und Systemhaus für die

Immobilienwirtschaft und deren Partner im digitalen Zeitalter, bildet das

dritte Geschäftssegment. Sie bietet wegweisende und sichere Beratungs-,

Software und Service-Lösungen zur Optimierung der IT-gestützten

Geschäftsprozesse sowie zum Ausbau von Geschäftsmodellen. Das digitale

Angebotsportfolio Aareon Smart World vernetzt Unternehmen der

Immobilienwirtschaft und angrenzender Branchen mit Kunden, Mitarbeitern und

Geschäftspartnern sowie technischen Geräten in Wohnungen und Gebäuden.

Über Tishman Speyer

Tishman Speyer ist ein führender Eigentümer, Entwickler, Betreiber und

Investmentmanager erstklassiger Immobilien in 27 Schlüsselmärkten in den

USA, Europa, Asien und Lateinamerika. Wir entwickeln, bauen und verwalten

gehobene Büro-, Wohn- und Einzelhandelsflächen mit branchenführenden Mietern

sowie - über unsere Plattform "Breakthrough Properties" - hochmoderne

Life-Science-Zentren. Mit einer globalen Vision, Expertise vor Ort und einem

persönlichen Ansatz können wir Innovationen vorantreiben, auf globale und

lokale Trends schnell reagieren und die sich wandelnden Bedürfnisse unserer

Kunden antizipieren wie kein zweiter Anbieter. Durch unseren Fokus auf

Gesundheit und Wohlbefinden, aufgeklärte Raumgestaltungn und

kundenzentrierte Initiativen wie ZO., unsere Plattform für Mieterkomfort,

und Studio, unsere Marke für flexible Flächen und Co-Working, kümmern wir

uns nicht nur um Gebäude, sondern um die Menschen, die sie bewohnen. Seit

der Gründung im Jahr 1978 hat Tishman Speyer 424 Immobilien mit insgesamt

184 Mio. Quadratmetern im Gesamtwert von rund 97 Mrd. US-Dollar erworben,

entwickelt und betrieben. Aktuell zählen zum Portfolio Kultobjekte wie das

Rockefeller Center in New York, The Springs in Schanghai, der TaunusTurm in

Frankfurt und das noch in der Entwicklung befindliche Quartier Mission Rock

in San Francisco.

Über PSP Investments

PSP Investments wurde 1999 gegründet und zählt heute zu den größten

Pensionsfonds Kanadas. Zum 31. März 2020 verwaltete PSP ein Nettovermögen

von 169,8 Mrd. kanadischen Dollar in einem diversifizierten globalen

Portfolio börsengehandelter Vermögenswerte sowie Private-Equity-,

Immobilien-, Infrastruktur-, Rohstoff- und Private-Debt-Investitionen. PSP

Investments zeichnet für die Verwaltung der an Pensionsfonds gezahlten

Nettobeiträge von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des kanadischen

öffentlichen Dienstes, der Streitkräfte und ihrer Reserve sowie der Polizei

verantwortlich. Sitz von PSP Investments ist Ottawa, die Hauptniederlassung

befindet sich in Montreal und weitere Niederlassungen in New York, London

und Hongkong. Nähere Informationen sind auf investpsp.com sowie auf den

Twitter- und LinkedIn-Seiten von PSP Investments abrufbar.

°