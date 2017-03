DGAP-News: Aareal Bank: Rückzahlung des Aareal Bank Capital Funding Trust (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

01.03.2017 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Wiesbaden, 01. März 2017 - Der Aareal Bank Capital Funding Trust wird heute die ausstehenden Trust Preferred Securities (ISIN: XS0138973010) kündigen und zum nächsten regulären Rückzahlungstermin am 31. März 2017 alle 10.000.000 Stücke der Trust Preferred Securities zu einem Rücknahmepreis von 100 % mit einer Gesamtsumme von 250 Mio. EUR zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen.

"Mit dieser Maßnahme verfolgen wir konsequent unser Ziel, die Kapitalstruktur der Aareal Bank Gruppe fortwährend zu optimieren. Unsere sehr gute Kapital- und Liquiditätsposition erlaubt uns diesen Schritt", sagt Hermann J. Merkens, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank AG. Die erforderliche Zustimmung zur Rückzahlung durch die Europäische Zentralbank liegt vor.

Aareal Bank Gruppe Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist einer der führenden internationalen Immobilienspezialisten. Sie ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden insbesondere aus der Wohnungs- und der gewerblichen Immobilienwirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.

Kontakt: Aareal Bank AG Corporate Communications

Sven Korndörffer Tel.: +49 611 348 2306 sven.korndoerffer@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge Tel.: +49 611 348 2280 christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Jorge Person Tel.: +49 611 348 3217 jorge.person@aareal-bank.com

Alessandro Schwarz Tel.: +49 611 348 2923 alessandro.schwarz@aareal-bank.com

