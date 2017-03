DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG: Trotz fehlender Umsätze Ergebnislage deutlich verbessert (deutsch)

A.S. Création Tapeten AG: Trotz fehlender Umsätze Ergebnislage deutlich verbessert

^ DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis A.S. Création Tapeten AG: Trotz fehlender Umsätze Ergebnislage deutlich verbessert

23.03.2017 / 09:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach (ISIN DE000A1TNNN5)

Trotz fehlender Umsätze Ergebnislage deutlich verbessert

Deutlicher Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2016 A.S. Création verzeichnete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatzrückgang um 13,9 Mio. EUR bzw. um 8,4 % von 166,5 Mio. EUR im Vorjahr auf 152,6 Mio. EUR. Den größten Rückgang verzeichnete A.S. Création dabei - wie bereits im Vorjahr - in den osteuropäischen Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU), wo die Brutto-Umsätze um 16,4 % hinter dem Vorjahreswert zurückblieben. Wesentlicher Grund für diesen Umsatzeinbruch war neben der schlechten konjunkturellen Situation in dieser Region die Schwäche der Landeswährungen gegenüber dem Euro. Dadurch verteuerten sich die Tapeten aus deutscher Produktion gegenüber den Tapeten der lokalen Wettbewerber deutlich, was zu einem Rückgang der Tapetenexporte insbesondere nach Russland und Weißrussland führte. Aus den Tapetenmärkten in der EU, wo A.S. Création über 80 % seiner Umsätze erzielt, kamen keine Wachstumsimpulse, die diesen Umsatzrückgang hätten ausgleichen können.

Ergebnis vor Steuern deutlich verbessert Trotz des geschilderten Umsatzrückgangs um 13,9 Mio. EUR ist es A.S. Création gelungen, den Rückgang des operativen Ergebnisses von 7,9 Mio. EUR im Vorjahr um 2,0 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR im Berichtsjahr zu begrenzen. Aufgrund des deutlich erhöhten Ergebnisbeitrags des russischen Gemeinschaftunternehmens A.S. & Palitra hat sich das Konzernergebnis vor Steuern hingegen verbessert. Mit 10,2 Mio. EUR übertraf das Konzernergebnis vor Steuern im Jahr 2016 das Vorjahresniveau von 5,6 Mio. EUR um 81,5 %. Damit wurde die vom Vorstand für das Geschäftsjahr 2016 prognostizierte deutliche Verbesserung des Ergebnisses erreicht. Allerdings wurde das Konzernergebnis vor Steuern im Berichtsjahr erheblich durch Sondereinflüsse wie beispielsweise Währungsgewinne beeinflusst.

Finanzlage in hervorragender Verfassung A.S. Création war es bereits im letzten Geschäftsjahr gelungen, das Unternehmen komplett zu entschulden. Die Nettoanlageposition, die per 31. Dezember 2015 noch 0,3 Mio. EUR betragen hatte, konnte im Verlauf des Geschäftsjahres 2016 auf einen Wert von 11,7 Mio. EUR ausgebaut werden. Die Eigenkapitalquote übertraf am Bilanzstichtag mit 68,8 % das bereits hohe Vorjahresniveau von 66,4 %. Nach Einschätzung des Vorstands ist die Finanzlage von A.S. Création sehr solide und bildet die notwendige Voraussetzung, um ungeachtet der unsicheren Rahmenbedingungen die langfristige Wachstumsstrategie weiterhin zu verfolgen.

Kontinuierliche Dividendenpolitik - Dividende in Höhe von 1,25 EUR Die Dividendenpolitik von A.S. Création zielt auf eine hohe Ausschüttungsquote ab, sofern die finanzielle Situation des Unternehmens dieses zulässt. Da sich die Ertragslage von A.S. Création im Geschäftsjahr 2016 mit einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von 7,4 Mio. EUR bzw. 2,70 EUR pro Aktie deutlich verbessert hat, wird der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende von 1,25 EUR je Stückaktie vorgeschlagen. Bezogen auf das Ergebnis pro Aktie entspricht diese Dividende einer Ausschüttungsquote von rund 46 %.

Ausblick 2017 mit hohen Unsicherheiten Der Vorstand geht für 2017 von einem Konzernumsatz zwischen 155 Mio. EUR und 160 Mio. EUR aus. Aufgrund der außerordentlichen Unsicherheit hinsichtlich der Faktoren, die die Ertragslage 2017 beeinflussen werden, erwartet der Vorstand für das kommende Geschäftsjahr einen Rückgang des Ergebnisses nach Steuern auf ein Niveau zwischen 4 und 5 Mio. EUR, sofern es zu keinen zusätzlichen Belastungen aus den Kartellverfahren und Währungsverlusten kommt.

Die Zahlen des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016 im Überblick:

2016 2015 Veränd.

Umsatz Mio. EUR 152,6 166,5 - 8,4 % Operatives Ergebnis (EBIT) Mio. EUR 5,9 7,9 - 24,9 % Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 10,2 5,6 81,5 % Ergebnis nach Steuern Mio. EUR 7,4 3,3 126,2 % Ergebnis pro Aktie EUR/Aktie 2,70 1,19 126,9 % Cash-flow Mio. EUR 13,9 13,5 3,2 % Investitionen Mio. EUR 5,0 5,3 - 6,1 % Abschreibungen Mio. EUR 7,6 8,6 - 11,9 % Anzahl der Mitarbeiter (Durchschnitt) 768 801 - 4,1 % Gummersbach, 23. März 2017

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Für Rückfragen: Maik Krämer, Vorstand Finanzen und Controlling, Telefon +49-(0)22 61/542-387, Fax +49-(0)22 61/542-304, E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

Der Geschäftsbericht 2016 liegt für Sie bereit: Sie können ihn entweder abrufen über www.as-creation.de oder unter folgender Adresse anfordern: A.S. Création Tapeten AG, Frau Börngen, Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach, Telefon +49-(0)22 61/542-350, E-Mail: investor@as-creation.de

---------------------------------------------------------------------------

23.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG Südstraße 47 51645 Gummersbach Deutschland Telefon: +49 22 61 54 2-0 Fax: +49 22 61 54 2-3 04 E-Mail: investor@as-creation.de Internet: http://www.as-creation.de ISIN: DE000A1TNNN5 WKN: A1TNNN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

557251 23.03.2017

°