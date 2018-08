DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG: Ertragslage im ersten Halbjahr 2018 verbessert (deutsch)

A.S. Création Tapeten AG: Ertragslage im ersten Halbjahr 2018 verbessert

S. Création Tapeten AG: Ertragslage im ersten Halbjahr 2018 verbessert

02.08.2018 / 08:10

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

(ISIN DE000A1TNNN5)

Ertragslage im ersten Halbjahr 2018 verbessert

Die A.S. Création Tapeten AG, Europas führender Tapetenhersteller,

veröffentlichte heute den Zwischenbericht zum 30. Juni 2018. Hier eine

zusammenfassende Darstellung:

Umsatzentwicklung nicht zufriedenstellend

Die Konzernumsätze von A.S. Création lagen im ersten Halbjahr 2018 mit 72,8

Mio. EUR um 2,9 Mio. EUR bzw. um 3,9 % unter dem Vorjahresniveau von 75,7

Mio. EUR. Trotz der erfolgreichen Werbekampagne "Bude 2.0" in Deutschland,

die zu dem Anstieg der Inlandsumsätze um 4,1 % beigetragen hat, und der

Inbetriebnahme der weißrussischen Produktionsgesellschaft, die im zweiten

Quartal 2018 die ersten Beiträge zum Konzernumsatz lieferte, ist es A.S.

Création nicht gelungen, den weltweiten Konzernumsatz zu steigern.

Wesentlicher Grund war die schwächere Nachfrage in den Ländern der

Europäischen Union (ohne Deutschland), wo A.S. Création einen Umsatzrückgang

um 12,0 % verzeichnete. Der Vorstand von A.S. Création zeigte sich mit der

Umsatzentwicklung im laufenden Geschäftsjahr nicht zufrieden.

Ertragslage verbessert

A.S. Création ist es im laufenden Geschäftsjahr gelungen, die Ertragslage zu

verbessern. So wurde im ersten Halbjahr 2018 ein operativer Gewinn in Höhe

von 0,9 Mio. EUR erzielt, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum ein

operativer Verlust in Höhe von -0,3 Mio. EUR angefallen war. Neben

Einsparungen im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und

Abschreibungen leisteten die im Vorjahr ergriffenen Maßnahmen zur

Reduzierung des Personalaufwandes einen wesentlichen Beitrag zu dieser

Ergebnisverbesserung um 1,2 Mio. EUR. Eine weitergehende Verbesserung des

operativen Ergebnisses im Berichtszeitraum wurde durch den bereits

erläuterten Umsatzrückgang sowie durch deutliche Preiserhöhungen bei den

Rohstoffen und Energien verhindert.

Auch das Konzern-Finanzergebnis zeigte sich im ersten Halbjahr 2018 mit -1,3

Mio. EUR (Vorjahr:

-1,5 Mio. EUR) leicht verbessert. Den größten Einfluss auf das

Konzern-Finanzergebnis hat die Ergebnissituation des russischen

Gemeinschaftsunternehmens A.S. & Palitra, an dem die A.S. Création Tapeten

AG mit 50 % beteiligt ist. Die Hälfte des Ergebnisses nach Steuern von A.S.

& Palitra berücksichtigt A.S. Création im Konzern-Finanzergebnis. Aufgrund

von umrechnungsbedingten Währungskursverlusten weist das russische

Gemeinschaftsunternehmen im ersten Halbjahr 2018 einen Verlust aus, so dass

sich das Konzern-Finanzergebnis zwar verbessert hat, aber im

Berichtszeitraum immer noch im negativen Bereich liegt.

Die Verbesserungen des operativen Ergebnisses und des Finanzergebnisses

schlagen sich in einem verbesserten Ergebnis nach Steuern von A.S. Création

nieder. Dieses lag im ersten Halbjahr 2018 mit -1,1 Mio. EUR um 1,1 Mio. EUR

über dem Vorjahreswert von -2,2 Mio. EUR. Wie auf der Ebene des operativen

Ergebnisses ist auch diese Verbesserung im laufenden Geschäftsjahr

erfreulich. Allerdings hatte der Vorstand für das erste Halbjahr 2018 auf

der Basis eines höheren Umsatzniveaus eine noch weitergehende Verbesserung

der Ertragslage erwartet. Vor dem Hintergrund der unbefriedigenden

Umsatzentwicklung insbesondere im zweiten Quartal 2018 geht der Vorstand zum

gegenwärtigen Zeitpunkt davon aus, dass A.S. Création die Planungen für das

Gesamtjahr 2018 voraussichtlich nicht mehr erreichen werden wird.

Die Zahlen des Konzerns für das erste Halbjahr 2018 im Überblick:

01.01.-30.- 01.01.-30.- Verän-

06. 06. d.

2018 2017

Umsatz T-EUR 72.756 75.732 - 3,9

%

Operatives Ergebnis (EBIT) T-EUR 886 -317 379,3

%

Ergebnis vor Steuern T-EUR -396 -1.768 77,6 %

Ergebnis nach Steuern T-EUR -1.074 -2.238 52,0 %

Ergebnis pro Aktie EUR/Ak- -0,39 -0,81 51,9 %

tie

Cash-flow aus betrieblicher T-EUR -1.894 -2.679 29,3 %

Tätigkeit

Investitionen T-EUR 3.872 2.949 31,3 %

Abschreibungen T-EUR 3.079 3.676 - 16,2

%

Anzahl der Mitarbeiter 747 768 - 2,7

(Durchschnitt) %

Gummersbach, 2. August 2018

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

Für Rückfragen:

Maik Krämer,

Vorstandsvorsitzender, Finanzen und Controlling,

Telefon +49-2261-542 387,

Fax +49-2261-542 304,

E-Mail: m.kraemer@as-creation.de

Der vollständige Zwischenbericht liegt für Sie bereit: Sie können ihn

entweder abrufen über

www.as-creation.de oder

unter folgender Adresse anfordern:

A.S. Création Tapeten AG,

Frau Börngen,

Südstr. 47, D - 51645 Gummersbach,

Telefon +49-2261-542 350,

E-Mail: investor@as-creation.de

