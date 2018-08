DGAP-News: AUTOMATE IT - Fachkonferenz zeigt Praxislösungen (deutsch)

AUTOMATE IT - Fachkonferenz zeigt Praxislösungen

Nie war die IT wichtiger als heute - als Steuermann und Taktgeber der

Digitalen Transformation. Und dennoch kämpfen IT-Abteilungen in der Praxis

vor allem mit zeitraubenden Routinetätigkeiten und dem klassischen

Tagesgeschäft. "AUTOMATE IT" heißt daher die dringende Aufforderung an alle

Unternehmen. Die gleichnamige Fachkonferenz am 18. Oktober 2018 in Frankfurt

bietet den Teilnehmern praxisorientierte Konzepte und Lösungen für mehr

Produktivität und freie Kapazitäten für wichtige Innovationen.

Die Event-Reihe AUTOMATE IT hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer

Leitveranstaltung der Branche entwickelt, welche die Herausforderung der

Automatisierung facettenreich, ganzheitlich und aus der individuellen Praxis

heraus beleuchtet. Neben der großen Resonanz wird dies auch durch das

positive Feedback der Teilnehmer deutlich. Diese profitieren von einem

breiten Spektrum an Themen und innovativen Lösungsansätzen für Probleme, die

die Branche bewegen, z.B. Client oder Cloud Automation. Konkrete Use Cases

bieten Vortragende aus Anwenderunternehmen der Automatisierungs-Spezialisten

FLOWSTER, USU und Webtrekk. Im Mittelpunkt steht ferner der Ideen- und

Wissensaustausch rund um die Automatisierung von IT-Prozessen und -Services.

"Mit Highspeed in die Automatisierung" lautet das Motto der Veranstaltung

und spiegelt damit vor allem die Dringlichkeit entsprechender Projekte

angesichts einer sich dramatisch wandelnden digitalen Business-Welt wider.

Die Erlebnis- und Kommunikationsplattform "The Aircraft" in Dreieichenhain

vor den Toren Frankfurts bietet hierfür den futuristischen Rahmen.

Ready for takeoff? Die Teilnahme an der AUTOMATE IT ist kostenfrei. Die

ganztägige Veranstaltung am 18. Oktober richtet sich an CIOs, Leiter von

Rechenzentren, IT-Projektleiter, IT-Administratoren sowie Verantwortliche

aus den Bereichen IT-Service und IT-Infrastruktur.

Unter https://www.automate-it.de/ können sich Interessenten über die

Veranstaltungsdetails informieren und kostenlos anmelden.

USU GmbH

Die 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern

für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der

internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind

agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken.

Der Geschäftsbereich Valuemation unterstützt Unternehmen mit umfassenden,

ITIL(R)-konformen Lösungen für das strategische und operative IT- und

Enterprise Service Management. Kunden steuern damit sämtliche

Serviceprozesse, schaffen Transparenz über ihre Servicekosten sowie ihre

IT-Infrastruktur und können dadurch ihre Services effizient planen,

überwachen und verrechnen.

Zum Einsatz kommt dabei die gleichnamige Software Valuemation, eine

modulare, integrierte und ITIL(R)-zertifizierte Produktsuite. Sie wird im

IT-Bereich großer und mittelständischer Unternehmen und bei IT Service

Providern eingesetzt. Valuemation kommt aber auch in weiteren

Servicebereichen wie z.B. Personal, Facility Management und Field Service

Management zum Einsatz. Von Analystenhäusern und Zertifizierungsunternehmen

wird Valuemation als weltweit führend eingestuft.

Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten

USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen:

www.valuemation.com

°