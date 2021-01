DGAP-News: AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie fest (deutsch)

AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie fest

DGAP-News: AUTO1 Group SE

AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00

EUR je Aktie fest

25.01.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00

EUR je Aktie fest

* AUTO1 Group strebt aus der Platzierung von neu ausgegebenen Aktien einen

Bruttoerlös von rund 1 Mrd. EUR an; rund 750 Mio. EUR des Nettoerlöses sind

für die weitere Beschleunigung des Wachstums, insbesondere von Autohero,

beabsichtigt, verbleibender Betrag wird voraussichtlich zur Rückzahlung

einer bestehenden Wandelanleihe verwendet

* Das Angebot umfasst bis zu 31.250.000 neu auszugebende Inhaberaktien aus

einer Kapitalerhöhung und 15.625.000 bestehende Inhaberaktien

* Zwei Cornerstone Investoren erwerben Angebotsaktien mit einem Gesamtwert

von 300 Mio. EUR zum Angebotspreis

* Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 26. Januar 2021 und endet am

02. Februar 2021; erster Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse ist für den 04. Februar 2021 geplant

* Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der

Veröffentlichung des Prospekts

Berlin, 25 Januar 2021 - AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit

ihren Tochtergesellschaften, "AUTO1 Group"), Europas führende

Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher

und gewerbliche Autohändler, hat die Preisspanne für den geplanten

Börsengang (das "Angebot") auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie festgelegt. Das

Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der

Veröffentlichung des Prospekts.

Der endgültige Angebotspreis wird durch ein Bookbuilding-Verfahren

festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 26. Januar 2021

und endet am 02. Februar 2021. Die Aktie der Gesellschaft wird

voraussichtlich ab dem 04. Februar 2021 im regulierten Markt (Prime

Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und

der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und

Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands. Es

umfasst 31.250.000 neu auszugebende Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung

gegen Bareinlagen (die "Neuen Aktien") und 15.625.000 bestehende

Inhaberaktien (die "Bestehenden Aktien") von derzeitigen Aktionären.

Vorbehaltlich bestimmter Bedingungen hat die Gesellschaft mit zwei

Cornerstone Investoren vereinbart, dass diese Angebotsaktien mit einem

Gesamtwert von 300 Mio. EUR zum Angebotspreis erwerben werden. Um eine

mögliche Mehrzuteilung zu ermöglichen, haben bestimmte verkaufende Aktionäre

eine Option zum Erwerb von bis zu 7.031.250 Aktien zum Angebotspreis (die

"Mehrzuteilungsaktien") eingeräumt. Die Gesamtzahl der Mehrzuteilungsaktien

wird nicht mehr als 15% der tatsächlich im Rahmen dieses Angebots

platzierten Neuen Aktien und Bestehenden Aktien betragen.

Die Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös aus der Platzierung der Neuen

Aktien von rund 1 Mrd. EUR an. Sie beabsichtigt, rund 750 Mio. EUR des

Nettoerlöses aus dem Angebot in die weitere Beschleunigung des Wachstums

ihres Geschäfts zu investieren, insbesondere in die Autohero-Marke. Dazu

zählen Investitionen in Marketing, Personal zur Kundenbetreuung, eine

Erhöhung des Umlaufvermögens, den Ankauf zusätzlicher Transporter und den

Ausbau von Aufbereitungsmöglichkeiten. Zudem sollen daraus operative

Investitionen finanziert und die Bilanz gestärkt werden. Der verbleibende

Betrag wird voraussichtlich für die Rückzahlung einer bestehenden

Wandelanleihe verwendet.

Am unteren Ende der Preisspanne würde die Gesellschaft den geplanten

Bruttoerlös erzielen, indem sie 31.250.000 Neue Aktien ausgibt. Sollte ein

höherer Angebotspreis bestimmt werden, reduziert sich die Anzahl der neu

ausgegebenen Aktien entsprechend.

Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Das erste

Feedback auf unseren geplanten Börsengang in Frankfurt war positiv. Der Gang

an die Börse ist für uns der nächste logische Schritt, um die AUTO1 Group

weiter als erste Wahl für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen in

Europa zu positionieren. Wir freuen uns darauf, unsere Investorenbasis zu

verbreitern und wollen in den nächsten Jahren erheblich in den weiteren

Aufbau der Marke Autohero und unser operatives Geschäft investieren, um

unseren Kunden auch weiterhin das bestmögliche Erlebnis bieten zu können."

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 04. Februar 2021

am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und gleichzeitig in

dessen Teilsegment mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

gehandelt werden. Die derzeitigen Aktionäre der Gesellschaft haben einen

marktüblichen Lock-up von 180 Tagen und der Vorstand der Gesellschaft einen

Lock-up von zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag der Aktien der

Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse vereinbart.

BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, und Deutsche Bank fungieren als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners, während Barclays, HSBC, Numis

Securities Limited, und RBC Capital Markets die Transaktion als Joint

Bookrunners unterstützen und Crédit Agricole Corporate und Investment Bank,

COMMERZBANK, Mizuho Securities und Wells Fargo Securities als Co-Lead

Managers agieren.

Der Wertpapierprospekt wird nach Billigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der "Investor Relations" Rubrik auf

der Webseite der AUTO1 Group www.auto1-group.com veröffentlicht.

Über AUTO1 Group

Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multi-Brand

Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und

-verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken

wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg,

Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte

Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke

Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative

Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von

Gebrauchtwagen zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig

und erzielte 2019 einen Umsatz von ca. 3,5 Mrd. EUR.

Für weitere Informationen www.auto1-group.com

Medienkontakte

Lisa Langlois

Head of Communications

Tel: +49 160 805 0129

Email: lisa.langlois@auto1-group.com

Knut Engelmann

Kekst CNC

Tel: +49 174 234 2808

Email: knut.engelmann@kekstcnc.com

AUTO1 Group SE | Bergmannstrasse 72 | 10961 Berlin | Deutschland

