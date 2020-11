DGAP-News: AURELIUS schließt Erwerb von GKN Wheels & Structures ab (deutsch)

AURELIUS schließt Erwerb von GKN Wheels & Structures ab

München / London, 26. November 2020 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE &

Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat die Übernahme der GKN Wheels & Structures

von GKN abgeschlossen.

GKN Wheels & Structures ist einer der weltweit führenden Hersteller von

Off-Highway-Rädern und Anbieter von innovativen technischen Lösungen. Das

Unternehmen beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten

in Großbritannien, den USA und Dänemark sowie in zwei Testzentren in Italien

und den USA. Im Jahr 2019 erwirtschaftete GKN Wheels & Structures weltweit

einen Umsatz von mehr als 170 Mio. GBP, was die hervorragende Position des

Unternehmens als Zulieferer für die weltweite Agrar-, Bau-, Automobil-,

Industrietechnik- und Bergbauindustrie sowie für viele der führenden

internationalen Erstausrüster, Distributoren und Integratoren unterstreicht.

Die Transaktion unterstreicht die Kompetenz von AURELIUS im Bereich

komplexer, grenzüberschreitender Veräußerungsprozesse von großen

Unternehmen. GKN Wheels & Structures bietet eine starke Plattform für

künftige Add-on-Akquisitionen. AURELIUS wird GKN Wheels & Structures in den

nächsten Monaten beim Carve-out von GKN unterstützen, für die reibungslose

Fortführung des Tagesgeschäfts sorgen und GKN Wheels & Structures unter

einem neuen Markennamen als eigenständiges Unternehmen positionieren.

AURELIUS wurde von Rothschild & Co (Financial), Goodwin Procter (Legal) und

KPMG (Tax) beraten.

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in

München, London, Stockholm, Madrid und Amsterdam. Seit der Gründung im Jahr

2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem

internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8,

Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf

Konzernabspaltungen und Plattform-Investitionen im MidMarket in

verschiedenen Branchen. Mit einem Team von rund 100 eigenen Operations

Experten unterstützt AURELIUS die Portfoliofirmen in ihrer langfristigen

Entwicklung. Aktuell erzielen 26 Konzernunternehmen mit rund 13.000

Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von ca. 3,0 Milliarden Euro. Die Aktien

der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen

gehandelt.

Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern

Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative

Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged

Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand und

Konzernabspaltungen (Spin-offs). Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat

ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management

langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt

europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen

Finanzierungsformen zur Verfügung.

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS

ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres

Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

ÜBER GKN WHEELS & STRUCTURES

GKN Wheels and Structures ist einer der weltweit führenden Hersteller von

Off-Highway Rädern und Anbieter von innovativen technischen Lösungen. Das

Unternehmen bietet einen Komplettservice von der Radkonstruktion,

Herstellung und Prüfung bis hin zum After-Sales-Support durch sein globales

Team von kaufmännischen und technischen Experten. GKN Wheels ist Zulieferer

für die weltweite Agrar-, Bau-, Automobil-, Industrietechnik- und

Bergbauindustrie sowie für viele der führenden internationalen

Erstausrüster, Distributoren und Integratoren.

Das Unternehmen beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an vier

Produktionsstandorten in Großbritannien (Telford), den USA (Armstrong und

Estherville) und Dänemark (Nagbol) sowie in zwei Testzentren in Italien

(Brescia) und den USA (Woodridge).

KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

E-Mail: investor@aureliusinvest.de

Hawthorn Advisors

Ryan Smith

Telefon: +44 (0) 7854 750 943

E-Mail: r.smith@hawthornadvisors.com

°