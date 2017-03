DGAP-News: AURELIUS gewinnt Private Equity International Award 2016 in der Kategorie 'Sondersituationen/Turnaround-Firma des Jahres' (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

AURELIUS gewinnt Private Equity International Award 2016 in der Kategorie 'Sondersituationen/Turnaround-Firma des Jahres'

AURELIUS gewinnt Private Equity International Award 2016 in der Kategorie "Sondersituationen/Turnaround-Firma des Jahres"

München / London, 7. März 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gewinnt den angesehenen Private Equity International Award 2016.

Der Award in der Kategorie "Sondersituationen/Turnaround-Firma des Jahres" würdigt AURELIUS als einen der in diesem Sektor aktivsten europäischen Investoren im vergangenen Jahr. AURELIUS hat in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt sechs Investments getätigt. Darunter ist die Übernahme des Europageschäfts von Office Depot - mit einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro die bisher größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte von AURELIUS.

Der Award würdigt auch den erfolgreichen Verkauf des Herstellers von Denim- Stoffen TAVEX Europe, der nur ein Jahr nach der Übernahme den 9-fachen Preis erzielte, sowie die Veräußerung von fidelis HR, die sogar eine Vervierzigfachung des investierten Kapitals erbrachte.

Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender von AURELIUS: "Wir sind sehr erfreut über den Gewinn dieses Awards, und dass wir ihn durch Branchenkollegen verliehen bekommen, macht es für uns umso besonderer. Nach einem sehr erfolgreichen 2016 erwarten wir auch für das laufende Jahr eine rege Transaktionstätigkeit."

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (März 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland

