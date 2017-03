DGAP-News: AURELIUS erwirbt Wex Photographic (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

AURELIUS erwirbt Wex Photographic

- Online-Händler mit einer halben Million Kunden in Großbritannien

- Integration in Calumet Photographic bringt signifikante Synergien und schafft europaweit führende Multichannel-Einzelhandelsgruppe rund um die Fotografie

- Kombination von Wex Photographic mit Calumet Photographic verhilft europaweitem Fotografie-Einzelhandelsgeschäft von AURELIUS zu kombiniertem Umsatz von 175 Mio. Euro

München/London, 2. März 2017 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat den führenden Fotografie-Einzelhändler Wex Photographic ("Wex") von Barclays erworben. Wex soll mit der seit Juni 2016 zu AURELIUS gehörenden Multichannel-Einzelhandelsgruppe Calumet Photographic ("Calumet") verschmolzen werden und so zu einem führenden Omnichannel-Anbieter für Fotoenthusiasten und professionelle Fotografen in Großbritannien und Europa werden. Der kombinierte Umsatz der Gruppe wird bei mehr als 175 Mio. Euro liegen.

Mit einer halben Million Kunden ist Wex der größte auf Fotografie spezialisierte Online-Einzelhändler in Großbritannien mit einem Jahresumsatz von 84 Mio. Euro. Die Integration in Calumet wird beide Unternehmen durch die Kombination der ausgezeichneten Expertise von Wex im Onlinehandel und der europaweiten Erfahrung von Calumet mit Ladengeschäften strategisch deutlich voranbringen. Zusammen entsteht, unterstützt durch sich ergänzende Management-Teams und die organisatorische Infrastruktur beider Unternehmen, ein starkes Multichannel-Geschäft in Großbritannien und dem übrigen Europa.

"Wir freuen uns außerordentlich über die Übernahme von Wex. Es ist ein bedeutendes Geschäft und nach dem Erwerb von Calumet im letzten Jahr das zweite Engagement von AURELIUS im Fotografie-Einzelhandel. Diese hochsynergetische Akquisition zeigt zum einen die Bereitschaft von AURELIUS, das Initial-Investment in Calumet zu unterstützen und zu auszubauen. Zum anderen bezeugt es unser fortgesetztes Interesse und unser Engagement für Investments in Großbritannien auch nach der Brexit- Entscheidung", sagt Eric Blumenthal, Vice President bei AURELIUS.

"Das Team von Wex ist sehr erfreut, künftig mit AURELIUS und dem Team von Calumet zusammenzuarbeiten und das bisherige Geschäft gemeinsam strategisch zu entwickeln und zu erweitern. Das kombinierte Geschäft wird den Kunden künftig eine echte Multichannel-Erfahrung bieten und dank der Erfahrung von Calumet mit Ladengeschäften und unserer führenden Rolle im Online-Handel für eine noch größere Kundenbasis in Großbritannien sorgen", ergänzt David Garratt, Geschäftsführer von Wex Photographic.

Der Geschäftsführer von Calumet Photographic, Christof Bergmann, sagt: "Dieses erneute Investment im Fotografie-Einzelhandel zeigt das fortgesetzte Engagement von AURELIUS für die Entwicklung von Calumet Photographic seit der Übernahme im Juni vergangenen Jahres. Die führende Marktposition von Wex in Großbritannien und sein ausgezeichnetes Online- Geschäft werden unser gesamteuropäisches Angebot substanziell verstärken."

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (Februar 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

Über Calumet International Ltd.

Calumet steht für über 70 Jahre Erfahrung im Fotobereich. Calumet ist der führende Fotofachhändler mit aktuell sechs Standorten in Deutschland und insgesamt 18 Filialen in Europa. Calumet ist der beste Anlaufpunkt für alle, die Wert auf hervorragende Bilder legen. Egal ob beruflich oder privat. Denn bei Calumet bekommen unsere Kunden die richtigen Produkte in einer riesigen Auswahl, die perfekte Beratung und einen individuellen Service, sodass Einkaufen auch richtig Spaß macht. Kundenorientierter Handel und Dienstleistung gehen bei Calumet Hand in Hand. Und das macht Calumet zum "Heaven of Photography". Das Sortiment lässt bei allen Fotobegeisterten keine Wünsche offen: Kameras und Objektive, Lichtanlagen, Drucker, Stative, Bildschirme, jede Menge Zubehör und vieles mehr. Das große Angebot lädt zum Anfassen und Ausprobieren ein. Angebote wie das Verleihprogramm, Workshops und Seminare, Sensorreinigung und vieles mehr machen Calumet zu einem einzigartigen Fotohändler, bei dem alle Bereiche der Fotographie aus einer Hand bedient werden. Die freundliche und kompetente Beratung gibt den Kunden immer die Sicherheit, das Richtige zu bekommen. Alle bei Calumet lieben gute Fotos und kennen sich bestens in Fotographie aus. Daher ist man bei Calumet erst dann zufrieden, wenn unsere Kunden die Bilder machen, die sie sich vorstellen.

