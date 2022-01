DGAP-News: ATMOFIZER Technologies Inc.: Atmofizer beginnt Versuche zur Schimmelreduzierung in Gewächshäusern an (deutsch)

ATMOFIZER Technologies Inc.: Atmofizer beginnt Versuche zur Schimmelreduzierung in Gewächshäusern an

06.01.2022

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Versuche werden von Sanlight durchgeführt, dem Marktführer für

LED-Beleuchtung in Österreich.

Vancouver, British Columbia, 6. Januar 2022 - Atmofizer Technologies Inc.

(ATMO: CSE) (das "Unternehmen" oder "Atmofizer") gibt bekannt, dass

Atmofizer im Anschluss an ein Pilotprojekt mit den Sekundärtests seiner

Agglomerationstechnologie mit SANlight-Produkten in Österreich beginnen

wird. Die Technologie von Atmofizer verwendet eine proprietäre

Schallwellentechnologie, um mikroskopisch kleine Partikel in der Luft zu

agglomerieren, wodurch sie einfacher erfasst und mit UV-Licht neutralisiert

werden können. SANlight ist führend in der LED-Beleuchtungstechnik für den

Indoor-Gartenbau (besser: Gartenbau-LED-Beleuchtung).

Schimmel ist einer der gefährlichsten Feinstaubpartikel in der Luft für alle

Lebewesen und ein wesentlicher Faktor bei der negativen Auswirkung auf die

Ernteerträge pro Jahr. "Der durchschnittliche Produzent verliert aufgrund

schlechter Luftqualität 30 % seiner Ernte." sagt Martin Anker, CEO von

SANlight.

"Während die Weltbevölkerung wächst wird unsere Umwelt weiterhin durch

Dürren, Waldbrände usw. herausgefordert. Gleichzeitig wird der Bedarf an

nachhaltigen und vorhersehbaren Nahrungsquellen weiter zunehmen. Wir sind

bestrebt, ein Teil der Branche zu sein, indem wir helfen, Schimmel zu

bekämpfen und zu reduzieren, um den Ertrag und die Haltbarkeit der Produkte

zu erhöhen", sagte Olivier Centner, CEO von Atmofizer.

"Während ich CEO von Bluma Wellness war, einem in Florida ansässigen

Cannabiszüchter, haben wir Atmofizer-Einheiten in unseren Gewächshäusern und

unseren Verarbeitungs-/Verpackungsanlagen installiert und positive

Ergebnisse erzielt. Dies ist eine spannende potenzielle Branche für die

Technologie von Atmofizer", sagte Brady Cobb, ehemaliger CEO von Bluma

Wellness und Mitglied des neu gegründeten landwirtschaftlichen Beirats des

Unternehmens Anwendung der Technologie von Atmofizer". "Gemeinsam werden wir

eine Lösung für Gartenbauanwendungen entwickeln, die den Ernteertrag durch

den Einsatz der effizientesten Licht- und Luftreinigungstechnologien

maximiert", sagte Martin Anker (CEO SANlight).

Unternehmens-Update

Das Unternehmen hat einen landwirtschaftlichen Beirat ("Agricultural

Advisory Board") gebildet, der sich aus Agrarspezialisten zusammensetzt, um

den Verwaltungsrat von Atmofizer zu beraten. Die ersten Mitglieder des

landwirtschaftlichen Beirats bestehen aus Brady Cobb und Cole Cacciavillani.

Herr Cobb und Herr Cacciavillani verfügen zusammen über mehr als 30 Jahre

Erfahrung im Gewächshausanbau.

"Wir fühlen uns geehrt, die Branchenexpertise von Brady und Cole zu nutzen

und mit SANlight zusammenzuarbeiten. Dies ist eine weitere spannende

vertikale Anwendung und eine Gelegenheit, Atmofizer von anderen

Luftreinigungsanbietern auf dem Markt zu unterscheiden. Im Kern sind wir ein

Technologieunternehmen mit Anwendungen in vielen Branchen." sagte Olivier

Centner, CEO von Atmofizer.

Weitere Informationen finden Sie unter https://atmofizer.com/.

Über Atmofizer Technologies Inc.

Atmofizers Verbraucher- und Industrielösungen basieren auf seiner

patentierten Technologie zur Agglomeration und Neutralisierung ultrafeiner

Partikel. Diese Fähigkeit schafft eine revolutionäre und effizientere

Methode zur Bekämpfung einer Vielzahl von gefährlichen Partikeln, Viren und

Bakterien im Nanobereich, die zu klein sind, um von herkömmlichen

HEPA-Filtern und ultraviolettem Licht wirksam neutralisiert zu werden.

Atmofizer plant, die Luftbehandlungsbranche zu verändern, indem es die

Sicherheit und die Effizienz der Luftreinigung verbessert und gleichzeitig

die Betriebskosten der Kunden senkt.

Bei der Atmofizierung von Luft werden kleine Partikel mithilfe von

Ultraschallwellen zu einem größeren Ziel zusammengeballt, das dann mit

ultraviolettem Licht bestrahlt wird, um ihre schädlichen Eigenschaften zu

neutralisieren und die Atemluft weniger gesundheitsschädlich zu machen. Die

Verwendung von Geräten zur Atmofizierung der Luft in Verbindung mit

HEPA-Filtern kann dazu führen, dass die HEPA-Filter effizienter arbeiten,

ein weniger leistungsfähiger Filter verwendet werden kann. Dies führt dazu,

dass der Filter sauberer bleibt und langlebiger ist, was die Betriebskosten

senkt und weniger gesundheitsgefährdend ist, wenn er gereinigt oder ersetzt

werden muss.

Atmofizer ist die einzige zum Patent angemeldete und patentgeschützte Quelle

für die Technologie zur Atmofizierung von Luft und wendet seine geschützte

Technologie in Verbraucher- und Industrieluftreinigungsprodukten an, die

derzeit unter der Marke Atmofizer hergestellt werden, sowie in

Einzelhandels- und kommerziellen Geräten, die von anderen Unternehmen

produziert werden, die die Atmofizer-Technologie unter Lizenz in ihre

eigenen Produkte integrieren. Die eigenen und lizenzierten Produktlinien von

Atmofizer umfassen tragbare und mobile Geräte für die persönliche

Luftreinigung sowie größere Systeme für größere Luftmengen bei gewerblichen,

industriellen, institutionellen und privaten Anwendungen.

Über SANlight GmbH

SANlight ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz im Westen Österreichs. An

ihrem Standort in Vorarlberg entwickeln und produzieren sie herausragende

und effiziente LED-Leuchten für den Einsatz im Gartenbau sowie im Heim- und

Hobbybereich. Langjährige Erfahrung im Gartenbau und Know-how in den

Bereichen Photonik und Halbleitertechnik fließen in die Entwicklung ihrer

Produkte ein.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

06.01.2022

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ATMOFIZER Technologies Inc.

SUITE 2300, BENTALL 5 , 550 BURRARD STREET

V6C 2B5 VANCOUVER

Kanada

Telefon: +1 305 902-1898

E-Mail: info@atmofizer.com

Internet: https://www.atmofizer.com/

ISIN: CA04952E1097

WKN: A3DAFN

EQS News ID: 1265494

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1265494 06.01.2022

