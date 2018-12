DGAP-News: ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD blickt auf ein erfolgreiches, ausverkauftes ASW Winter Weekend in Gstaad zurück; Gäste spenden CHF 200'000 für Child's i Foundation (deutsch)

ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD blickt auf ein erfolgreiches, ausverkauftes ASW Winter Weekend in Gstaad zurück; Gäste spenden CHF 200'000 für Child's i Foundation

17.12.2018 / 15:51

Zürich, 17.12.2018 - Letztes Wochenende begrüßte ASMALLWORLD 230 Gäste aus

über 25 Ländern am 9. ASW Winter Weekend im schweizerischen Gstaad.



Dieser

Flagship-Event der ASMALLWORLD wurde mit Spannung erwartet und fand erneut

im berühmten Gstaad Palace statt, welches eine Woche vor der Saisoneröffnung

seine Türen exklusiv für die Gäste von ASMALLWORLD öffnete

Über 230 Gäste nahmen am ausverkauften ASW Winter Weekend in Gstaad teil

Am vergangenen Wochenende reisten über 230 ASMALLWORLD-Mitglieder aus der

ganzen Welt zum ausverkauften ASW Winter Weekend ins verschneite Berner

Oberland, um den Start in die Wintersaison zu feiern. Das ASW Winter Weekend

ist der traditionsreichste Event von ASMALLWORLD, welcher dieses Jahr zum 9.

Mal stattfand.

Wie schon in den letzten Jahren, mietete ASMALLWORLD das legendäre Gstaad

Palace exklusive für seine Gäste, welches die perfekte Kulisse für den Start

der Wintersaison bot. Da die Nachfrage für dieses Wochenende so hoch war,

hat ASMALLWORLD ebenfalls ein Dutzend Zimmer im Alpina Gstaad gemietet, um

weitere Gäste unterbringen zu können.

Am Freitagabend lautete das Thema "Je ne regrette rien", bei dem der

Ballsaal des Gstaad Palace vollständig in einen Salon Rouge aus dem Paris

der 1920er Jahre verwandelt wurde. Die Gäste reisten zurück durch die Zeit

und genossen Live-Musik und Live-Performances, die an dieses goldene

Zeitalter erinnerten, darunter Tanzauftritte französischer Tänzerinnen und

zwei verschiedene französische Bands.

CHF 200'000 für die Child's's Foundation gespendet

Nachdem die Gäste beim Fondue-Mittagessen im sonnigen Berghaus Wasserngrat

in den Genuss lokaler Schweizer Köstlichkeiten kamen, besuchten die Gäste am

Samstagabend das traditionelle ASW Foundation Benefiz-Gala-Dinner.

In diesem Jahr unterstützte ASMALLWORLD die Child's i Foundation, eine

Wohltätigkeitsorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass jedes Kind

in Uganda in einer liebevollen Familie aufwachsen kann. Die Gründerin der

Child's i Foundation, Lucy Buck, war bei der Veranstaltung anwesend und hat

den Gästen die Tätigkeiten der Organisation nähergebracht. Die Spenden

vieler grosszügiger Gäste und die Partnerschaft mit der UBS Optimus

Foundation, welche als Partnerin für diese Veranstaltung alle Spenden der

Gäste verdoppelte, ermöglichte es CHF 200'000 Franken für die Child's i

Foundation zusammenzutragen und für Familien und Kinder, die in Uganda in

Not sind, zu helfen.

ASMALLWORLD CEO Jan Luescher bemerkte: "Wir freuen uns extrem über dieses

fantastische Wochenende. Unsere Gäste haben nicht nur alle eine tolle Zeit

mit Freunden genossen, sondern auch grosszügig an die Child's i Foundation

gespendet. Wir sind stolz darauf, Lucy Buck's Organisation mit einem solch

grossen Betrag unterstützen zu können und somit das Leben vieler Kinder und

Familien zu verbessern."

ASW Summer Weekend in St. Tropez bestätigt

Ebenfalls wurde die 3. Ausgabe des ASW Summer Weekend in St. Tropez

angekündigt. Sie findet vom 17. bis 19. Mai 2018 im Hotel de Paris in St.

Tropez statt. Dieser zweite Flaggschiff-Event an der französischen Riviera

war Anfang dieses Jahres ebenfalls ausverkauft und wir erwarten, dass dies

im nächsten Frühjahr ebenfalls der Fall sein wird. Die ASMALLWORLD freut

sich darauf, Mitglieder und Gäste zu einem weitern tollen Wochenende in

Saint-Tropez einladen zu können.

Hochauflösendes Foto in unserem Pressebereich unter

https://www.asmallworldag.com/de/downloads

Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter

www.asmallworldag.com.

Kontakt:

ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Bellerivestrasse 241

8008 Zürich

press@asw.com

ASMALLWORLD - share the good life

ASMALLWORLD, die weltweit führende Lifestyle Community, ist ein privates

soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen

Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet.

ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei

welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können.

Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich

in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern

Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu

treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von

internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und

Zusatzdienstleistungen.

Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz

in Zürich auch First Class & More, eine mitgliedschaftsbasierte

Luxusreise-Community, die ASW Travel AG, die für ihre Kunden

massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest

Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der

Welt bietet.

Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com

