DGAP-News: ARHT Media Inc.: stellt jüngste holografische Telepräsenz-Displaysysteme vor (deutsch)

: stellt jüngste holografische Telepräsenz-Displaysysteme vor

ARHT Media Inc.: stellt jüngste holografische Telepräsenz-Displaysysteme vor

14.03.2018 / 08:30

ARHT Media stellt jüngste holografische Telepräsenz-Displaysysteme auf

Veranstaltungen in New York, London, Tokyo und Sao Paolo vor

Toronto, Kanada. 13. März 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das

Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung,

Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine

patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology

(holografische Telepräsenztechnologie), gibt die Produktneuvorstellung ihrer

zwei kleineren Displaysysteme H5 und H10 auf Veranstaltungen in New York,

London, Tokyo und Sao Paolo beginnend diese Woche bekannt.

Die Displaysysteme H5 und H10 wurden konzipiert, um ein bis zwei bzw. drei

bis vier Einzelpersonen in holografischer Form abzubilden. Sie sind kompakt,

reisefreundlich, können in ungefähr 60 Minuten zusammengesetzt und als Teil

einer Präsentation in Minuten auf die Bühne gebracht werden. Das Display H10

wurde vor Kurzem auf einer Veranstaltung in Beverly Hills verwendet, wo das

Gerät während einer 20minütigen Kaffeepause auf der Bühne aufgestellt wurde.

Im Vergleich dazu braucht es für andere Hologrammformen normalerweise Tage,

sie auf die Bühne zu bringen und sie nehmen viel mehr Platz in Anspruch. Das

Display H5, das für eine Person ideal ist und bis zu zwei Personen abbilden

kann, misst 1,5m x 2,5m, wohingegen das Display H10 3,0m x 2,5m groß ist und

bequem bis zu vier Personen gleichzeitig als Hologramme projizieren kann.

"Im Februar testeten wir das Display H10 mit einer Präsentation in Beverly

Hills, Long Beach und London und die Qualität der Präsentation sowie die

Einfachheit des Aufstellens war unglaublich," sagte ARHTs CEO Larry

O'Reilly. "Und die Nachfrage, die wir für unser kleineres System mit seinem

niedrigeren Preis und Anwendungsflexibilität von Unternehmen und

Organisationen in verschiedenen Märkten weltweit sehen, ist wirklich

ermutigend."

ARHT hatte letzte Woche in New York das Interesse von über 30

internationalen Fortune-500-Unternehmen für Vorführungen des neuen

holografischen Telepräsenz-Displays vor Vertretern von Werbeagenturen,

Sportagenturen sowie aus dem Banken-, Wirtschaftsprüfungs-, Medizin- und

Pharmasektor sowie drei Profisportligen. Diese Woche veranstaltet ARHT

Vorführungen in London in den Metropolis Studios für eine ähnliche Auswahl

an Branchen und Anwendungen und in der folgenden Woche in Tokyo und der

Woche danach in Sao Paolo.

Über ARHT Media

ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist

die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und

Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als

HumaGrams(TM). Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S.

Patent Nr. 9.581.962.

Kontakt zu ARHT Media

Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia

Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc-

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder

kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com.

ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART"

gehandelt.

ARHT Media Investor Relations

Ali Mahdavi

am@spinnakercmi.com

ARHT Media Pressekontakt

Salman Amin

samin@arhtmedia.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

