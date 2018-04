DGAP-News: ARHT Media Inc.: Ray Kurzweil, der technische Leiter bei Google LLC, benutzt ARHT Medias holografische Telepräsenztechnologie (deutsch)

ARHT Media Inc.: Ray Kurzweil, der technische Leiter bei Google LLC, benutzt ARHT Medias holografische Telepräsenztechnologie

25.04.2018

Toronto, Kanada. 25. April 2018. - ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das

Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit führende Firma bei der Entwicklung,

Produktion und im Vertrieb hochwertiger Hologramminhalte durch seine

patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology

(holografische Telepräsenztechnologie), gibt bekannt, dass am 21. April 2018

Herr Ray Kurzweil, der technische Leiter bei Google LLC, erfolgreich von

Boston, Massachusetts, zum HIGH-TECH NATION Forum in Minsk, Weißrussland,

"holoportiert" wurde.

Herr Kurzweil, ein Hauptredner des Forums, wurde von Boston, USA, nach

Minsk, Weißrussland, mittels ARHTs holografischer Telepräsenztechnologie

holoportiert, um dort im Rahmen einer 90minütigen Tagung mit über 3.000

Teilnehmern in Echtzeit während einer interaktiven Sitzung mit Publikum

einschließlich Fragestunde vorzutragen.

"Wir sind extrem begeistert, dass wir die Gelegenheit hatten, mit Ray zu

arbeiten und die Leistung unserer Technologie vorzustellen, wodurch es ihm

möglich war, an einem Veranstaltungsort vorzutragen, an dem er in Person

nicht hätte teilnehmen können," sagte ARHT CEO, Larry O'Reilly. "Wir

ermöglichten ihm nicht nur sein Engagement als Hauptredner einzuhalten,

sondern gaben dem Publikum auch die Gelegenheit eine Live-Fragestunde mit

Ray zu erleben, als ob er persönlich dort gewesen wäre."

Über ARHT Media

ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist

die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und

Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als

HumaGrams(TM). Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S.

Patent Nr. 9.581.962.

Kontakt zu ARHT Media

Twitter: http://www.twitter.com/ARHTmedia

Facebook: http://www.facebook.com/ARHTmediainc

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/arht-media-inc-

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: http://www.arhtmedia.com/ oder

kontaktieren die Investor Relations Group unter info@arhtmedia.com.

ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART"

gehandelt.

ARHT Media Investor Relations

Ali Mahdavi

am@spinnakercmi.com

ARHT Media Pressekontakt

Salman Amin

samin@arhtmedia.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

