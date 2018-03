DGAP-News: ARHT Media Inc.: ARHT Media kündigt holografische Telepräsenz bei Cinema Sunshine Ikebukuro in Zentral-Tokio an (deutsch)

ARHT Media Inc.: ARHT Media kündigt holografische Telepräsenz bei Cinema Sunshine Ikebukuro in Zentral-Tokio an

Toronto, Kanada. 21. März 2018

ARHT Media Inc. ("ARHT" oder "das Unternehmen") (TSXV: ART), eine weltweit

führende Firma bei der Entwicklung, Produktion und im Vertrieb hochwertiger

Hologramminhalte durch seine patentierte Augmented Reality Holographic

Telepresence Technology (holografische Telepräsenztechnologie), meldete

heute den ersten Einsatz ihrer Technologie in einem Kino bei Cinema Sunshine

Ikebukuro in Tokyo, Japan.

ARHTs holografische Telepräsenz in Kinos wird es den Filmstudios erlauben,

ihre größten Stars in das Theater zu holoportieren, um ihre Filme mittels

Presseveranstaltungen, Premieren oder Marketing im Foyer entweder live oder

durch aufgezeichnete Mitteilungen zu bewerben. Dies wird der

Unterhaltungsindustrie sowie den Fans weltweit eine riesige Flexibilität und

Wert bieten, da sie in der Lage sein werden, die Telepräsenz ihrer

Lieblingsprominenten im Kino zu genießen.

Als Ergebnis des Einsatzes von ARHTs Technologie können die Kinos die

holografische Präsentation, Telepräsenz oder sie gemeinsam für

Unternehmensveranstaltungen oder Bildungsprogramme verwenden besonders

außerhalb der Spitzenzeiten und können somit die Kapazitätsausnutzung und

die Kapitalrendite dieser Veranstaltungsorte erhöhen.

"Wir sehen großes Potenzial, zusätzliche Begeisterung für unsere

Kinostandorte und Filme durch Nutzung von ARHT Medias bahnbrechender

Technologie zu generieren," sagte Cinema Sunshines CEO, Shinichi Sasaki. "Es

fühlt sich wie ein Spezialeffekt an, den man in einem Film sehen würde, der

letztendlich ein ganz neues Niveau der Begeisterung und Attraktion den

Filmliebhabern und letztendlich unserer Kundenbasis bringt."

"Die ARHT-Medienplattform bietet eine unglaubliche Gelegenheit für Studios,

große Wirkungsgrade durch ihr größtes Asset - ein Filmstar - beim Marketing

ihres Films zu erlangen," sagte ARHTs CEO, Larry O'Reilly. "Und de Kinos

können inkrementelle Einnahmen erzielen, in dem sie es als Werbeplattform

oder zur Unterstützung von Unternehmens- und Schulprogrammen einsetzen.

Glückwünsche an Cinema Sunshine, die ersten mit einer permanenten

Installation zu sein."

Über ARHT Media

ARHTs patentierte Augmented Reality Holographic Telepresence Technology ist

die erste vollständige Komplettlösung für die Kreation, Übertragung und

Bereitstellung realitätsnaher digitaler menschlicher Hologramme bekannt als

HumaGrams(TM). Die Technologie des Unternehmens ist geschützt durch U.S.

Patent Nr. 9.581.962.

Kontakt zu ARHT Media

ARHT Media wird an der Toronto Venture Stock Exchange unter dem Symbol "ART"

gehandelt.

ARHT Media Investor Relations

Ali Mahdavi

am@spinnakercmi.com

ARHT Media Pressekontakt

Salman Amin

samin@arhtmedia.com

