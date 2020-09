DGAP-News: AQUA NUTZT BIG DATA UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND MACHT INVESTITIONEN IN MENSCHEN MÖGLICH (deutsch)

AQUA NUTZT BIG DATA UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND MACHT INVESTITIONEN IN MENSCHEN MÖGLICH

LONDON 10. September 2020 - Aqua Digital Rising, die neue und innovative

Investitionsplattform für alternative Anlagen und Analysen, hat den Beginn

ihrer Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Das Unternehmen bereitet sich nun

auf die Produkteinführung im Januar 2021 vor.

Die von AQUA berechneten Indizes stellen eine der bedeutendsten

Entwicklungen im Bereich der alternativen Anlagen seit der Einführung der

Kryptowährungen dar. Die durch Einsatz künstlicher Intelligenz durchgeführte

Big-Data-Analyse hat es Aqua ermöglicht, Indizes auf der Grundlage der

Performance von Menschen zu berechnen. Hunderte von Datenpunkten werden mit

proprietärer Technologie gesammelt, analysiert und dann mit der Peer-Gruppe

abgeglichen, um so den kommerziellen Wert einer Persönlichkeit quantitativ

abzubilden. Tausende von Inputs werden verwendet, von Leistung bis hin zu

"Likes" sozialer Medien. Durch dieses Verfahren kann AQUA den Erfolg von

Sport-, Fernseh- und Filmstars, Unternehmern, Führungskräften und

Influenzern in sozialen Medien verfolgen und bewerten.

Yasin Sebastian Qureshi, Gründer und Leiter Strategie bei Aqua,

kommentierte: "Seit Hunderten von Jahren sind wir in der Lage, in

Unternehmen zu investieren. Jetzt kann man mit Aqua erstmalig in die

Menschen investieren, die das Unternehmen ausmachen. Zum ersten Mal in der

Geschichte werden Investoren in der Lage sein, in die Quelle aller

Wertschöpfung zu investieren: den einzelnen Menschen. Wir setzen Mathematik,

KI, maschinelles Lernen und die Analyse großer Datenmengen ein, um

Alt-Assets zu schaffen, die es den Investoren ermöglichen, individuellen

Erfolg zu bewerten und ihn zu monetarisieren".

Aqua ist eine bahnbrechende Ergänzung zu den traditionellen Anlageklassen.

Möglich macht dies eine ausgeklügelte mathematisch-analytische

Live-Pricing-Engine, die den Handel der nächsten Generation ermöglicht.

Diese Engine nimmt Millionen von verstreuten, isolierten Datenpunkten und

macht aus ihnen einen kontinuierlichen Index. Aqua wird in Kürze eine

vollständige Palette leicht zugänglicher, transparenter, in Echtzeit

handelbarer Alt-Asset-Indizes anbieten, die auf natürlichen Personen

basieren.

"Anstatt eine binäre Wette darauf zu platzieren, ob Trump oder Biden die

US-Präsidentschaftswahlen gewinnen wird, können Sie über AQUA eine Position

zu einem der beiden Kandidaten eingehen. Je nachdem, ob Sie glauben, dass

das Wahlergebnis die Karriere des Kandidaten beschleunigen oder beenden

wird, gehen Sie long oder short. Die Live-Pricing-Engine wird den Index-Wert

ständig aktualisieren, indem sie historische, aktuelle und prognostizierte

Umfragen nutzt und Sekunde für Sekunde die zugrunde liegende Stimmung in den

Medien und sozialen Netzwerken abbildet", fügte Qureshi hinzu.

Aqua startet heute (9. September 2020) die erste Finanzierungsrunde.

Investoren können über die Eureeca Crowd Funding-Website (www.eureeca.com)

eine verbindliche Reservierung registrieren und bis zum Beginn der

offiziellen Runde vergünstigt Aktien erwerben. Bis zum aktuellen Zeitpunkt

wurde das Unternehmen allein von den Gründern finanziert. Die offizielle

Crowd Funding-Runde beginnt am 19. Oktober und endet am 29. November 2020.

Dev Dutta, Aqua-Gründer und Leiter Technologie, glaubt, dass es sich um ein

einzigartiges Produkt handelt, das die Entwicklung eines neuen

Investitionssektors anführen wird. "Durch den Einsatz von Mathematik und

Analytik zur Berechnung des Wertes von Stars aus Sport, Unterhaltung und

sozialen Medien schaffen wir Anlageformen, die die Menschen verstehen und

mit denen sie sich identifizieren können. Anstatt auf Ihren

Lieblingsfußballer zu wetten, können Sie Ihr sportliches Wissen nutzen, um

in ihn oder sie auf Aqua Indices zu investieren und hoffentlich vom

zukünftigen Erfolg des Spielers profitieren.

Aqua wurde von einem Team von erfahrenen Branchenkennern gegründet. Sie alle

haben Erfolgsgeschichten in der Entwicklung und Vermarktung innovativer

Finanzdienstleistungsunternehmen geschrieben. Sie haben eine Reihe von

diesen bis zum Börsengang geführt und dabei für Investoren hohe Renditen

erzielt.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung für weitere Informationen

besuchen Sie bitte www.aquarising.com

ENDS

Kontakt:

Stephen Davie

E: stephen@aquarising.com

M: +44 7484 730305

Über:

Aqua Digital Rising Ltd ist ein im Vereinigten Königreich eingetragenes

Unternehmen, das die weltweit ersten Indizes und Handelsplattform für

alternative Anlagen entwickelt hat und einführt. Große Daten sind

demokratisiert und werden zusammen mit KI, Analytik und Mathematik

verwendet, um Echtzeit-Preisfestsetzungen für Einzelpersonen zu ermöglichen,

wobei der menschliche Erfolg einen Wert darstellt.

Die Gründer Dev Dutta und Yasin Sebastian Qureshi verfügen über

beträchtliche Erfahrung in der Entwicklung innovativer

Finanzdienstleistungs-Handelsprodukte und deren Markteinführung. Yasin ist

Gründer und ehemaliger CEO der Varengold Bank und Naga.com, und Dev ist ein

führender Software-Ingenieur für Finanzdienstleistungen, der bei Barclays

Investment Bank Strategy Indices gearbeitet hat. Sie werden von einem

erfahrenen Team aus erfolgreichen Branchenexperten unterstützt.

Aqua ist das erste Unternehmen, das Echtzeit-Indizes über Menschen erstellt,

die es Anlegern ermöglichen, an der Wertsteigerung von Personen aus Sport,

Medien, Social Media, Wirtschaft und Politik zu partizipieren. Zum ersten

Mal in der Geschichte wird jeder in der Lage sein, in die Quelle aller

Wertschöpfung zu investieren, nämlich in Menschen.

www.aquarising.com

