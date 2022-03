DGAP-News: ANDRITZ AG: Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats der ANDRITZ AG (FN 50935 f) gemäß § 95 Abs 6 iVm § 159 Abs 2 Z 3 AktG über die beabsichtigte Umsetzung des Aktienoptionsprogramms 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

ANDRITZ AG: Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats der ANDRITZ AG (FN 50935 f) gemäß § 95 Abs 6 iVm § 159 Abs 2 Z 3 AktG über die beabsichtigte Umsetzung des Aktienoptionsprogramms 2022

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ANDRITZ AG: Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats der ANDRITZ AG (FN

50935 f) gemäß § 95 Abs 6 iVm § 159 Abs 2 Z 3 AktG über die beabsichtigte

Umsetzung des Aktienoptionsprogramms 2022

16.03.2022 / 19:05

Bericht des Vorstands und des Aufsichtsrats der ANDRITZ AG (FN 50935 f)

gemäß § 95 Abs 6 iVm § 159 Abs 2 Z 3 AktG über die beabsichtigte Umsetzung

des Aktienoptionsprogramms 2022

Graz, 16. März 2022. In das ANDRITZ-Aktienoptionsprogramm 2022 sollen rund

120-150 leitende Angestellte und einzelne Nachwuchsführungskräfte der

ANDRITZ-GRUPPE sowie die Mitglieder des Vorstands einbezogen werden. Die

Anzahl der je berechtigter Führungskraft gewährten Optionen kann je nach

Verantwortungsbereich bis zu 20.000, für die Mitglieder des Vorstands

jeweils 37.500 betragen. Die Optionen sollen aus den von der Gesellschaft im

Rahmen des Rückkaufprogramms erworbenen eigenen Aktien bedient werden.

Insgesamt können maximal 1.500.000 Aktienoptionen begeben werden.

Das ANDRITZ-Aktienoptionsprogramm 2022 berücksichtigt sowohl finanzielle als

auch

nicht-finanzielle Ziele und beinhaltet folgende Kriterien:

Kriterium a): Aktienkursperformance

30% der jeder Person zugeteilten Optionen können in der Zeit vom 1. Mai 2025

bis 30. April 2029

(= Ausübungszeitraum) ausgeübt werden und nur dann, wenn

- der ungewichtete Schlusskurs der ANDRITZ-Aktie im Durchschnitt von 20

aufeinander folgenden Handelstagen im Zeitraum vom 1. Mai 2024 bis 30. April

2025 mindestens 10% über dem ermittelten Ausübungspreis liegt

oder

- der ungewichtete Schlusskurs der ANDRITZ-Aktie im Durchschnitt von 20

aufeinander folgenden Handelstagen im Zeitraum vom 1. Mai 2025 bis 30. April

2026 mindestens 15% über dem ermittelten Ausübungspreis liegt

Kriterium b): EBITA-Marge

60% der jeder Person zugeteilten Optionen können in der Zeit vom 1. Mai 2025

bis 30. April 2029

(= Ausübungszeitraum) ausgeübt werden und nur dann, wenn die EBITA-Marge des

Geschäftsjahrs 2022, des Geschäftsjahrs 2023 oder des Geschäftsjahrs 2024

mindestens 7,5% beträgt:

- EBITA-Marge < 7,5%: Ausübung der Optionen ist nicht möglich.

- EBITA-Marge 7,5% bis inkl. 8,9%: Optionen können aliquot je nach Höhe der

EBITA-Marge ausgeübt werden.

- EBITA-Marge 9% oder höher: 100% sind ausübbar.

Für die Ermittlung der EBITA-Marge ist der mit dem uneingeschränkten

Bestätigungsvermerk versehene Konzernabschluss des jeweils relevanten Jahres

maßgeblich. Die EBITA-Marge wird unter Heranziehung des EBITA, bereinigt um

etwaige außerordentliche Aufwendungen bzw. außerordentliche Erträge,

berechnet. Im Zweifel entscheidet darüber der Prüfungsausschuss des

Aufsichtsrats.

Kriterium c): Accident Frequency Rate (AFR 1): one or more days of absence

per 1 million working hours:

(AFR: Unfallshäufigkeit: Anzahl der Unfälle mit einem oder mehr

Ausfallstagen pro 1 Million Arbeitsstunden).

10% der jeder Person zugeteilten Optionen können in der Zeit vom 1. Mai 2025

bis 30. April 2029

(= Ausübungszeitraum) ausgeübt werden und nur dann, wenn die Accident

Frequency Rate (AFR 1) im Geschäftsjahr 2022 <= 2,4 oder im Geschäftsjahr

2023<=1,7 oder im Geschäftsjahr 2024 <= 1,2 beträgt.

Ausgehend vom für das Jahr 2021 gesetzten AFR 1-Zielwert von 3,4, ist es das

Ziel, in den darauf folgenden drei Jahren die AFR 1 jedes Jahr um mindestens

30% gegenüber dem Vorjahr zu reduzieren.

Dem entsprechend sind für die Ausübung der Optionen folgende Zielgrößen der

AFR 1 relevant:

- Jahr 2022: AFR 1 <=2,4

- Jahr 2023: AFR 1 <=1,7

- Jahr 2024: AFR 1 <=1,2

Wird in einem der drei Jahre der Zielwert erreicht oder unterschritten, dann

sind die Bedingungen

zur Ausübung der Optionen gemäß Kriterium c) erfüllt.

Die drei definierten Kriterien sind unabhängig voneinander. Im Falle der

Erfüllung einer der Ausübungsbedingungen gemäß Kriterien a), b) oder c)

können 50% der den jeweiligen Kriterien zugeordneten Optionen sofort nach

Beginn der Ausübungsfrist, 25% der Optionen nach drei Monaten und die

restlichen 25% nach weiteren drei Monaten bezogen werden.

Um eine Aktienoption ausüben zu können, muss der oder die Berechtigte vom

1.6.2022 bis zur etwaigen Ausübung der Optionen (nur nach Erfüllung der

beschriebenen Ausübungsbedingungen) ununterbrochen in einem aktiven

Arbeitsverhältnis zur Gesellschaft oder zu einer zur ANDRITZ-GRUPPE

gehörenden Gesellschaft gestanden haben, wobei von diesen Erfordernissen im

Einzelfall aus wichtigen Gründen abgesehen werden kann.

Der Ausübungspreis für die Aktienoptionen ist der ungewichtete Durchschnitt

der Börsenschlusskurse der ANDRITZ-Aktie während der vier auf die 115.

ordentliche Hauptversammlung vom 7. April 2022 folgenden Kalenderwochen.

Eine Aktienoption berechtigt zum Bezug einer Aktie. Es können insgesamt

höchstens so viele Aktien bezogen werden, wie Optionen begeben wurden. Die

Aktienoptionen sind nicht übertragbar. Die in Ausübung der Aktienoptionen

bezogenen Aktien unterliegen keiner Behaltefrist.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ANDRITZ AG

