DGAP-News: ALSO verstärkt Konzernleitung: General Counsel und Senior Vice President HR wird Konzernleitungs-Mitglied (deutsch)

ALSO verstärkt Konzernleitung:

General Counsel und Senior Vice President HR wird Konzernleitungs-Mitglied

Seit mehreren Jahren arbeitet das Executive Committee der ALSO Holding AG

sehr erfolgreich in einer Matrixorganisation, bestehend aus den

verantwortlichen Managern der 23 Länder der ALSO sowie den Senior Vice

Presidents der verschiedenen Fachgebiete. In dieser Zeit hat das Team

exzellente Ergebnisse erzielt, sowohl was die regionale Expansion, den

Ausbau der Marktposition als auch die Entwicklung der 3 Geschäftsmodelle

Supply, Solutions und Service betrifft. Dieser Erfolgskurs macht eine

Verstärkung innerhalb der Konzernleitung notwendig. Wie bereits mehrfach in

der Vergangenheit geschehen, werden dazu ausgewählte Mitglieder des

Executive Committees berufen.

Schwerpunkte der aktuellen Tätigkeit sind die Auseinandersetzung mit den

unterschiedlichen Rechtssystemen der neu dazugewonnenen Länder, Mergers &

Acquisitions, Service-Level-Agreements und die Begleitung neuer

Geschäftsmodelle wie It-as-a-Service. Die ALSO Group hat daher ihren General

Counsel und SVP Human Resources, Thomas Meyerhans, mit sofortiger Wirkung

zum Mitglied der Konzernleitung ernannt. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO

Holding AG (SIX:ALSN): «Thomas Meyerhans hat sich in den vergangenen Jahren

durch seine Arbeit im Executive Committee für die Position qualifiziert. Mit

seiner Kompetenz leistet er einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung

des Unternehmens in regionaler wie in technologischer Sicht.»

Nach einem rechtswissenschaftlichen Studium in Heidelberg, Lausanne und

Mainz führte Meyerhans seine berufliche Laufbahn in drei international

tätige Wirtschaftskanzleien, bevor er zu ALSO kam. Zukünftiger Schwerpunkt

des Juristen wird neben der Leitung der Konzern-Rechtsabteilung die

Unterstützung des Verwaltungsrates in enger Zusammenarbeit mit einer

Schweizer Kanzlei sein. Darüber hinaus leitet er weiterhin das Center of

Competence for HR und treibt die Digitalisierung von Rechts- und

Personalabteilung voran.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20200512de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Head of Communications ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

