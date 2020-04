DGAP-News: ALSO öffnet wieder Büros (deutsch)

ALSO öffnet wieder Büros

^

27.04.2020 / 10:39

Medienmitteilung

Entsprechend der Empfehlungen der nationalen Gesetzgeber wird die ALSO AG ab

dem 27.04. damit beginnen, den Betrieb an den internationalen Standorten

wieder hochzufahren.



Ein Experten-Team hat in enger Abstimmung mit

operativen Mitarbeitern und einem Virologen die Rahmenbedingungen dafür

erarbeitet. In einem Stufenprogramm wird die Büro-Präsenz schrittweise

erhöht. ALSO Schweiz wird dabei als Blaupause für die neue Normalität

dienen.

Die verantwortlichen Corona-Teams jedes Landes werden rotierende

Anwesenheitsgruppen definieren, die nach klar definierten Vorgaben und unter

Berücksichtigung der persönlichen Situation jedes Mitarbeiters

zusammengesetzt werden.

In den Büros gilt ein umfassendes Paket an Sicherheitsmassnahmen, das den

maximal möglichen Schutz der Mitarbeitenden, ihrer Familien und der Kunden

gewährleisten wird. Sie reichen von der Veränderung der Raumbesetzung über

Körpertemperaturmessungen bis zur Bereitstellung von

Mund-/Nase-Schutzmasken.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Die Nachfrage

der letzten Wochen belegt, dass Wirtschaft, Schulen und die Gesellschaft die

IT-Branche jetzt noch mehr als sonst brauchen. Corona hat gezeigt, wie

flexibel und schlagkräftig das Unternehmen ist. Es wurde aber auch deutlich,

wie wichtig der persönliche Kontakt und das vernetzte Arbeiten zwischen den

einzelnen Abteilungen ist. Daher werden wir Zug um Zug die Vor-Ort-Präsenz

erhöhen. Höchste Priorität dabei haben die Sicherheit und Gesundheit der

Menschen."

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20200427de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Head of Communications ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

https://droege-group.com

