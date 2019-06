DGAP-News: ALSO kauft IoT-Plattform Provider (deutsch)

ALSO kauft IoT-Plattform Provider



Mit der Übernahme des IoT-Plattform Spezialisten AllThingsTalk baut ALSO

ihre technologische Expertise und ihr Angebot im Bereich IoT (Internet of

Things) weiter aus. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht die Erfassung,

Aggregation, Visualisierung und Auswertung von Maschinen- und Sensordaten.

Mit diesen können Vendoren, Netz-Provider, ISVs, Systemintegratoren und

Reseller Unternehmen in unterschiedlichen Industriezweigen massgeschneiderte

Lösungen für ihre IoT-Projekte anbieten

«Der Einsatz von IoT-Plattformen für die Umsetzung von Industrie 4.0

Projekten spielt eine Schlüsselrolle für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit

auch kleinerer mittelständischer Unternehmen», sagt Gustavo Möller-Hergt,

CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN). «Mit der Übernahme von AllThingsTalk

werden wir unsere Expertise als Solution Provider in diesem wichtigen Feld

weiter ausbauen und unseren Partnern helfen, ihre Kunden IoT-ready zu machen

sowie ihre Produkte und Services effektiver zu monetarisieren. Wir

adressieren damit einen stark wachsenden Markt, der bis 2023 ein

Umsatz-Volumen von 180 Milliarden Euro in Europa erreichen wird.»

Die IoT-Plattform von AllThingsTalk ist eine Lösung, die für

unterschiedliche Szenarien und Aufgaben im IoT-Umfeld genutzt werden kann.

Möglich ist damit die Bereitstellung, das Management und die Steuerung von

Devices, Anwendungen und Services sowie der Einsatz von Analyse-Werkzeugen

und Sicherheits-Tools. Die Plattform bietet unter anderem eine Umgebung für

agiles Rapid Prototyping, für den Roll-out vernetzter Produkte und

Visualisierungs-Tools.

Mit der Übernahme der Plattform in ihr Portfolio stärkt ALSO ihre 2016

gegründete IoT Business Unit und bietet ihren aktuellen und zukünftigen

Partnern ein umfassendes Ökosystem - von Value Add Distributoren über

Sensor-Hersteller, Telekommunikations- und Software-Providern bis hin zu

Service-Resellern - sowie eine vielversprechende Option, ihre Produkte und

Services in individuelle IoT-Plattform-Lösungen einzubinden und umfassender

zu vermarkten.

Ein weiterer Schritt in den nächsten Monaten ist die Integration der

AllThingsTalk IoT-Plattform in den ALSO Cloud Marketplace. Damit wird es

Resellern zukünftig möglich sein, verbrauchsabhängige Subskriptions- und

Abrechnungsmodelle für unterschiedliche Produkte, Leistungen und Services

anzubieten. «Mit unserer erfolgreichen ALSO Cloud Plattform, der

Virtualisierungs-Plattform von Ludium sowie der neuen IoT-Plattform von

AllThingsTalk entwickelt sich ALSO damit zu einem starken

Technologie-Provider», kommentiert Gustavo Möller-Hergt die Entwicklung

seines Unternehmens.

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 550 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 100 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 18

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2018 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 9.2 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

