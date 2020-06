DGAP-News: ALSO führt VIP Marketplace von Adobe ein und unterstützt damit Reseller, weiter zu wachsen (deutsch)

ALSO führt VIP Marketplace von Adobe ein und unterstützt damit Reseller, weiter zu wachsen

MEDIENMITTEILUNG

Der VIP Marketplace von Adobe erleichtert Resellern die Verwaltung ihrer

Adobe-Lösungen und ermöglicht es ihnen, sich auf ihr Wachstum und die

Erweiterung ihres Dienstleistungsangebots zu konzentrieren.





ALSO kündigte heute den Start von Adobes neuem nutzungsbasierten

Lizenzprogramm, dem Value Incentive Plan (VIP) Marketplace an. Die Lösung

bietet einen effizienten Verwaltungsprozess für Creative-Cloud-Anwendungen

und Acrobat DC über den ALSO Cloud Marketplace.

Das neue Serviceangebot von Adobe wird über den ALSO Cloud Marketplace

bereitgestellt, verwaltet und abgerechnet. So haben Kunden Lizenzen und

Compliance immer im Blick und können gleichzeitig ihre bestehenden

Abonnements ergänzen.

Der VIP Marketplace bietet nicht nur einen effizienteren Prozess und weniger

Verwaltungsaufwand durch Automatisierung. Gleichzeitig eröffnet er Resellern

die Möglichkeit, neue Branchen, wie die Kreativbranche oder firmeneigene

Design-Abteilungen, mit modernsten Tools anzusprechen.

"Vorteile dieser Funktionalität im Vergleich zu herkömmlichen

VIP-Abonnements sind die automatische Verlängerung von Lizenzen, der

geringere Handling-Aufwand und ein höherer Automatisierungsgrad. Die

automatische Verlängerung fördert die Kundenbindung, es wird weniger

Vertragskündigungen geben. Außerdem müssen die Reseller weniger Zeit für

administrative Aufgaben aufwenden und haben so mehr Zeit, sich auf das

Wachstum ihres Unternehmens zu konzentrieren", sagt Gustavo Möller-Hergt,

CEO der ALSO Holding (SIX: ALSN).

"Mit dem VIP Marketplace bietet Adobe Partnern und Kunden eine Option mit

geringen Vorlaufkosten und ohne zusätzliche Aufwände. Die neu unterzeichnete

Vereinbarung erlaubt es uns, die Präsenz von Adobe bei ALSO zu erweitern,

was heißt, dass wir neue Reseller schneller und einfacher als je zuvor an

Bord holen können."

Claire Darley, Vice President EMEA Sales von Adobe: "Der VIP Marketplace

bietet unseren Kunden und Partnern neue Lösungen für ein optimiertes

Erlebnis. Die Partnerschaft von Adobe mit ALSO, einem wichtigen Distributor

in Europa, ermöglicht den Partnern und Kunden des Unternehmens eine einfache

und skalierbare Abwicklung ihrer Geschäfte. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit, um das Potenzial noch weiter auszubauen."

Der VIP Marketplace steht Kunden und Partnern von ALSO, einem der führenden

Partner für Adobe-Lösungen in EMEA, ab dem 22. Juni über den dänischen, ab

dem 6. Juli über den deutschen, schweizerischen und niederländischen ALSO

Cloud Marketplace zur Verfügung.

