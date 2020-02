DGAP-News: ALSO erzielt exzellentes Ergebnis (deutsch)

ALSO erzielt exzellentes Ergebnis

Medienmitteilung

ALSO erzielt exzellentes Ergebnis

(Konzerngewinn über 100 Millionen Euro, +24 Prozent)

Verwaltungsrat schlägt für 2019 eine Dividendenauszahlung von 3.25 Schweizer

Franken je Aktie vor (2018: 3.00 Schweizer Franken)

2019 war ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr für die ALSO Holding AG (SIX:

ALSN). «Das einzigartige Wachstumsprofil ermöglichte es dem Unternehmen,

seine ambitionierten Ziele nicht nur zu erreichen, sondern sie sogar zu

übertreffen. Das exzellente und ständig expandierende Ökosystem, die

konsequente Umsetzung der MORE-Strategie, die drei Geschäftsmodelle Supply,

Solutions, Service und die ständige Entwicklung digitaler

Technologieplattformen sind Grundlage dieses Erfolgs», so Gustavo

Möller-Hergt, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der ALSO Holding AG.

Der Umsatz des ALSO-Konzerns erhöhte sich von 9.2 auf 10.7 Milliarden Euro

(+ 16.5 Prozent). 52 Prozent dieser Steigerung wurden durch organisches

Wachstum erreicht. Im Bereich Supply stieg der Umsatz um 16.4 Prozent, bei

Solutions um 16 Prozent und bei Service um 21 Prozent. Innerhalb dieses

Geschäftsmodells entwickelte sich insbesondere der Umsatz mit der Cloud sehr

stark (Umsatzsteigerung +58 Prozent). Die Gesamtzahl an Seats stieg dabei

von 2.3 Millionen auf 3.8 Millionen.

Das Unternehmen erreichte in 2019 ein EBITDA von 197 Millionen Euro

gegenüber 153 Millionen Euro im Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis (exklusive

der Effekte des IFRS 16) stieg das EBITDA im Geschäftsjahr 2019 um rund 20

Millionen Euro auf rund 173 Millionen Euro oder 13.2 Prozent. Der

Konzerngewinn konnte um 23.6 Prozent auf rund 100 Millionen Euro verbessert

werden (Vorjahr: rund 81 Millionen Euro). Erfreulicherweise hat auch die

Akquisition in Polen aufgrund der schnellen Integration bereits erste

Ergebnisbeiträge geliefert. Damit hat ALSO die Konsensus-Erwartungen der

Analysten für 2019 übertroffen.

Die gute Ergebnisentwicklung in Verbindung mit der Optimierung des

Nettoumlaufvermögens (Net Working Capital) führte zu einem verbesserten

Cashflow. Der Cash-Bestand konnte um 45.4 Prozent auf 349 Millionen Euro

erhöht werden (Vorjahr: 240 Millionen Euro). Dies resultierte in einer

Verbesserung der Nettofinanz- schulden (Net Financial Debt) auf

vergleichbarer Basis (vor Auswirkungen IFRS 16). Diese konnten von 163

Millionen Euro um 79 Prozent auf 34 Millionen reduziert werden.

Gustavo Möller-Hergt betont: «Bemerkenswert ist, dass dieses Ergebnis bei

gleichzeitiger Transformation der Organisation sowie des eingesetzten

Kapitals erreicht wurde».

Verschiedene IT-Marktforschungsinstitute prognostizieren für 2020 einen

Anstieg der Ausgaben für IT im EMEA-Raum um ca. 3 Prozent. ALSO wird sich in

den nächsten Jahren auf folgende Aufgaben fokussieren:

- Ausbau von Marktanteilen im traditionellen Geschäft in Ländern, in denen

das Unternehmen noch keine dominante Position hat

- Wachstum der Geschäftsmodelle Solutions und Service

- Rollout der Plattformen für IoT, Cybersecurity und Streaming

- vollständige Integration der Akquisitionen, die in Osteuropa getätigt

wurden

- zusätzliche Akquisitionen, seien sie geografisch oder technologisch

motiviert

Für 2020 plant ALSO eine Verbesserung des ausgewiesenen EBITDAs auf 210

Millionen Euro bis 220 Millionen Euro. Durch die neuen Technologien ergeben

sich zunehmende Opportunitäten für unser Geschäft. In Verbindung mit der

Reaktionsfähigkeit und Umsetzungsstärke der Mitarbeiter sieht ALSO

ausgezeichnete Wachstumsmöglichkeiten. Die ALSO Gruppe erhöht daher das

mittelfristig angestrebte EBITDA auf 250 bis 310 Millionen Euro. Die

Erwartung für den ROCE liegt zwischen 13 bis 14 Prozent.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20200226de.pdf

Direkter Link zum Geschäftsbericht:

https://www2.also.com/press/20200226gb.pdf

Kontakt für Investoren und Finanzmedien:

Alexandre Müller, Dynamics Group

Telefon: +41 43 268 32 32

E-Mail: investor-relations@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland.

Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges

Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das

Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte

Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes.

Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die

Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt

Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische

Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach

allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der

umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen

Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen,

Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work,

Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo

bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit

national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit

ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv.

Mehr unter: https://droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VBEYYADEYM

Dokumenttitel: ALSO_FY19_26.02.2020

°