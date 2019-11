DGAP-News: ALSO bietet innovative Post-Processing-Lösung für 3D-Druck (deutsch)

ALSO bietet innovative Post-Processing-Lösung für 3D-Druck

Medienmitteilung

ALSO bietet innovative Post-Processing-Lösung für 3D-Druck

Im Zuge der Erweiterung ihres 3D-Portfolios hat ALSO einen Vertrag über die

europaweite Distribution der Finishing Systeme von DyeMansion unterzeichnet.





Die Partnerschaft ermöglicht Händlern und Anwendern den umfassenden Einsatz

ihrer industriellen 3D-Druck Systeme vom Prototyping bis hin zur

Serienfertigung.

«Nachdem wir vor gut zwei Jahren bereits eine europaweite Partnerschaft mit

HP zum Vertrieb ihres Multi Jet Fusion-Portfolios geschlossen haben, können

wir nun mit den industriellen Finishing Lösungen von DyeMansion den

kompletten Workflow bis zum fertigen Produkt anbieten», sagt Gustavo

Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN). «Die Vereinbarung ist ein

weiterer Schritt beim Ausbau unserer Angebotspalette und Kompetenz in diesem

wichtigen Wachstumsmarkt.»

Das ALSO European Center of Competence for 3D Printing unterstützt das neue

Offering. In diesem europäischen Kompetenzzentrum für additive Fertigung hat

der Technologie Provider seine Expertise gebündelt und bietet Abnehmern und

Anwendern von industriellen 3D-Drucktechnologien umfassende Komplettlösungen

und Beratung entlang der gesamten Wertschöpfungskette für additive

Fertigung. Dazu gehören neben den 3D-Druckern für die Teileproduktion auch

Softwarelösungen von Partnern wie Materialise und nun auch die

Post-Processing-Lösungen von DyeMansion.

Flexible Lösungen sowohl für kleine Serien als auch für die industrielle

Serienfertigung anbieten zu können - diese Bandbreite macht DyeMansion zu

einem starken Partner für die Fertigung der Zukunft. Mit der brandneuen

Powerfuse S bringen die Münchner Post-Processing Spezialisten zudem eine

sichere, umweltschonende Technologie auf den Markt, die Oberflächen auf

Spritzgussniveau erzielt und Industrie 4.0 reif ist. Sie wird auf der

diesjährigen Formnext (Stand 11.1, D619) vorgestellt.

«Die Partnerschaft mit ALSO bietet uns neue Möglichkeiten, unsere

prozesskettenbasierte Marketingstrategie in EMEA umzusetzen und unseren

Wachstumskurs fortzusetzen», sagt Kai Witter, Chief Customer Officer bei

DyeMansion. «Wir freuen uns sehr über diese neue Zusammenarbeit und sind

bereit, den Status-quo in der Produktion, in unserem Fall den Spritzguss,

herauszufordern. Gemeinsam mit ALSO werden wir völlige neue Anwendungen im

industriellen 3D-Druck ermöglichen.»

Neben der Vermarktung und Distribution der DyeMansion Finishing Systeme

bietet ALSO darüber hinaus attraktive Finanzierungslösungen wie zum Beispiel

Mietverträge für Endkunden, die zudem direkt mit dem Logo des Resellers

ausgestattet werden. Die Partner können Services von ALSO nutzen, um

Verträge zu erstellen, sie bedarfsgerecht flexibel zu gestalten und managen

zu lassen.

Der nächste Schritt der Zusammenarbeit ist die Identifizierung und

Zertifizierung von Resellern in ganz Europa, die ihr Angebot erweitern

möchten und über eine entsprechende Kompetenz im 3D-Druck Bereich verfügen.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20191115de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Head of Communications ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

DyeMansion ist weltweit führender Anbieter fur Finishing Systeme im

industriellen 3D-Druck, die Rohteile in hochwertige Produkte verwandeln. Von

der perfekt sitzenden Brille bis hin zum personalisierten

Automobil-Interieur macht DyeMansions Technologie 3D-gedruckte Produkte zu

einem Teil unseres Alltags. Seit dem Marktstart mit der weltweit ersten

Färbeanlage fur pulverbett-basierte Bauteile im Jahr 2015 hat DyeMansion

das Portfolio um Lösungen zur Reinigung und Oberflächenbehandlung fur eine

grössere Bandbreite an industriellen 3D-Drucktechnologien im

Kunststoffbereich erweitert. Heute vereint der DyeMansion

Print-to-Product-Workflow branchenfuhrende Technologie mit der grössten

Auswahl an Farben und Finishing Optionen auf dem Markt. Mehr unter:

https://dyemansion.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 550 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 100 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2018 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 9.2 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: http://also.group

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in «Special

Situations». Mit der Leitidee «Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst»

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

https://droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

