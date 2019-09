DGAP-News: ALSO baut Cybersecurity-Plattform weiter aus (deutsch)

ALSO baut Cybersecurity-Plattform weiter aus

^

EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

ALSO baut Cybersecurity-Plattform weiter aus

27.09.2019 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__

Medienmitteilung

ALSO baut Cybersecurity-Plattform weiter aus

Seit Jahren arbeitet ALSO mit einer Reihe von führenden Security-Anbietern

an der Entwicklung einer umfassenden Cybersecurity-Plattform.



Im Rahmen

einer exklusiven Kooperation für den Channel werden nun auch die

intelligenten Lösungen des Cybersecurity Spezialisten CYE in die Plattform

integriert und können von Resellern über den ALSO Cloud Marktplatz bezogen

werden.

Die Integration der Lösungen von einem der weltweit führenden

Cyber-Sicherheits-Spezialisten ist für ALSO ein weiterer Meilenstein beim

Aufbau einer eigenen Cybersecurity-Plattform. An ihrer Entwicklung arbeitet

der Technologie Provider bereits seit einigen Jahren gemeinsam mit

bedeutenden Security-Anbietern wie Symantec, Kaspersky, Sophos, IBM,

Microsoft, Cisco und Fortinet. Das bereits bestehende Sicherheitsportfolio,

das über den ALSO Cloud Marktplatz den Resellern zugänglich ist, wird damit

ergänzt um die Services und Produkte von CYE. ALSO wird die hochmoderne

SaaS-Plattform von CYE, bei der Künstliche Intelligenz mit umfassenden

Services von international sehr erfahrenen Sicherheitsexperten kombiniert

wird, in den ALSO Cloud Marktplatz integrieren. Ziel ist es, Unternehmen

dabei zu helfen, sich auf die Bekämpfung von Bedrohungen zu konzentrieren,

die typisch sind für ihre Risiko-Landschaft und ihre Angriffsflächen. Damit

bietet CYE seinen Kunden eine wesentlich verbesserte Sicherheitsausstattung

und einen automatisierten Abwehrschutz für ihre gesamte Organisation.

«Das Thema Cybersecurity gewinnt angesichts des zunehmenden Einsatzes von

Cloud Computing, KI und IoT sowie des wachsenden Angebots von

Streaming-Diensten weiter an Bedeutung», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der

ALSO Holding AG (SIX:ALSN). «Wir beschäftigen uns daher gemeinsam mit

führenden Sicherheits-Anbietern bereits seit Jahren mit der Entwicklung und

dem Aufbau einer umfassenden Cybersecurity-Plattform, um unsere Reseller und

deren Kunden beim Einsatz von individuellen Abwehrmassnahmen gegen

Cyber-Attacken wirksam zu unterstützen».

Marktforschungsunternehmen bezifferten den gesamten Markt 2018 auf etwa 15

Milliarden Euro und schätzen für die nächsten fünf Jahre ein

durchschnittliches jährliches Wachstum von acht Prozent auf ca. 23

Milliarden Euro für diejenigen Länder, in denen ALSO aktiv ist. Eine

überproportionale Entwicklung (ca. 30% Prozent) wird dabei für den Cloud

Bereich erwartet.

Die Cybersecurity Intelligence SaaS-Plattform von CYE - HYVER kombiniert

lernende Künstliche Intelligenz und Predictive Analytics mit umfassendem

menschlichem Expertenwissen und bietet damit wirksamen Schutz für

Business-Infrastrukturen. Das Sicherheitsteam von CYE arbeitet dabei mit

Real-Life Angriffsszenarien, bei denen bewusst gegen bestehende

Compliance-Vorschriften verstossen wird, um alle Lücken aufzuspüren und

damit Prozesse und Assets wirksamer zu schützen. Dies ist notwendig, weil

Unternehmen ihren gesamten digitalen Footprint gegen ausgeklügelte

Cyberangriffe schützen müssen ohne ihre Geschäftsprozesse einzuschränken

oder zu unterbrechen.

«Die Integration der CYE Sicherheits-Suite ist ein weiterer Schritt beim

Ausbau unserer Cybersecurity-Plattform», ergänzt Möller-Hergt. «Doch sie

wird nicht die letzte sein. Wir werden die Plattform kontinuierlich

erweitern und neue Partner und Vendoren dazu holen». Ab Oktober werden die

Cybersecurity-Plattform-Offerings über die ALSO Reseller erhältlich sein, in

Zukunft dann auch für die PaaS-Partner in über 80 Ländern.

«Um zu einem wichtigen Player in einem Markt zu werden, ist es notwendig,

sich mit lokalen und spezialisierten Partnern zusammenzutun, die beides

verstehen: unsere Technologie und die Bedürfnisse der Kunden. Wir sind

begeistert über diese Partnerschaft mit ALSO, mit der wir unsere Präsenz in

den Europäischen Märkten weiter ausbauen können», sagt Reuven Aronashvili,

CEO von CYE. «Und wir freuen uns über die Chance, mit unseren innovativen

Lösungen, mit denen die Kunden von ALSO ihre Abwehrkräfte gegen weiter

zunehmende Sicherheitsbedrohungen stärken können, das konventionelle Modell

der Cybersecurity-Industrie herauszufordern».

Mit dem Aufbau der Cybersecurity-Plattform verfolgt ALSO ihren Weg als

Technologie-Provider konsequent weiter. Sie ergänzt die bereits bestehenden

Plattform-Lösungen in der Cloud, IoT und Streaming

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20190927de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Head of Communications ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 550 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 100 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 22

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2018 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 9.2 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=UCMGOWBABJ

Dokumenttitel: ALSO_CYE_27.9.2019

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

881229 27.09.2019

°