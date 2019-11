DGAP-News: ALSO baut 3D-Technologie Portfolio weiter aus (deutsch)

ALSO baut 3D-Technologie Portfolio weiter aus

^

EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ALSO baut 3D-Technologie Portfolio weiter aus

28.11.2019 / 15:44

---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__

Medienmitteilung

ALSO baut 3D-Technologie Portfolio weiter aus

3D-Druck ist eines der zentralen Wachstumsfelder für die ALSO Group.



Der

Technologie-Provider bietet seinen Partnern ein umfassendes Angebot an

Produkten und Lösungen rund um das Thema additive Fertigung. Um das

Portfolio weiter zu komplettieren, hat das Unternehmen nun

Distributionsverträge mit dem Industriesauger-Hersteller Delfin, dem

Laundry-Spezialisten Girbau und dem Hebelift-Hersteller Hovmand

unterzeichnet. Sie alle bieten Produkte "Made for HP". Damit erweitert ALSO

seine Offerings im Umfeld der HP Multi Jet Fusion Industrie 3D-Drucker, die

bereits seit 2017 zum Portfolio gehören.

Die jährlichen Wachstumsraten für 3D-Druck-Technologien, auch bekannt unter

dem Begriff Additive Manufacturing bzw. additive Fertigung, liegen laut IDC

gegenwärtig im zweistelligen Bereich. Die neue Technologie hält verstärkt

Einzug in die Produktionshallen. ALSO hat daher bereits 2017 die HP Multi

Jet Fusion Technologie in ihr Portfolio aufgenommen. Um deren

Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Qualität sicherzustellen, hat der

Technologie-Provider nun Verträge mit mehreren Herstellen für die

europaweite Vermarktung ihrer speziell für den HP 3D-Drucker entwickelten

Produkte abgeschlossen. Konkret gehören dazu der Delfin

Industriestaubsauger, einer Färbelösung von Girbau für gedruckte Bauteile

sowie ein spezieller Hebelift der Firma Hoymand.

«Der 3D-Druck ist ein strategisches Wachstumssegment für die ALSO Group»,

sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN). «Nachdem wir

im Mai 2017 eine europaweite Partnerschaft mit HP für den Vertrieb ihres

Multi Jet Fusion-Portfolios abgeschlossen haben, können wir nun mit den

neuen Partnern Delfin, Girbau und Hovmand unsere Offerings rund um den

Einsatz dieses erfolgreichen 3D-Druckers erweitern und komplettieren».

Mit den neuen Kooperationen baut der Technologie Provider seine Expertise im

Bereich der additiven Fertigung weiter aus, die im ALSO European Center of

Competence für 3D Printing gebündelt werden. Hier erhalten Reseller und

Nutzer Komplett-Lösungen aus einer Hand.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20191128de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Head of Communications ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 550 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 100 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2018 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 9.2 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: http://also.group

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in «Special

Situations». Mit der Leitidee «Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst»

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

https://droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MGDWEKGXVF

Dokumenttitel: ALSO_28.11.2019

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilung

---------------------------------------------------------------------------

924339 28.11.2019

°