DGAP-News: ALSO Holding AG: ALSO übernimmt grössten bulgarischen IT-Distributor (deutsch)

ALSO Holding AG: ALSO übernimmt grössten bulgarischen IT-Distributor

^

EQS Group-Ad-hoc: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ALSO Holding AG: ALSO übernimmt grössten bulgarischen IT-Distributor

15.04.2019 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

__TOKEN__0__0__

Medienmitteilung

ALSO übernimmt grössten bulgarischen IT-Distributor

Solytron Bulgaria gehört mit einem Umsatz von 110 Millionen Euro und einem

Markanteil von über 30 Prozent zu den führenden IT-Distributoren in

Bulgarien. Mit der Übernahme des Unternehmens treibt ALSO den konsequenten

Ausbau ihres Osteuropageschäfts nun weiter voran. Solytron, 1991 in Sofia

gegründet, hat ihren Umsatz zwischen 2011 und 2018 verdreifacht und

vertreibt mit etwa 120 Mitarbeitern als Solution-Distributor Lösungen und

Produkte von über 50 führenden Herstellern. Darüber hinaus bietet Solytron

umfassende Services, Beratung und Trainings.

«Solytron Bulgaria gehört mit einem Marktanteil von über 30 Prozent und

kontinuierlichem Wachstum in den vergangenen sechs Jahren zu den

erfolgreichsten und grössten Distributoren in Bulgarien», sagt Gustavo

Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX:ALSN). Mit der Übernahme setzten

wir ein weiteres starkes Signal, unseren Ausbau in Richtung Ostereuropa

voranzutreiben. Das Unternehmen bietet als Solution-Distributor aber nicht

nur Hard- und Software, sondern verfügt auch über eine ausgezeichnete

Service-Kompetenz. Solytron unterstützt damit gleichzeitig unseren Anspruch,

europaweit zum führenden Full Service Provider für den Channel zu werden.»

Seit 2015 ist Bulgarien in Punkto Wachstumsraten einer der Champions in

Europa und befindet sich mit seinem robusten Wachstum auf einem guten Weg,

das wirtschaftliche Gefälle gegenüber den übrigen EU-Mitgliedsstaaten weiter

zu verringern. Die industrielle Entwicklung spielt dabei eine wichtige

Rolle, neue Technologien werden gebraucht.

Das kontinuierliche und starke Wachstum von Solytron Bulgaria OOD spiegelt

diese Entwicklung wider. Mit einer Verdreifachung des Umsatzes in nur sieben

Jahren hat das Unternehmen seine Chancen auf dem Markt sehr gut genutzt. Die

hohe Marktabdeckung von über 30 Prozent bietet zudem eine gute

Voraussetzung, auch weiterhin von der wirtschaftlichen Entwicklung des

Landes zu profitieren.

Solytron Bulgaria OOD bietet ein umfassendes Portfolio und vertreibt

Produkte und Lösungen von über 50 namhaften Herstellern aus der ganzen Welt.

Das Unternehmen liefert damit sämtliche Komponenten - vom Smartphone über

Server und Storage bis hin zur Videoüberwachung - um moderne

ITK-Infrastrukturen für Unternehmen aufzubauen.

Hinzu kommen umfangreiche Service-Leistungen, von der Lösungs-Beratung über

die Installation bis hin zu Trainings und Qualifizierungs-Programmen.

Darüber hinaus stellt der Distributor Logistik-Leistungen bis zum Endkunden

bereit.

ALSO gewinnt mit der Übernahme, die noch unter dem Vorbehalt der üblichen

behördlichen Genehmigung steht, ein weiteres starkes Standbein in einem

aufstrebenden osteuropäischen Markt und schafft gleichzeitig die Basis für

mehr Innovationskraft und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit des Distributors.

Zudem wird ALSO nach Vollzug der Akquisitionen von Solytron und ABC Data

dann in fast allen osteuropäischen Staaten mit Ausnahme von Russland

vertreten sein. Das adressierbare Marktvolumen in diesen Ländern liegt

insgesamt bei rund 30 Milliarden Euro - vielversprechende

Wachstumsperspektiven für den führenden Full Service Provider.

Direkter Link zur Medienmitteilung: https://also.com/goto/20190415de

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Ketchum Pleon GmbH

Manuela Rost-Hein

Telefon: +49 211 9541 2160

E-Mail: also.press@ketchumpleon.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 550 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 100 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 18

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2018 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 9.2 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WSYCJWKYGI

Dokumenttitel: ALSO Holding AG: ALSO übernimmt grössten bulgarischen

IT-Distributor

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

799647 15.04.2019 CET/CEST

°