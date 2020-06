DGAP-News: ALSO Cloud Marketplace erweitert Portfolio mit signNow (deutsch)

ALSO Cloud Marketplace erweitert Portfolio mit signNow

MEDIENMITTEILUNG

ALSO Cloud Marketplace erweitert Portfolio mit signNow

Ab Juni bietet der ALSO Cloud Marketplace mit signNow eine umfassende und

dennoch einfach zu bedienende Lösung für das digitale Signieren und

Verwalten von Dokumenten.





Ob bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs, ob vom PC, Tablet oder sogar vom

Smartphone aus - mit signNow können Nutzer Dokumente auf jedem Gerät und wo

immer sie sind bereitstellen, bearbeiten und signieren. signNow bedient alle

Branchen, vom Finanz- und Rechnungswesen bis hin zu Behörden und

Personalwesen und hilft Dokumenten-Workflows effizienter zu gestalten. Mehr

als 5,5 Millionen Menschen nutzen signNow bereits, um ihre Prozesse zu

beschleunigen und Papier zu sparen. Die Anwendung ist offen für eine ganze

Reihe von Integrationen, einschließlich Microsoft, der G Suite und Dropbox.

"Mit signNow bieten wir unseren Kunden eine weitere Möglichkeit zur

vollständigen Digitalisierung ihrer Prozesse. Die elektronische Unterschrift

ist ein wichtiger Teil dieses Workflows. Wir sind besonders beeindruckt von

der schnellen Einrichtung und der intuitiven Oberfläche des Produkts", so

Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business und verantwortlich für die

Entwicklung des ALSO Cloud Marketplace.

Mit der schnellen und einfachen Bereitstellung über den ALSO Cloud

Marketplace können Endkunden innerhalb von Minuten mit der Rationalisierung

von Workflows beginnen. Die durchschnittliche Zufriedenheit der

Unternehmensanwender liegt bei 9,56 von 10, was signNow zur Nummer 1 unter

den E-Signatur-Lösungen für Unternehmen jeder Größe macht. Die mobile

Signatur-App von signNow ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Durch die Kombination von Public- und Private Cloud-Bereitstellungsoptionen

verbindet signNow Sicherheitskonformität mit optimaler

Benutzerfreundlichkeit. Diese überzeugende Lösung führt zu hohen

Erneuerungsraten und zur Steigerung der allgemeinen Kundenzufriedenheit für

die Reseller.

signNow ist eine Softwarelösung von airSlate, einem globalen

SaaS-Technologieunternehmen, das Dutzende von Millionen von Benutzern mit

Dutzenden von Produkten bedient. "Da e-signature die globale Lösung Nr. 2

für die Arbeit von zu Hause aus ist, wird die differenzierte Reichweite von

ALSO in 23 Ländern in Europa Vertrieb und Umsätze für seine 110.000

Wiederverkäufer sowie für airSlate selbst beschleunigen", sagt Scott Owen,

VP Business Development & Global Channel.

