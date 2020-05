DGAP-News: ALSO Cloud Marketplace bietet Lösungen für Internet-Identität, Authentifizierung und Verschlüsselung von DigiCert, dem globalen Marktführer (deutsch)

ALSO Cloud Marketplace bietet Lösungen für Internet-Identität, Authentifizierung und Verschlüsselung von DigiCert, dem globalen Marktführer

^

20.05.2020 / 10:00

MEDIENMITTEILUNG

Zertifizierte Sicherheit:

DigiCert ist der weltweit führende Anbieter von skalierbaren TLS/SSL-, IoT-

und PKI-Lösungen für Identität, Authentifizierung und Verschlüsselung für

Websites, Unternehmen und das Internet der Dinge.



Durch die Einführung von

SSL-Zertifikaten als neue Produktkategorie erhalten Kunden des ALSO Cloud

Marketplace (ACMP) nun Zugriff auf einen Großteil der DigiCert-Zertifikate.

Ab heute steht den ACMP-Kunden eine Vielzahl von DigiCert-Zertifikaten wie

DigiCert Secure Site, GeoTrust, Thawte und RapidSSL zur Verfügung. Dank

einer tiefen und automatisierten Integration zwischen DigiCert und dem ALSO

Cloud Marketplace können Reseller in allen ALSO-Ländern sowie in den 87

Ländern, in denen der ACMP als PaaS-Lösung verfügbar ist, ein breites

Portfolio an SSL-Zertifikaten einsetzen.

«Wir erweitern systematisch unser Cybersecurity-Portfolio, das für die

Entwicklung neuer Plattformen wie dem IoT von zentraler Bedeutung ist. Mit

den DigiCert-Zertifikaten ermöglichen wir es unseren Vertriebspartnern, die

Sicherheit von Websites für jede Branche zu gewährleisten. Tausende von

Organisationen auf der ganzen Welt in den Bereichen Technologie, Industrie

und Gesundheitswesen nutzen bereits dieses Angebot», so Gustavo

Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX:ALSN).

Reseller, die eine Cloud-Infrastruktur für Kunden einsetzen, können mit

diesen SSL-Zertifikaten Web-Ressourcen sicher über das Internet

veröffentlichen. Alle Zertifikatsstufen von Basis SSL bis Secure Site Pro

SSL werden verfügbar sein und Sicherheit über die Verschlüsselung hinaus

bieten.

«DigiCert ist weltweiter Marktführer für TLS und verschiedene andere Arten

von Zertifikaten, die PKI-Technologie verwenden. Unser Fokus liegt auf der

Unterstützung von Websites und Organisationen, von den kleinsten bis hin zu

den weltweit meistbesuchten. Wir helfen ihnen Identität, Authentifizierung

und Verschlüsselung bereitzustellen, die ihre digitalen Geschäftsmodelle

erfolgreich machen. Aus diesem Grund konzentrieren sich unsere Lösungen auf

die Vereinfachung der Zertifikatsverwaltung in allen Größenordnungen und

Bereitstellungsarten über den gesamten Lebenszyklus von Zertifikaten, unter

Verwendung fortschrittlicher Automatisierung und unterstützt durch

branchenführenden Kundensupport. Wir freuen uns, dass ALSO die Produkte von

DigiCert einsetzen wird, um eine flexible und ganzheitliche Lösung für

IT-Experten über den ALSO Cloud Marketplace anzubieten», sagt Rob Hoblit,

Chief Revenue Officer von DigiCert.

Eine der wichtigsten Komponenten beim digitalen Austausch vertraulicher

Daten, sei es im Einzelhandel, im Bank- oder Versicherungswesen, ist die

sichere elektronische Informations-übertragung. Das Spektrum der

Netzwerkaktivitäten reicht von E-Commerce und Internet-Banking bis hin zu

vertraulichen E-Mails, Fernzugriff auf das Netzwerk und Fernunterzeichnung

von Dokumenten. TLS/SSL-Zertifikate schaffen eine Vertrauensbasis, indem sie

eine verschlüsselte Verbindung zwischen einer Website/Server und einem

Browser durch einen so genannten «SSL-Handshake» herstellen. Hochsichere

TLS-Zertifikate umfassen auch die umfassende, standardisierte Validierung

der Identität des Website-Eigentümers, um Web-Benutzern zu gewährleisten,

dass sie mit der authentischen und nicht mit einer betrügerischen Website

interagieren. Abgesehen von Websites sichern digitale Zertifikate alle Arten

von verbundenen Geräten und Daten während der Übertragung.

Die innovativsten Unternehmen, darunter 89 Prozent der

Fortune-500-Unternehmen und 97 der 100 weltweit führenden Banken, wählen

DigiCert aufgrund seiner Kompetenz in den Bereichen Identität und

Verschlüsselung für Webserver und IoT-Geräte. Das Unternehmen ist für seine

profesionellen Zertifikatsverwaltungsplattform, seinen schnellen und

sachkundigen Kundensupport und seine marktführenden Sicherheitslösungen

bekannt.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20200520de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Manuela Rost-Hein

Head of Communications ALSO Group

Telefon: +49 151 14040215

E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

