DGAP-News: ALSO Cloud Marketplace: ALSO erweitert mit Dropbox Business das Angebot an Kollaborations-Tools (deutsch)

ALSO Cloud Marketplace: ALSO erweitert mit Dropbox Business das Angebot an Kollaborations-Tools

EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

ALSO Cloud Marketplace: ALSO erweitert mit Dropbox Business das Angebot an

Kollaborations-Tools

25.06.2020 / 16:30

MEDIENMITTEILUNG

ALSO Cloud Marketplace:

ALSO erweitert mit Dropbox Business das Angebot an Kollaborations-Tools

Die Nachfrage nach sicheren, cloud-basierten Kollaborationsplattformen

steigt immer mehr.



Deshalb bietet ALSO ihren Resellern künftig Zugang zu

Dropbox Business über ihren Cloud Marketplace. Die Software ergänzen das

ständig wachsende Portfolio des ACMP.

Dropbox Business gilt als eine der am weitest verbreiteten

Kollaborationsplattformen auf dem Markt und ermöglicht es Benutzern, überall

und jederzeit zu arbeiten. In einem intelligenten virtuellen Arbeitsbereich

kommen dazu Teams, Tools und Inhalte zusammen.

"Dropbox Business ist eine großartige Ergänzung unseres Angebots, zum

Beispiel für die Kreativbranche. Agenturen und Produktionsfirmen können nun

ihre gesamte Wertschöpfungskette mit Software für die Erstellung von

Inhalten, den Datenaustausch, digitale Workflows und Online-Freigaben

abdecken. Das as-a-Service-Geschäftsmodell ist für diesen Sektor besonders

relevant, da es mit seinem Pay-as-you-go-Konzept agile und flexible Lösungen

ermöglicht. So können Reseller für ihre Kunden interessante

Software-Angebote kombinieren und der Kreativbranche eine ganzheitliche

End-to-End-Lösung anbieten", erklärt Jan Bogdanovich, SVP Consumptional

Business, ALSO International Services.

Dropbox Business basiert auf einer skalierbaren Infrastruktur und bietet die

nahtlose Integration einer Vielzahl bestehender Lösungen von Drittanbietern.

Channelpartner haben dadurch die Möglichkeit, relevante Software-Angebote

hinzuzufügen und ihren strategischen Kundensegmenten ebenso wie vertikalen

Märkten eine umfassende End-to-End-Lösung zu liefern. Von der Kommentierung

von Videos bis zur Unterzeichnung von Verträgen - Dropbox ist der Ort, an

dem alle Dokumente strukturiert abgelegt und die Prozesse abgebildet und

organisiert werden.

"Dropbox und ALSO haben sich zur Aufgabe gemacht, Anwendern auf der ganzen

Welt eine flexible und skalierbare Cloud-Lösung zur Verfügung zu stellen.

Die Aufnahme von Dropbox Business in das ACMP-Portfolio ist der beste Beweis

dafür", so Simon Aldous, Global Head of Channels, Dropbox.

Dropbox hat über 600 Millionen registrierte Benutzer und mehr als 450.000

Teams nutzen Dropbox Business in über 180 Ländern.

Direkter Link zur Medienmitteilung:

https://www2.also.com/press/20200625de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG:

Beate Flamm

Senior Vice President Communication

Telefon: +49 151 61266047

E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der

ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware,

Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den

traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer

Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und

IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer

IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software

bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT

Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23

europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000

Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro.

Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf,

Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und

Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als

Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der

Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre

Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem

Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit

Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special

Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst"

gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten

Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group

sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention,

Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet.

Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die

Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und

international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren

unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter:

http://www.droege-group.com

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse,

die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier

gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt

keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren

oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

