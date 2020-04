DGAP-News: AKASOL erteilt weiteren Auftrag zur Lieferung automatisierter Produktionsanlagen für neue Gigafactory 1 in Darmstadt (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Akasol":

21.04.2020 / 07:30

* Kooperationsvertrag mit Woll Maschinenbau GmbH aus Saarbrücken

unterzeichnet

* Auslieferung des Produktionsequipments zur hochautomatisierten Fertigung

von Ultrahochenergie-Batteriesystemen in der neuen Gigafactory 1 ab

Anfang 2021

* Investitionsvolumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

* Lieferung weiterer Anlagen für Gigafactory 2 in Hazel Park (USA)

optional vereinbart

Darmstadt/Saarbrücken, 21. April 2020 - Die AKASOL AG ("AKASOL"; das

"Unternehmen"; ISIN DE000A2JNWZ9), ein führender deutscher Entwickler und

Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen, hat die Woll

Maschinenbau GmbH, ein sehr erfahrenes und weltweit tätiges Unternehmen aus

Saarbrücken, mit der Entwicklung und Lieferung hochautomatisierter

Produktionsanlagen für die Gigafactory 1 an ihrem neuen Standort in

Darmstadt beauftragt. Ab Mitte 2021 werden auf den Anlagen die neuen

Ultrahochenergie-Batteriesysteme vom Typ AKASystem AKM CYC gefertigt. Das

Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen

Millionen-Euro-Betrag und beinhaltet unter anderem die Option auf weitere

Fertigungslinien in AKASOLs Gigafactory 2 am US-Standort in Hazel Park,

Michigan, sowie auf die spätere Erweiterung der Darmstädter Produktion.

Aufgrund von Folgeaufträgen langjähriger Serienkunden hatte AKASOL bereits

im März die Produktionskapazität am Standort in Langen mit der

Inbetriebnahme einer zweiten Fertigungslinie auf bis zu 800 MWh weiter

erhöht und damit gegenüber 2019 mehr als verdoppelt. Mit dem Bau der

Gigafactory 1 am neuen Headquarter in Darmstadt schreitet der Ausbau der

Produktionskapazitäten nun weiter voran, um das in den kommenden Jahren

erwartete dynamische Wachstum entsprechend bewältigen zu können. Dort wird

AKASOL dann ab Mitte 2021 bereits die dritte Batteriesystemgeneration - das

Ultrahochenergie-System AKASystem AKM CYC - in Serie herstellen, die im

Vergleich zur ersten Batteriesystemgeneration über die doppelte Energiemenge

bei gleichem Bauraum sowie gleichem Gewicht verfügt und damit in

vollelektrischen Bussen und Nutzfahrzeugen höchste Reichweitenanforderungen

von bis zu 800 Kilometern ermöglicht.

Erst Anfang Februar beauftragte AKASOL die Manz AG aus Reutlingen mit der

Entwicklung und Lieferung vollautomatisierter Produktionsanlagen zur

Fertigung der Ultrahochenergie-Batteriemodule. Zur Herstellung der mit zehn

dieser Module ausgerüsteten neuen Ultrahochenergie-Batteriesysteme hat

AKASOL nun den Maschinenbau-Spezialisten Woll mit der Entwicklung und

Lieferung einer hochautomatisierten Produktionslinie beauftragt. Das

Unternehmen aus Saarbrücken verfügt über jahrzehntelange Expertise zur

Umsetzung von komplexen Anforderungen in automatisierten

Produktionsprozessen, seit einigen Jahren auch in der Fertigung von

Batteriemodulen und -systemen, und gehört damit zu den deutschen

Technologieführern auf diesem Gebiet. "Um den steigenden Bedarf unserer

Kunden an serienreifen Hochenergie-Batteriesystemen zu decken, ist die

kontinuierliche Erhöhung des Automatisierungsgrades in der Serienproduktion

von großer Bedeutung. Mit den neuen Anlagen werden wir in der Lage sein, in

der Gigafactory 1 in Darmstadt eine Produktionskapazität von bis zu 5 GWh

aufzubauen. Wir freuen uns deshalb, dass wir Woll als starken und erfahrenen

Maschinenbauer für die Ausstattung unseres neuen Produktionsstandorts mit

hochautomatisierten und flexiblen Produktionsanlagen gewinnen konnten.

Darauf können wir nun unsere bahnbrechenden Ultrahochenergie-Batteriesysteme

vom Typ AKASystem AKM CYC in einer sehr hohen Qualität in Serie herstellen

und unsere führende Rolle als strategisch wichtiger und zuverlässiger

Partner für die zügige Elektrifizierung des Nutzfahrzeugmarkts weiter

ausbauen", sagt Sven Schulz, CEO der AKASOL AG.

Auf der hochautomatisierten Fertigungslinie werden täglich bis zu 70

Ultrahochenergie-Batteriesysteme mit jeweils ca. 100 kWh Speicherkapazität

produziert. Die vollautomatisierten Arbeitsschritte - von der Einsetzung

einzelner Batteriemodule bis hin zur Verschraubung der ca. 500 kg "leichten"

fertigen Batteriesysteme - sind dabei auf der insgesamt 100 Meter langen

Produktionslinie mit Industrie 4.0-tauglichen

Mensch-Maschine-Handarbeitsplätzen verknüpft. "Mit der Möglichkeit der

flexiblen Systemfertigung können wir auf derselben Produktionslinie weitere

kundenspezifische Produkte des gleichen Batteriesystemtyps fertigen",

erklärt Sven Schulz. Zudem lasse sich die Taktzeit der bestehenden Linie bei

Bedarf durch weitere Investitionen in Automatisierungslösungen auf bis zu 10

Minuten pro Batteriesystem reduzieren. "Dadurch haben wir das Potenzial, die

Ausbringung auf bis zu 126 Systeme täglich zu erhöhen, was einer

Speicherkapazität von 12,5 MWh pro Tag entspricht. Damit können elektrische

Busse oder LKWs mehr als 8.000 km weit fahren."

Die neue Gigafactory 1 wird über ausreichende Flächen verfügen, um dort eine

zweite Linie vom gleichen Typ installieren zu können. Dadurch könnte die

Produktionskapazität am Darmstädter Standort in der Zukunft noch einmal auf

bis zu 5 GWh pro Jahr ausgeweitet werden. Sven Schulz erläutert: "Mit der

Gigafactory 1 in Darmstadt wird AKASOL über die mit Abstand größten

Nutzfahrzeugbatteriesystem-Produktionskapazitäten in Europa verfügen. Von

den daraus resultierenden Skalierungseffekten werden sowohl unsere

Bestandskunden als auch zukünftige Neukunden in erheblichem Ausmaß

profitieren. AKASOL wird seine führende Position damit nicht nur

technologisch, sondern auch gegenüber dem Wettbewerb deutlich ausbauen

können."

Kontakt:

AKASOL AG, Isabel Heinen

Telefon: +49 (0) 6151 800500-193

E-Mail: isabel.heinen@akasol.com

Über AKASOL

AKASOL ist ein führender deutscher Entwickler und Hersteller von

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge,

Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, sowie für Schiffe und Boote. Mit fast

30 Jahren Erfahrung ist AKASOL ein Pionier in der Entwicklung und

Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für kommerzielle Anwendungen.

Die Aktien der AKASOL AG werden seit dem 29. Juni 2018 im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Mit Unternehmenssitz in Deutschland betreibt AKASOL in Langen (Hessen) eine

Fertigungsanlage mit einer Produktionskapazität von bis zu 300 MWh im Jahr,

die bis 2020 auf bis zu 800 MWh ausgebaut werden wird. Nach Kenntnis von

AKASOL ist dies Europas größte

Lithium-Ionen-Batteriesystem-Produktionsanlage für Nutzfahrzeuge, die ab

2020 pro Jahr je nach Batteriegröße Batteriesysteme für bis zu 3.000

vollelektrische Busse oder für bis zu 6.000 mittelgroße Nutzfahrzeuge

produzieren kann.

Die Systeme von AKASOL werden gemäß Anforderungen der Branchenstandards

führender OEM-Kunden gefertigt. Zu den aktuellen Kunden zählen zwei der

weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller, Alstom, Bombardier, Rolls-Royce

Power Systems (MTU Friedrichshafen) und viele mehr. AKASOL verfügt über ein

technologieunabhängiges Produktportfolio. Dies ermöglicht es dem

Unternehmen, orientiert an den individuellen Kundenbedürfnissen die besten

Batteriezellen und die beste Batteriechemie einzusetzen.

°