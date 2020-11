DGAP-News: AKASOL AG: Starkes Wachstum im Q3 2020 - Umsatz auf Neunmonatssicht 2020 bei 40,6 Mio. EUR und trotz Corona-Krise knapp 30 % über Vorjahr (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Akasol":

AKASOL AG: Starkes Wachstum im Q3 2020 - Umsatz auf Neunmonatssicht 2020 bei 40,6 Mio.



EUR und trotz Corona-Krise knapp 30 % über Vorjahr

^

DGAP-News: AKASOL AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

AKASOL AG: Starkes Wachstum im Q3 2020 - Umsatz auf Neunmonatssicht 2020 bei

40,6 Mio. EUR und trotz Corona-Krise knapp 30 % über Vorjahr

16.11.2020 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

AKASOL AG: Starkes Wachstum im Q3 2020 - Umsatz auf Neunmonatssicht 2020 bei

40,6 Mio. EUR und trotz Corona-Krise knapp 30 % über Vorjahr

* Umsatz des laufenden Geschäftsjahres durch erfolgreiche Entwicklung im

Q3 auf 40,6 Mio. EUR mehr als verdoppelt (H1 2020: 18,2 Mio. EUR)

* Wachstum um knapp 30 % gegenüber dem Vorjahr (Umsatz 9M 2019: 31,3 Mio.

EUR)

* Im Q3 2020 positives EBITDA in Höhe von 57 Tsd. EUR erzielt (Q3 2019:

-2,5 Mio. EUR)

* Neue Serienprojekte in finaler Vertragsverhandlungsphase

* Planmäßiger Struktur- und Kapazitätsausbau zur Realisierung des

erwarteten zukünftigen Wachstums

Darmstadt, 16. November 2020 - Die AKASOL AG ("AKASOL"; das "Unternehmen";

ISIN DE000A2JNWZ9), ein führender deutscher Entwickler und Hersteller von

Hochleistungs- und Hochenergie-Lithium-Ionen-Batteriesystemen sowie Anbieter

von Komplettlösungen, hat im dritten Quartal 2020 die erwartete und

angekündigte Belebung des Geschäfts verzeichnet und ihren Wachstumskurs

erfolgreich fortgesetzt. Gegenüber dem im ersten Halbjahr erreichten Umsatz

von 18,2 Mio. EUR erzielte das Unternehmen allein im 3. Quartal einen Umsatz

von 22,3 Mio. EUR und damit auf Neunmonatssicht mehr als eine Verdoppelung

innerhalb des laufenden Jahres.

"Nachdem unsere Kunden ihre zwischenzeitlichen Blockpausen aufgehoben und

ihre Produktion wieder aufgenommen haben, stellte sich im dritten Quartal

die von uns erwartete Absatzsteigerung ein. Darüber hinaus konnte unsere

Serienproduktion der zweiten Batteriesystemgeneration planmäßig im August

starten, sodass wir mit einer Auslieferung von knapp 500 Batteriesystemen im

September den monatlichen Stückzahlrekord unserer bisherigen

Unternehmenshistorie verzeichnen konnten", sagt Sven Schulz, CEO der AKASOL

AG. Die Lieferfähigkeit für die zügige Realisierung dieser Nachholeffekte

hatte AKASOL zum Teil durch eine angemessene Vorratsproduktion während des

ersten Halbjahres sichergestellt, im Wesentlichen jedoch durch den massiven

Ausbau der Produktionskapazitäten im Werk Langen. Auf Neunmonatssicht liegt

der Umsatz 2020 somit bei 40,6 Mio. EUR und wuchs dabei um knapp 30 %

gegenüber dem Vorjahr (9M 2019: 31,3 Mio. EUR). Dass AKASOL allein im August

und September mehr Umsatz generiert habe als im gesamten ersten Halbjahr,

unterstreiche nochmals die enorme Dynamik, mit der das Unternehmen trotz

Corona-bedingter Herausforderungen unterwegs sei, betont Carsten Bovenschen,

CFO der AKASOL AG. Insbesondere das Erreichen des EBITDA-Break-Even für das

Q3 2020 sei in diesem Zusammenhang besonders erfreulich.

"Wir sehen weiterhin sehr deutlich, dass Projekte zur Elektrifizierung des

Nutzfahrzeugsektors auf der Kundenseite auch unter den von COVID-19

belasteten Rahmenbedingungen nicht infrage gestellt werden", erklärt Sven

Schulz. So habe im Herbst 2020 kurz nach dem erfolgreichen Ramp-up der

Serienproduktion für die zweite Generation an

High-Performance-Serienbatteriesystemen auch die Serienfertigung des

48-Volt-Batteriesystems AKARack für einen weltweit tätigen

Baumaschinenhersteller in der Gigafactory 1 am neuen AKASOL-Campus in

Darmstadt begonnen. Batteriesysteme dieses Typs sind zum Beispiel zur

Elektrifizierung von kleinen Baggern oder Radladern, zum Betrieb des

48V-Bordnetzes von Nutzfahrzeugen sowie für eine Vielzahl anderer

Anwendungen verwendbar. "Mit diesem neuen 48-Volt-System aus unserem

Portfolio streben wir eine Erweiterung unserer Kundenbasis und die

Erschließung neuer Märkte an. Ein deutliches Nachfragepotenzial nach diesem

neuen AKASOL-Serienprodukt über die bereits abgeschlossenen Verträge hinaus

ist unseren Vertriebsgesprächen zufolge bereits erkennbar."

Der Erschließung von weiterem Absatzpotenzial diene auch AKASOLs Projekt mit

dem Bahntechnik-Spezialisten Alstom. "Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist im

Verlauf des dritten Quartals die Kleinserienproduktion unserer Powerpacks

für den weltweit einzigartigen Wasserstoffzug Coradia iLint gestartet

worden", sagt Carsten Bovenschen. "Mit dem Alstom-Auftrag und im Rahmen des

Pilotprojekts für Hyundai Motors, dessen 50 Brennstoffzellen-Fahrzeuge vom

Typ XCIENT Fuel Cell mit AKASOL-Batteriesystemen in der Schweiz im

Pilotbetrieb unterwegs sind, haben wir in den ersten neun Monaten des

laufenden Jahres gute Fortschritte bei der Erschließung des Marktpotenzials

im Bereich der Brennstoffzellenantriebe erzielt und dabei den Vorsprung zur

Konkurrenz deutlich ausgebaut."

Die Schaffung der strukturellen Voraussetzungen zur Realisierung des für

AKASOL erwarteten zukünftigen Wachstums ist im laufenden Geschäftsjahr in

Deutschland durch die Ausweitung der Produktionskapazität am Standort Langen

auf bis zu 800 MWh p.a. und durch den Bezug des neuen Hauptsitzes in

Darmstadt planmäßig fortgeschritten. Auch in Nordamerika wurden im

Jahresverlauf weitere Meilensteine für AKASOLs Wachstumsstrategie

erfolgreich umgesetzt: Trotz konsequenter Reisebeschränkungen in die USA ist

es dem Unternehmen gelungen, die Serienproduktionslinie am US-Standort in

Hazel Park (MI) planmäßig aufzubauen und erfolgreich in Betrieb zu nehmen.

Mit einer installierten Produktionskapazität von bis zu 400 MWh p.a. werden

dort die Serienbatteriesysteme der zweiten Generation für einen von AKASOLs

langjährigen Großkunden gefertigt. In Summe stehen dem Unternehmen im

Geschäftsjahr 2020 damit planmäßig mehr als 1 GWh Produktionskapazität zur

Verfügung.

Für das dritte Quartal erreichte AKASOL ein leicht positives EBITDA in Höhe

von 57 Tsd. EUR und erzielte damit eine deutliche Verbesserung im Vergleich

zu den Vorquartalen sowie zum Vorjahresquartal (Q2 2020: -3,9 Mio. EUR; Q1

2020: -1,7 Mio. EUR; Q3 2019: -2,5 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und

Steuern (EBIT) lag für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2020 bei

-7,8 Mio. EUR (9M 2019: -3,0 Mio. EUR). Das EBIT war im Berichtszeitraum vor

allem durch weitere Einmalaufwendungen zur strukturellen, organisatorischen

und prozessualen Weiterentwicklung für das nachhaltige Unternehmenswachstum

geprägt.

Der AKASOL-Vorstand geht für 2020 weiterhin von einem Gesamtumsatz im

Bereich zwischen 60 und 70 Mio. EUR aus. Die operative EBIT-Marge soll für

das zweite Halbjahr 2020 positiv sein und das Ergebnis soll sich gegenüber

dem Wert zum Stichtag 30. September 2020 auf Gesamtjahresfrist weiter

verbessern. Die derzeit von AKASOL prognostizierte Umsatz- und

EBIT-Entwicklung steht unter Vorbehalt keiner weiteren neuen wesentlichen

negativen Einflüsse auf die Weltwirtschaft durch die COVID-19-Pandemie.

Die Quartalsmitteilung zum Q3 2020 steht auf der Internetseite

"https://www.akasol.com/de/finanzberichte" zum Download zur Verfügung.

Kontakt Investor Relations:

AKASOL AG, Isabel Heinen

Telefon: +49 (0) 6103 48567-26

E-Mail: isabel.heinen@akasol.com

Kontakt Unternehmenskommunikation:

AKASOL AG, Daria Hassan

Telefon: +49 (0) 6151 800 500 251

E-Mail: daria.hassan@akasol.com

Über AKASOL

AKASOL ist ein führender deutscher Entwickler und Hersteller von

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge,

Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, sowie für Schiffe und Boote. Mit fast

30 Jahren Erfahrung ist AKASOL ein Pionier in der Entwicklung und

Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für kommerzielle Anwendungen.

Die Aktien der AKASOL AG werden seit dem 29. Juni 2018 im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

AKASOL betreibt in Langen (Hessen) einen Serienproduktionsstandort mit einer

Produktionskapazität von bis zu 800 MWh im Jahr. Nach Kenntnis von AKASOL

ist dies derzeit Europas größter

Lithium-Ionen-Batteriesystem-Produktionsstandort für Nutzfahrzeuge, an dem

ab 2020 pro Jahr Batteriesysteme für bis zu 3.000 vollelektrische Busse oder

für bis zu 6.000 mittelgroße Nutzfahrzeuge produziert werden können. Mit der

Inbetriebnahme der Gigafactory 1 am neuen AKASOL-Campus im Südwesten

Darmstadts werden dem Unternehmen ab dem kommenden Jahr weitere 2,5 GWh

Produktionskapazitäten zur Verfügung stehen, die ab 2023 auf bis zu 5 GWh

ausgebaut werden.

Die Systeme von AKASOL werden gemäß Anforderungen der Branchenstandards

führender OEM-Kunden gefertigt. Zu den aktuellen Kunden zählen zwei der

weltweit führenden Nutzfahrzeughersteller, Alstom, Bombardier, Rolls-Royce

Power Systems (MTU Friedrichshafen) und viele mehr. AKASOL verfügt über ein

technologieunabhängiges Produktportfolio. Dies ermöglicht es dem

Unternehmen, orientiert an den individuellen Kundenbedürfnissen die besten

Batteriezellen und die beste Batteriechemie einzusetzen.

DISCLAIMER

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",

"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",

"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des

Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

---------------------------------------------------------------------------

16.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: AKASOL AG

Landwehrstrasse 55

64293 Darmstadt

Deutschland

Telefon: +49 6151/800 500

E-Mail: info@akasol.com

Internet: www.akasol.com

ISIN: DE000A2JNWZ9

WKN: A2JNWZ

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1148196

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1148196 16.11.2020

°