DGAP-News: AIXTRON ist gut ins Jahr 2021 gestartet / Hohe Auftragsdynamik insbesondere bei GaN-Leistungselektronik / Aufträge und Umsätze am oberen Ende der Prognose, EBIT-Prognose erhöht (deutsch)

AIXTRON ist gut ins Jahr 2021 gestartet / Hohe Auftragsdynamik insbesondere bei GaN-Leistungselektronik / Aufträge und Umsätze am oberen Ende der Prognose, EBIT-Prognose erhöht

29.04.2021 / 07:30

AIXTRON ist gut ins Jahr 2021 gestartet / Hohe Auftragsdynamik insbesondere

bei GaN-Leistungselektronik / Aufträge und Umsätze am oberen Ende der

Prognose, EBIT-Prognose erhöht

29.04.2021 / 07:30

AIXTRON ist gut ins Jahr 2021 gestartet

Hohe Auftragsdynamik insbesondere bei GaN-Leistungselektronik

Aufträge und Umsätze am oberen Ende der Prognose, EBIT-Prognose erhöht

Herzogenrath, 29. April 2021 - Die AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6)

ist gut ins neue Geschäftsjahr 2021 gestartet. Das weltweit zu den führenden

Anbietern von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie gehörende

Unternehmen hat im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich Aufträge, Umsatz

und Nettoergebnis kräftig erhöht. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat

der Vorstand seine positive Prognose für das Gesamtjahr 2021 bekräftigt.

Auftragseingang: Galliumnitrid als Wachstumstreiber

Der Auftragseingang des Spezialanlagenherstellers ist in den ersten drei

Monaten 2021 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 81% auf

124,4 Mio. Euro gestiegen (Vorjahr 68,8 Mio. Euro). Damit hat AIXTRON den

hohen Auftragseingang vom letzten Quartal 2020 (92,2 Mio. Euro) noch einmal

übertroffen.

Besonders gefragt waren im ersten Quartal 2021 die AIXTRON-Anlagen zur

Herstellung von Halbleiterbauelementen auf Basis von Galliumnitrid; sie

werden für die energieeffiziente Leistungselektronik zum Beispiel für

kompaktere und leistungsfähigere Ladegeräte und für die drahtlose

Datenübertragung im 5G-Mobilfunk genutzt. Der Auftragsbestand lag zum 31.

März 2021 bei 223,5 Mio. Euro und damit rund 53% über dem Stand des

Vorjahresquartals in Höhe von 146,3 Mio. Euro.

Hauptumsatzträger: Anwendungsbereich Optoelektronik

Auch den Umsatz hat der MOCVD-Spezialist für die Halbleiterindustrie im

Jahresauftaktquartal um 21% auf 49,5 Mio. Euro verbessert. Die Anlagen zur

Produktion von Bauelementen für Anwendungen in der Optoelektronik waren der

Hauptumsatzträger im ersten Quartal. Dabei standen Anlagen für die

Herstellung von Lasern zum Einsatz in der optischen Datenkommunikation und

der 3D Sensorik im Fokus.

Eine weiterer wichtiger Umsatzträger waren Systeme zur Herstellung

energieeffizienter Leistungselektronik auf Basis der Halbleiter

Galliumnitrid und Siliziumkarbid. Sie werden beispielsweise für das schnelle

Laden der Akkus von Mobilgeräten wie Smartphones und im Antriebsstrang für

Elektroautos eingesetzt.

Der Bruttogewinn übertraf mit 17,3 Mio. Euro das Ergebnis des Vorjahres

(14,6 Mio. Euro) um 18% bei einer Bruttomarge von 35% (Vorjahr: 36%).

Positive Effekte aus dem im Vorjahresvergleich höheren Umsatz wurden durch

die Auswirkung des schwächeren US-Dollar teilweise kompensiert. Darüber

hinaus entstand im Berichtsquartal zusätzlicher Aufwand für die Vorbereitung

der Produktionskapazitäten auf den in der zweiten Jahreshälfte geplanten

erhöhten Output.

Bereit für die Zukunft

Insbesondere um die MOCVD-Anlagen der nächsten Generation für verschiedene

Anwendungen zur Marktreife zu bringen, hat der Hightech-Ausrüster der

Halbleiterindustrie in den ersten drei Monaten 2021 11,9 Mio. Euro für

Forschung und Entwicklung aufgewendet (Vorjahr: 14,4 Mio. Euro). Darin

enthalten sind geringere laufende Kosten für die OLED-Technologie.

Die Betriebsaufwendungen in Höhe von 18,0 Mio. Euro haben sich im 1. Quartal

2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15% erhöht (Q1/2020: 15,7 Mio.

Euro). Ein positiver Sondereffekt aufgrund einer Nutzungsänderung für eine

Produktionsstätte hatte im Vorjahr zu einem sonstigen betrieblichen Ertrag

in Höhe von 2,9 Mio. Euro geführt.

Im Wesentlichen umsatzbedingt verbesserte AIXTRON das Betriebsergebnis

(EBIT) im ersten Quartal 2021 mit -0,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert

(-1,1 Mio. Euro). Das Nettoergebnis stieg in erster Linie durch die

Aktivierung latenter Steuern im Vergleich zum entsprechenden

Vorjahreszeitraum signifikant auf 3,8 Mio. Euro (Q1/2020: -0,8 Mio. Euro).

Der Hersteller von Depositionsanlagen erzielte eine Bruttomarge von 35%

(Vorjahr: 36%) und eine EBIT-Marge von -1% (Vorjahr: -3%).

Solides Finanzfundament

Der Free Cashflow war in den ersten drei Monaten 2021 mit 28,1 Mio. Euro

deutlich höher als im Vorjahr (3,0 Mio. Euro). Der Bestand an liquiden

Mitteln inklusive Finanzanlagen lag zum 31. März 2021 bei 341,0 Mio. Euro

hauptsächlich aufgrund eines Anstiegs der Kundenanzahlungen und trotz der

planmäßigen Erhöhung der Vorräte für zukünftige Lieferungen (Stand 31.

Dezember 2020: 309,7 Mio. Euro).

Die Finanzstärke von AIXTRON belegt die weiterhin hohe Eigenkapitalquote von

77% (Stand 31. März 2021) nach 84% zum 31. Dezember 2020.

Wie angekündigt ist Dr. Bernd Schulte mit Ablauf seines Vertrags zum 31.

März 2021 aus dem Vorstand ausgeschieden und in den Ruhestand getreten. Dr.

Felix Grawert ist wie avisiert zum 1. April 2021 zum Vorsitzenden des

Vorstands ernannt worden. Zum 1. Mai 2021 wird Dr. Christian Danninger als

neuer Finanzvorstand in den AIXTRON-Vorstand eintreten. Damit hat AIXTRON

den Generationenwechsel im Vorstand abgeschlossen.

Prognose 2021: Beschleunigtes Wachstum

Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der Vorstand im Vergleich zum Vorjahr

unverändert eine stark anziehende Geschäftsentwicklung. Ausgehend von den

Ergebnissen für die ersten drei Monate des Jahres 2021 und der internen

Einschätzung der Nachfrageentwicklung bestätigt der Vorstand die zuvor

abgegebene Jahresprognose im Hinblick auf Auftragseingang, Umsatzerlöse und

Bruttomarge und erhöht sie in Bezug auf die EBIT-Marge. Dies berücksichtigt

auch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die zum jetzigen Zeitpunkt als

nicht signifikant für das Geschäft der AIXTRON-Gruppe eingestuft werden.

Beim Auftragseingang geht der Vorstand von einem Wert am oberen Ende der

Bandbreite von 340 Mio. und 380 Mio. Euro aus. Auch beim Umsatz wird

erwartet, dass AIXTRON das obere Ende der Bandbreite zwischen 320 Mio. und

360 Mio. Euro erzielt. Weiterhin soll eine Brutto-Marge von etwa 40%

erwirtschaftet werden. Aufgrund der verbesserten Umsatzerwartungen hebt der

Vorstand seine Erwartung bei der EBIT-Marge von zuvor 16% auf nun rund 18%

an.

Darüber hinaus strebt AIXTRON mit Blick auf die im Jahr 2020 neu definierten

Nachhaltigkeitsziele des AIXTRON-Konzerns mittelfristig eine erkennbare

Reduktion des Energieverbrauchs sowie einen deutlichen Ausbau der

Weiterbildungsmaßnahmen für seine Mitarbeiter an.

Da die eingeleiteten Kundengespräche mit dem bisherigen asiatischen Kunden

nach erfolgter Qualifikation der Gen2-Depositionsanlage nicht zu dem

erhofften Ergebnis geführt haben, adressiert die AIXTRON-Tochtergesellschaft

APEVA mit ihrer Technologie für die Herstellung von OLEDs nun

Geschäftsmöglichkeiten in China. Zusammen mit dem Joint Venture Partner

H&IRUJA soll dort die Kommerzialisierung der OVPD-Kerntechnologie

vorangetrieben werden. Dazu wird die APEVA auf die Lieferung von

Schlüsselkomponenten fokussiert. Ein erfolgreicher Abschluss der Gespräche

mit potenziellen Kunden in China wird nicht vor 2022 erwartet.

Eckdaten Finanzlage 2021 Q1 2020 Q1 +/- 2021 Q1 2020 Q4 +/-

(in Mio. EUR) (%) (%)

Auftragseingang 124,4 68,8 81 124,4 92,2 35

Auftragsbestand 223,5 146,3 53 223,5 150,9 48

(nur Anlagen)

Umsatz 49,5 41,0 21 49,5 108,1 -54

Bruttoergebnis 17,3 14,6 18 17,3 45,0 -62

% 35 36 -1 pp 35 42 -7 pp

EBIT -0,7 -1,1 36 -0,7 24,5 -103

% -1 -3 2 pp -1 23 -24 pp

Nettoergebnis 3,8 -0,8 575 3,8 24,9 -85

% 8 -2 10 pp 8 23 -15 pp

Free Cashflow 28,1 3,0 837 28,1 17,3 62

"Wir sind sehr gut ins neue Jahr gestartet. Die Nachfrage der Kunden nach

unseren Anlagen ist erfreulich hoch - und zwar über alle drei

Anwendungsbereiche Leistungselektronik, Optoelektronik und LED hinweg. So

konnten wir unsere Jahresprognose für Auftragseingang und Umsatzerlöse am

oberen Ende der Bandbreite konkretisieren und unsere Erwartungen der

EBIT-Marge von zuvor 16% auf rund 18% erhöhen", sagt Dr. Felix Grawert,

Vorsitzender des Vorstands der AIXTRON SE. "Mit unserem fokussierten

Investitionsprogramm zur Weiterentwicklung unserer Spitzentechnologien und

unseres Produktportfolios haben wir die Weichen frühzeitig gestellt, um die

Nachfrage unserer Kunden nach innovativen Anlagen auch in den kommenden

Jahren in bester Weise befriedigen zu können", fügt er hinzu.

Zum Downloaden von Fotos klicken Sie bitte hier.

Finanzinformationen

Die Präsentation zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2021 ist verfügbar

unter:

http://www.aixtron.com/de/investoren/ir-praesentationen

Die vollständigen Finanztabellen des Konzerns (Gewinn- und Verlustrechnung,

Sonstiges Ergebnis der Periode, Bilanz, Kapitalflussrechnung und Entwicklung

des Eigenkapitals) zu dieser Pressemitteilung sind als Teil der

Q1/2021-Quartalsmitteilung abrufbar unter:

http://www.aixtron.com/de/investoren/publikationen

Telefonkonferenz für Investoren

Im Rahmen der Veröffentlichung der Ergebnisse zum ersten Quartal 2021 wird

AIXTRON am Donnerstag, den 29. April 2021, um 15:00 Uhr MESZ (06:00 a.m.

PDT, 09:00 a.m. EDT) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für

Analysten und Investoren abhalten. Sie können sich ab 14:45 Uhr MESZ (05:45

a.m. PDT, 08:45 a.m. EDT) unter folgender Telefonnummer in die Konferenz

einwählen: +49 (30) 23 25 31 411 oder +1 (862) 701-2734. Einen

Audiomitschnitt oder eine Abschrift finden Sie nach der Konferenz unter:

https://www.aixtron.com/de/investoren/events/telefonkonferenzen

Ansprechpartner

Guido Pickert

Leiter Investor Relations & Unternehmenskommunikation

TELEFON +49 (2407) 9030-444

E-MAIL g.pickert@aixtron.com

Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung der

Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus

diesem Grunde auch Prozentsätze nicht genau den absoluten Zahlen entsprechen

könnten.

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von

Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983

gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie

Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die

Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten

Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für

elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von

Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese

Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien

und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und

Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und

-umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere

anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT(R), AIXTRON(R), APEVA(R), Atomic

Level SolutionS(R), Close Coupled Showerhead(R), CRIUS(R), EXP(R), EPISON(R),

Gas Foil Rotation(R), Optacap(TM), OVPD(R), Planetary Reactor(R), PVPD(R),

STExS(R), TriJet(R)

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im

Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die

Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe

wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen",

"beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen",

Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese

zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die

gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON

Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches

liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und

Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die

zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder

Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen

zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass

Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen

abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage

genannt worden sind.. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum

Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang

der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der

endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima

und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen

Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld,

Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen,

Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und

Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine

Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs,

Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel,

Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen

bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung

der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die

AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt

Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und

Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung

verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur

Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer

Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine

ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in englischer Übersetzung vor, bei

Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der

englischen Übersetzung vor.

