DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA begibt eine Anleihe über CHF 45 Millionen (deutsch)

AEVIS VICTORIA SA begibt eine Anleihe über CHF 45 Millionen

^

EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Anleihe

11.06.2018 / 19:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Freiburg, 11. Juni 2018

AEVIS VICTORIA SA begibt eine Anleihe über CHF 45 Millionen

AEVIS VICTORIA SA hat heute eine Anleihe über CHF 45 Millionen mit einer

Laufzeit von 2 Jahren und einem Coupon von 2.25% erfolgreich platziert. Der

Nettoerlös der Anleihe wird zusammen mit der Gesellschaft bereits zur

Verfügung stehenden Mitteln zur Rückzahlung der am 2. Juli 2018 fällig

werdenden CHF 100 Millionen, 3.5% AEV13-Anleihe verwendet. Nach dieser

Refinanzierung und Rückzahlung werden sich die jährlichen

Finanzierungskosten von AEVIS VICTORIA deutlich reduzieren. UBS AG agierte

als Lead Manager und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager.

Die Bedingungen sind wie folgt:

Emittent: AEVIS VICTORIA SA, Freiburg, Schweiz

Emissionsbetrag: CHF 45'000'000

Coupon: 2.25% p.a.

Laufzeit: 2 Jahre

Emissionspreis: 100%

Rückzahlungspreis: 100%

Liberierung: 29. Juni 2018

Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange gemäss

dem Standard für Anleihen wird beantragt.

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group,

Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0)

79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie

in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die

Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten

Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau

Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss

Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte

Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz

und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS

VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem

Kürzel AEVS.SW kotiert (www.aevis.com).

