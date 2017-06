DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA: Umsatz erhöht sich im Q1 2017 um 17.0% auf CHF 169.7 Millionen (deutsch)

AEVIS VICTORIA SA: Umsatz erhöht sich im Q1 2017 um 17.0% auf CHF 169.7 Millionen

Freiburg, 6. Juni 2017

AEVIS VICTORIA SA - Umsatz erhöht sich im Q1 2017 um 17.0% auf CHF 169.7 Millionen

AEVIS VICTOIRA erzielte im ersten Quartal 2017 einen Umsatz von CHF 169.7 Millionen (2016: CHF 145.0 Millionen). Die Zunahme um 17.0% kam primär durch die Integration der Générale-Beaulieu Holding SA zustande. Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet die Gruppe, mit den gegenwärtigen Beteiligungen, einen Umsatz von mehr als CHF 700 Millionen und einen EBITDA von mehr als CHF 100 Millionen zu erwirtschaften.

Die AEVIS VICTORIA Gruppe unterbreitete allen Aktionären der Linde Holding Biel/Bienne AG, Eigentümerin der Clinique des Tilleuls in Biel, ein Übernahmeangebot, zahlbar in bar oder Aktien von AEVIS VICTORIA. Ziel ist es, die Klinik in das Swiss Medical Network zu integrieren. Swiss Medical Network hat mit der UBS Schweiz AG einen Syndikatskredit über CHF 120 Millionen abgeschlossen, um die Entwicklung des Unternehmens und Akquisitionen zu finanzieren. Der Verkauf der 11.9% Beteiligung an LifeWatch AG an BioTelemetry wird zu einem ausserordentlichen Erfolg von netto mehr als CHF 8 Millionen führen.

Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert im Healthcare-Bereich, in Life Sciences sowie in die medizinische Betreuung und in Lifestyle-Dienstleistungen. Die Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz, Swiss Medical Network, aus Victoria-Jungfrau Collection, einer Luxushotelgruppe bestehend aus fünf Häusern, aus der Swiss Healthcare Properties AG, eine auf Gesundheitsimmobilien fokussierte Gesellschaft, aus Medgate, dem führenden Telemedizinanbieter in der Schweiz und aus NESCENS SA, einer Marke rund um das Thema better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss

