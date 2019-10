DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA: Starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal; Swiss Medical Network und Victoria-Jungfrau Collection verzeichnen weiterhin organisches Wachstum (deutsch)

AEVIS VICTORIA SA: Starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal; Swiss Medical Network und Victoria-Jungfrau Collection verzeichnen weiterhin organisches Wachstum

AEVIS VICTORIA SA: Starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal; Swiss Medical

Network und Victoria-Jungfrau Collection verzeichnen weiterhin organisches

Wachstum

29.10.2019

Medienmitteilung

Freiburg, 29. Oktober 2019

Per 30. September 2019 betrug der Gesamtumsatz der AEVIS VICTORIA SA CHF

707.6 Millionen (2018: CHF 469.1 Millionen), einschliesslich des Gewinns aus

dem Verkauf der Infracore-Beteiligung in Höhe von CHF 193.8 Millionen. Der

Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) betrug CHF 643.1 Millionen, 56.4% mehr als

2018 (CHF 411.3 Millionen). Der operative Umsatz stieg um 9.5%, was

insbesondere auf die sehr gute Leistung im Spitalsegment zurückzuführen ist.

Bereinigt um Akquisitionen erreichte das organische Wachstum 5.8% auf

Konzernebene und 6.3% im Spitalsegment.

Swiss Medical Network erzielte einen Gesamtumsatz von CHF 449.9 Millionen

gegenüber CHF 409.4 Millionen im Vorjahr. Der Nettoumsatz betrug CHF 385.9

Millionen, entsprechend einer Steigerung um 9.6% gegenüber der

Vorjahresperiode (CHF 352.1 Millionen). Auf vergleichbarer Basis erzielte

Swiss Medical Network ein organisches Wachstum von 6.3%, trotz Verlagerungen

in die ambulante Betreuung und einer Senkung der TARMED-Tarife. Die von der

Hirslanden-Gruppe erworbene Klinik Belair in Schaffhausen wird ab dem 1.

Oktober 2019 im Swiss Medical Network konsolidiert. Swiss Medical Network

wird seine Wachstumspolitik durch Akquisitionen fortsetzen und das 2018

gestartete Optimierungs- und Kostensenkungsprogramm weiterführen.

Victoria-Jungfrau Collection, das Hospitality-Segment von AEVIS VICTORIA,

entwickelte sich in einem dynamischen Marktumfeld insgesamt gut. Der Umsatz

stieg auf CHF 49.9 Millionen, gegenüber CHF 48.8 Millionen im Vorjahr,

entsprechend einem organischen Wachstum von 2.3%. Nach dem Berichtszeitraum,

und der erfolgreichen Übernahme von 100% der Seiler & Partenaires Holding

SA, wurden die Hotels Mont Cervin Palace und Monte Rosa in das

Luxushotel-Portfolio integriert. Das seit Oktober 2017 wegen einer

Totalrenovierung geschlossene Hotel Eden au Lac wird am 1. Dezember 2019

unter dem Markennamen La Réserve Eden au Lac Zürich wiedereröffnet.

Ausblick

Der Umsatz im vierten Quartal 2019 wird nach den Akquisitionen im

Hospitality-Bereich, der Wiedereröffnung des La Réserve Eden au Lac Zürich

und der Übernahme der Klinik Belair stark steigen.

AEVIS wird Investitionen als Referenzaktionär in Unternehmen bevorzugen, die

in den Fokus-Sektoren der Gruppe tätig sind. Als aktiver Investor übt AEVIS

einen massgeblichen Einfluss auf die Strategien der von ihr gehaltenen

Unternehmen aus, überlässt ihnen aber die volle Verantwortung in der

operativen Führung. AEVIS wird weiterhin mit anderen Marktteilnehmern

zusammenarbeiten, um die Aktivitäten der Beteiligungen wie bei Infracore

weiterzuentwickeln und auszubauen.

AEVIS möchte seinen Aktionären eine Kombination aus Kapitalgewinnen

resultierend aus der Wertschöpfung in den Tochtergesellschaften und einer

stabilen Jahresrendite bieten. Es ist vorgesehen, dass die ordentliche

Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019 deutlich erhöht wird.

AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group,

Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0)

79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA invests in healthcare, hospitality & lifestyle and

infrastructure. AEVISs main shareholdings are Swiss Medical Network SA, the

second largest group of private hospitals in Switzerland, Victoria-Jungfrau

Collection AG, a luxury hotel group managing four luxury hotels in

Switzerland, Infracore SA (19%), a real estate company dedicated to

healthcare-related infrastructure, a hospitality real estate division,

Medgate (40%), the leading telemedicine provider in Switzerland, and NESCENS

SA, a brand dedicated to better aging. AEVIS is listed on the Swiss

Reporting Standard of the SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.

