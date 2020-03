DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA: Publikation des Geschäftsberichts 2019 (deutsch)

AEVIS VICTORIA SA: Publikation des Geschäftsberichts 2019

Pressemitteilung

Freiburg, 27. März 2020

AEVIS VICTORIA SA: Publikation des Geschäftsberichts 2019

EBITDAR erhöht sich auf 36.5% und der Reingewinn steigt markant auf CHF

173.7 Millionen

Auf dem Weg zu einer reinen Beteiligungsgesellschaft hat AEVIS VICTORIA im

Geschäftsjahr 2019 ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Der Gesamtumsatz

stieg um 42.0% auf CHF 933.2 Millionen, einschliesslich eines

Beteiligungsgewinns in Höhe von CHF 199.4 Millionen aus dem Verkauf einer

70%igen Beteiligung an Infracore und CHF 22.0 Millionen aus dem Verkauf der

Générale-Beaulieu Immobilière SA. Das organische Wachstum betrug 3.6% und

der Betriebsgewinn stieg auf CHF 308.4 Millionen, was einer EBITDAR-Marge

von 36.5% entspricht. Der Reingewinn stieg stark an und erreichte CHF 173.7

Millionen. Nach einem vielversprechenden Start in das neue Geschäftsjahr

2020 wirken sich die Ausbreitung des Coronavirus und vor allem die

verordneten Einschränkungen in der Schweiz auf den täglichen Betrieb sowohl

im Spital- als auch im Hotelbereich aus. Obwohl die Gruppe sehr gut

diversifiziert und dank ihrer Beteiligungen im Gesundheitswesen in der Lage

ist, einen Beitrag zur Überwindung dieser Gesundheitskrise zu leisten,

können die finanziellen Folgen des anhaltenden Lockdowns noch nicht

quantifiziert werden. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der AEVIS

VICTORIA beschlossen, für das Berichtsjahr keine Dividende zu beantragen.

Swiss Medical Network erzielt organisches Wachstum von 4.0%

Trotz der anhaltenden Verlagerung hin zu mehr ambulanter Versorgung und der

Senkung der TARMED-Tarife erreichte das organische Wachstum solide 4.0%, was

durch frühere Akquisitionen, die Wiedereröffnung renovierter Einrichtungen

und die Einstellung zusätzlicher Ärzte ermöglicht wurde. Die

Gesamtnettoeinnahmen (ohne Arzthonorare) beliefen sich auf CHF 534.8

Millionen, 7.7% mehr als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis erreichte CHF 87.7

Millionen, was einer EBITDAR-Marge von 16.4% entspricht. Mit der Integration

der Rosenklinik AG in Rapperswil, der Privatklinik Belair in Schaffhausen

und des Hôpital du Jura bernois (im Januar 2020) ist das Netzwerk auf 21

Spitäler in 13 Kantonen in allen Sprachregionen angewachsen und damit dem

vor fast 10 Jahren gesetzten langfristigen Ziel näher gekommen. Mit der

Konsolidierung der Rosenklinik und des Hôpital du Jura bernois wird Swiss

Medical Network im Jahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von bis zu einer

Milliarde erzielen.

Swiss Medical Network ist auf den Wandel des Schweizer Gesundheitssystems

gut vorbereitet. Bereits heute betreibt das Netzwerk 26 ambulante Zentren in

allen Teilen der Schweiz, in denen im Jahr 2019 mehr als 160'000 ambulante

Patienten behandelt werden. Darüber hinaus strebt die Gruppe die Entwicklung

integrierter Versorgungsangebote an, um noch näher an den Patienten zu sein

und die gesamte Wertschöpfungskette von der Prävention über die Behandlung

im Spital bis zur Rehabilitation nach dem Spitalaufenthalt abzudecken. Ein

Teil dieser Bemühungen ist die laufende Erweiterung des telemedizinischen

Angebots von Medgate (40%ige Beteiligung von AEVIS VICTORIA). Erwähnenswert

ist in diesem Zusammenhang, dass Medgate vom Bundesamt für Gesundheit für

den Betrieb der bundesweiten Coronavirus-Hotline ausgewählt wurde.

In den Jahren 2020 und 2021 wird die Wachstumsstrategie im

Gesundheitssegment fortgesetzt und auf die vertikale Wertschöpfungskette

ausgedehnt. In diesem Zusammenhang könnten sich neben AEVIS VICTORIA neue

strategische Aktionäre bei Swiss Medical Network engagieren, um nach dem

Vorbild von Kaiser Permanente in den USA einen vollständig integrierten

Versorgungsdienstleister in der Schweiz aufzubauen.

Beteiligung an Infracore sinkt auf 30%

Nach dem Verkauf einer 20%igen Beteiligung der Infracore an die Bâloise im

Dezember 2018 wurden am 27. Mai 2019 weitere 15% an die Bâloise und 46% an

den Medical Properties Trust (MPT) verkauft. Im Dezember 2019 wurde das

Portfolio mit der Übernahme von Générale-Beaulieu Immobilière SA erheblich

erweitert. Die Transaktion wurde in bar und in Infracore-Aktien bezahlt,

wodurch die Beteiligung von AEVIS VICTORIA an Infracore wieder auf 30%

erhöhte, während sich die Beteiligungen von MPT und Bâloise auf 40% bzw. 30%

reduzierten. Für das Geschäftsjahr 2019 wird erwartet, dass Infracore CHF

28.0 Millionen auszahlen wird, was zu einer Ausschüttung an AEVIS VICTORIA

in Höhe von CHF 8.4 Millionen im Verlauf des Jahres 2020 führen würde.

Infracore und ihre Aktionäre sind bestrebt, Swiss Medical Network in seiner

Akquisitionsstrategie zu unterstützen und ihm eine starke

Verhandlungsposition zu verschaffen.

Hotelimmobilien-Portfolio wächst stark

Nach der De-konsolidierung der Infrastrukturimmobilien wird das

Hotelimmobilien-Portfolio durch Akquisitionen gestärkt und die Gruppe zu

einem wichtigen Akteur in der Schweizer Luxushotellerie aufsteigen. Das

bestehende Portfolio von sieben Gebäuden in Interlaken und Zürich mit einem

Marktwert von CHF 204.8 Millionen per 31. Dezember 2019 wird auf eine Grösse

von bis zu CHF 500 Millionen ausgebaut.

Victoria-Jungfrau betreibt nun sieben Luxushotels in der ganzen Schweiz

Im Einklang mit der florierenden Tourismusindustrie in der Schweiz haben die

operativen Hotels von Victoria-Jungfrau in der Berichtsperiode gute

Leistungen erbracht und einen Umsatz von CHF 69.4 Millionen erzielt, 11.3%

mehr als im Vorjahr (CHF 62.4 Millionen CHF). Alle drei in Betrieb stehenden

Hotels (Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa, Bellevue Palace und Crans

Ambassador) haben zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen. Nach der

erfolgreichen Übernahme von 100% der Seiler & Partenaires Holding SA werden

die Hotels Mont Cervin Palace und Monte Rosa in Zermatt seit dem 1. November

2019 von der Gruppe betrieben. Zudem wurde nach der Berichtsperiode das

Hotel InterContinental in Davos Anfang 2020 Teil von Victoria-Jungfrau. Das

Hotel Eden au Lac in Zürich, das seit Oktober 2017 wegen einer

Totalsanierung geschlossen ist, wurde im Januar 2020 unter dem Markennamen

La Réserve Eden au Lac Zürich wiedereröffnet. Victoria-Jungfrau ist damit

zum grössten Anbieter von Luxushotels in der Schweiz avanciert, mit 847

Zimmern und mehr als 800 Mitarbeitern, und einem diversifizierten Portfolio,

das sowohl typische Winter- und Sommerdestinationen als auch Stadthotels

umfasst.

Gestärkte Bilanz

Der Verkauf der Infracore-Beteiligung und von Générale-Beaulieu Immobilière

SA führten zu einem erheblichen Mittelzufluss. Insgesamt wurde die Bilanz

von CHF 1'855 Millionen auf CHF 1'191 Millionen verkürzt, der

Verschuldungsgrad deutlich reduziert und die Eigenkapitalquote von 24.0% auf

37.3% erhöht. Die im Sommer 2019 fällige gewordene 2.75%-Anleihe im Umfang

von CHF 145 Millionen CHF wurde zurückgezahlt. Trotz der guten Ergebnisse

wird der Verwaltungsrat keine Dividendenausschüttung beantragen, da die

finanziellen Folgen des anhaltenden Lockdowns noch nicht quantifiziert

werden können.

Gesamtumsatz nähert sich der Milliardengrenze

Der Gesamtumsatz erhöhte sich auf CHF 933.2 Millionen gegenüber CHF 657.2

Millionen vor einem Jahr. Der Nettoumsatz (ohne Arzthonorare) erreichte CHF

844.8 Millionen (2018: CHF 577.9 Millionen). Auf Gruppenebene betrug der

EBITDAR CHF 308.4 Millionen gegenüber CHF 84.7 Millionen im Vorjahr, was

einer EBITDAR-Marge von 36.5% entspricht (2018: 14.7%). Der Gewinn stieg auf

CHF 173.7 Millionen, verglichen mit einem Nettoverlust von CHF 6.6 Millionen

in der Vorjahresperiode.

Ausblick 2020

Der Start ins Geschäftsjahr 2020 war sowohl im Spital- als auch im

Hotelbereich ermutigend, wurde durch die COVID-19-Krise aber plötzlich

unterbrochen. Alle Spitäler des Swiss Medical Network spielen in ihren

jeweiligen Kantonen eine wichtige Rolle in der Zusammenarbeit mit den

öffentlichen Spitälern im Kampf gegen das Coronavirus, und die einzelnen

Spitäler sind gerüstet, möglicherweise verschobene elektive Operationen in

den kommenden Monaten zu kompensieren. Wir erwarten sehr starke Aktivitäten

bei der Wiederaufnahme von elektiven Operationen. Es wird zudem erwartet,

dass die Pandemie in diesem Sommer das Gastgewerbe auf breiter Front

beeinflussen wird, da viele Stornierungen von Reisen und Konferenzen sowie

Gruppenreisen beobachtet wurden. Allerdings könnte der nationale Tourismus

die Stornierungen teilweise kompensieren. Die Winterhotels haben die Saison

einige Wochen früher als geplant abgeschlossen, und die übrigen Hotels sind

bis auf weiteres geschlossen. Im Allgemeinen hat die Visibilität deutlich

abgenommen, und es ist schwierig, Vorhersagen für die kommenden Monate zu

machen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsberichts können die

finanziellen Auswirkungen für die Gruppe von COVID-19 und des allmählich

zunehmenden Grads des Lockdowns in der Schweiz aufgrund der Unsicherheiten

bezüglich Dauer und Schwere der Verbreitung von COVID-19 nicht zuverlässig

gemessen werden. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben

Massnahmen definiert und umgesetzt, um insbesondere die kurzfristige

Verfügbarkeit von Liquidität sicherzustellen. Die Schweizer Landesregierung

hat ein umfangreiches Entschädigungsprogramm für Geschäftsverluste

angekündigt, und unsere Unternehmen wären zu einer solchen Entschädigung

berechtigt. Wir sind zuversichtlich, dass alle Kantone, dem Beispiel des

Kantons Bern folgend, die Spitäler und Kliniken entsprechend ihrer Defizite

entschädigen werden.

Detaillierte Berichterstattung

Der vollständige Geschäftsbericht 2019 kann mit folgendem Link bezogen

werden:

https://www.aevis.com/_media/2020/03/ar_2019.pdf

Webcast heute Freitag 10.00 MEZ

AEVIS VICTORIA SA wird heute um 10:00 Uhr MEZ im Rahmen eines Webcast die

Jahresergebnisse 2019 präsentieren. Die Resultate werden von Antoine Hubert,

Delegierter des Verwaltungsrats, vorgestellt. Die Konferenz wird in

englischer Sprache durchgeführt.

Link zur direkten Übertragung im Internet:

https://webcasts.eqs.com/aevis20200327

Für Teilnehmer am Conference Call (nur Folien):

https://webcasts.eqs.com/aevis20200327/no-audio

Einwahlnummern (für die Conference Call Funktion):

Schweiz: ++41 44 580 6522

Deutschland: ++49 692 0174 4220

Grossbritannien: ++44 203 009 2470

US: ++1 877 423 0830

PIN-Code: 43500834#

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group,

Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die

wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical

Network, der einzigen Privatklinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen

drei Sprachregionen; aus VictoriaJungfrau AG, einer Hotelkette mit sieben

Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt),

einem auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen,

sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Medizin und

Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der

Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention

und betteraging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss

Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

