DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA: Konsolidierter Umsatz steigt im ersten Quartal 2019 um 11.2% auf CHF 177.3 Millionen (Q1 2018: CHF 159.4 Millionen), organisches Wachstum von 6.5% (deutsch)

Pressemitteilung

Freiburg, 23. April 2019

AEVIS VICTORIA erzielte im ersten Quartal 2019 eine Umsatzsteigerung von

11.2% auf CHF 177.3 Millionen (Q1 2018: CHF 159.4 Millionen). Neben

organischem Wachstum von 6.5% trugen Akquisitionen mit CHF 7.4 Millionen zum

Wachstum bei. Swiss Medical Network steigerte den Umsatz im ersten Quartal

um 12% auf CHF 159.6 Millionen (Q1 2018: CHF 142.5 Millionen) und erzielte

trotz tieferen Tarifen ein organisches Wachstum von 8.1%. Der Umsatz im

Hotelsegment blieb mit CHF 12.5 Millionen CHF (Q1 2018: 12.5 Millionen)

stabil. Auf operativer Ebene setzte die Gruppe ihr Kostensenkungs- und

-Optimierungsprogramm fort. Die Investitionen zur Verbesserung des Angebots

tragen Früchte: Dazu zählen die Eröffnung eines Tagesspitals in der Clinique

Générale Beaulieu in Genf im ersten Quartal, eines medizinischen Zentrums

mit Radiologie in der Clinique de Valère in Sion (VS) im zweiten Quartal

sowie die Inbetriebnahme des neuen Spitals in der Clinique Villa im Park de

Rothrist (AG) im vierten Quartal. Im Bereich Hotels wird das Eden au Lac in

Zürich, welches unter der Leitung des Designers Philippe Starck komplett

renoviert wird, in der zweiten Jahreshälfte 2019 seine Türen wieder öffnen.

Nach dem Verkauf einer Beteiligung an Infracore verfügt AEVIS VICTORIA über

ausreichend liquide Mittel, um die 2014 emittierte und im Juni 2019 fällige

Anleihe in Höhe von CHF 145 Millionen zurückzuzahlen. Damit werden sich der

künftige Finanzaufwand und die Schulden drastisch reduzieren.

Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group,

Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0)

79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die

wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical

Network (100%), der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz; aus

Victoria-Jungfrau Collection AG (100%), einer Hotelkette mit vier

Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (80%), einem auf Spital- und

Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem

Immobiliensegment mit Liegenschaften im Medizin- und Hotelbereich; aus

Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der

Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging.

AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard

unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com

