DGAP-News: ADX Energy Limited unterzeichnet Vertragsmemorandum mit führendem Ökostromanbieter für das Projekt, Grüner Wasserstoff (H2) im Wiener Becken (deutsch)

"ADX und Windkraft Simonsfeld AG unterzeichnen eine strategische

Vereinbarung zur Lieferung von Ökostrom und die gemeinsame Entwicklung des

Projekts zur Produktion von grünem Wasserstoff, unterirdischen Speicherung

und Versorgung"

Wichtige Punkte:

- ADX hat mit der Windkraft Simonsfeld AG ("WKS") eine Absichtserklärung

(Memorandum of Agreement, "MOA") über die Lieferung von Ökostrom und die

gemeinsame Entwicklung eines Projekts zur Erzeugung von grünem Wasserstoff

und zur unterirdischen Speicherung im Wiener Becken (H2-Projekt)

unterzeichnet.

- WKS ist ein bedeutender europäischer Windstromproduzent mit Sitz in

Österreich, der bis Ende dieses Jahres 91 Windkraftanlagen betreibt, die

rund 640 Millionen Kilowattstunden pro Jahr in Österreich erzeugen

(entspricht dem Strombedarf von 160.000 österreichischen Haushalten). WKS

betreibt und baut Windkraftanlagen in der Nähe der ADX-Felder, in denen die

Ökostrom-Erzeugungskapazität von Zeit zu Zeit gedrosselt werden muss und

nicht am Markt verkauft werden kann.

- ADX und WKS ("Parteien") haben die folgenden Zuständigkeiten für die

Entwicklung des H2-Projekts vereinbart, die bis zum Zieldatum, den 1.

Dezember 2021 in endgültige Vereinbarungen aufgenommen werden sollen.

ADX wird:

- Die Entwicklungsplanung und Ausführung sowie den Betrieb leiten und

koordinieren;

- Die notwendigen Reservoirs, Bohrungen, Einrichtungen über Tage und

Infrastruktur bereitstellen;

- Das Marketing und den Verkauf von grünem Wasserstoff leiten; und

- Das Projektmanagement- und Betriebsdienstleistungen für die Ausführung und

den Betrieb von Wasserstoffproduktions- (Elektrolyseur), Speicher- und

Transporteinrichtungen bereitstellen.

WKS wird:

- Strom aus erneuerbaren Quellen (Wind und Sonne) an das H2-Projekt

("Ökostrom")Anmerkung1

liefern.

- Die erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung des H2-Projekts mit

Ökostrom bereitstellen.

Die Parteien werden in das Projekt investieren und zusammenarbeiten, um

zweckbestimmte finanzielle Förderungen und Subventionen von der

österreichischen Regierung und der Europäischen Union zur Finanzierung des

H2-Projekts

zu sichern.

- Die Parteien sind aufgrund der synergetischen Kombination bestehender

Windkraftanlagen der WKS und der untertägigen Reservoirs in den Feldern

Gaiselberg und Zistersdorf, der Produktionsanlagen und

Gasexportinfrastruktur der ADX, die sich in unmittelbarer Nähe der Stadt

Wien befinden, gut positioniert, um eine sichere, zuverlässige und

langfristige Versorgung mit grünem Wasserstoff entweder über das bestehende

Gaspipelinesystem Anmerkung 2 oder durch direkte Lieferungen an Käufer oder

Endverbraucher zu gewährleisten.

- Die Gewissheit des Zugangs zu Ökostrom und der gemeinsamen

Entwicklungsarbeit der Vertragsparteien ermöglicht die sofortige technische

und kommerzielle Definition des H2-Projekts mit dem Ziel, bereits

identifizierte kurzfristige Wasserstoffmärkte zu bearbeiten und dadurch die

Sicherheit einer raschen Projektgestaltung zu erhöhen.

Anmerkung 1: Die untertägige Speicherung in den Feldern ermöglicht die

Produktion von grünem Wasserstoff in Perioden, in denen die Nachfrage nach

grünem Strom gering oder eingeschränkt ist, und den Verkauf von grünem H2 zu

wettbewerbsfähigen Preisen. Das Speichersystem ermöglicht es, die

intermittierende Produktion von grünem Wasserstoff zu speichern und auf

einer stabilen, langfristigen und unterbrechungsfreien Versorgungsbasis zu

verkaufen.

Hinweis 2: Die ADX-Felder sind mit den lokalen und nationalen

Methangasnetzen verbunden. Seit dem 1. Juli 2021 kann H2 direkt in das

bestehende Methan-Pipeline-System eingespeist werden, derzeit mit einer

H2-Konzentration

von bis zu 10 %. Dies wird voraussichtlich zunehmen.

ADX Energy Ltd (ASX-Code: ADX) gibt bekannt, dass das Unternehmen über seine

100-prozentige österreichische Tochtergesellschaft, ADX VIE GmbH, mit der

Windkraft Simonsfeld AG ("WKS") eine Absichtserklärung (Memorandum of

Agreement, "MOA") für die Lieferung von Ökostrom und die Kooperation zur

gemeinsamen Entwicklung eines Projekts zur Erzeugung von grünem Wasserstoff

und Speicherung unter Tage im Wiener Becken (H2-Projekt) unterzeichnet hat.

WKS ist ein bedeutender europäischer Windstromproduzent in Österreich, der

im Jahr 2022 rund 640 Millionen Kilowattstunden (entspricht dem Strombedarf

von 160.000 österreichischen Haushalten) erzeugen und 91 Windkraftanlagen

betreiben wird. WKS betreibt Windkraftanlagen in unmittelbarer Nähe zu den

ADX-Feldern Gaiselberg und Zistersdorf im Wiener Becken.

Die Stromnetzinfrastruktur im nördlichen Wiener Becken stößt derzeit an ihre

Grenzen. Aufgrund fehlender Stromverteilungskapazitäten kann sauberer

Windstrom in WKS' Anlagen in Prinzendorf und Poysdorf-Wilfersdorf (Orte in

der Nähe von ADXs Feldern im Wiener Becken) nicht immer zu 100 % ins Netz

gelangen. Dies ist insbesondere in Perioden mit starkem Wind der Fall. Dann

muss WKS' Stromproduktion teilweise gedrosselt werden, was zum Verlust von

sauberem Strom führt. Das H2-Projekt wird es ermöglichen, gedrosselte

Windenergie sinnvoll für die Produktion von grünem Wasserstoff zu nutzen.

Mit einem Elektrolyseur wird Windstrom in grünen Wasserstoff umgewandelt und

kann in bestehenden untertägigen Speichern zwischengelagert werden. ADX

verfügt über solche untertägigen Speicher in unmittelbarer Nähe des

WKS-Windparks in Prinzendorf.

Laut MOA haben ADX und WKS ("Parteien") ihre jeweiligen Rollen und

Zuständigkeiten für die Entwicklung des H2-Projekts vereinbart, die bis zum

1. Dezember 2021 in endgültige vertragliche Vereinbarungen aufgenommen

werden sollen. Die beabsichtigten Rollen und Zuständigkeiten der Parteien

für das H2-Projekt lassen sich wie folgt zusammenfassen.

ADX wird für die Verwaltung, Planung und Durchführung der

H2-Projektentwicklung

verantwortlich sein. Das erfordert den Zugang zu den notwendigen Reservoirs,

Bohrungen, Einrichtungen über Tage und der Infrastruktur für die Speicherung

und Lieferung des produzierten grünen Wasserstoffs . ADX wird auch Projekt-

und Betriebsmanagementdienste für die Installation und den Betrieb von

Wasserstofferzeugungsanlagen (Elektrolyseur), Speicher- und Transportanlagen

sowie die Vermarktung und den Verkauf von grünem Wasserstoff bieten.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:

Produktionsinfrastruktur auf ADX-Feldern Gaiselberg und Zistersdorf im

Wiener Becken

WKS wird für die Lieferung von Strom aus erneuerbaren Quellen (Wind oder

Solar) an das H2-Projekt ("Ökostrom") verantwortlich sein und die

erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung des H2-Projekts mit Ökostrom zur

Erzeugung von grünem Wasserstoff bereitstellen.

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Ein von WKS

betriebener Windpark in der Nähe der ADX-Felder im Wiener Becken

Gemäß den Bedingungen des MOA haben die Parteien eine Zusammenarbeit

vereinbart, um Zuschüsse und andere Arten von finanziellen Förderungen und

Subventionen von der österreichischen Regierung und der Europäischen Union

zur Finanzierung des H2-Projekts zu erhalten.

Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung skizziert die

Pilotphase und die hochskalierte Phase des H2-Projekts sowie die

verschiedenen Elemente des Projekts, von denen viele bereits sowohl bei ADX

und auch WKS vorhanden sind.

Der Projektumfang ermöglicht sowohl den intermittierenden Verkauf von reinem

Wasserstoff direkt aus dem Elektrolyseur, als auch den Verkauf von

gespeichertem Wasserstoff aus den Reservoirs in das bestehende Pipelinenetz

sowie den Direktverkauf von gespeichertem Wasserstoff aus den Reservoirs an

einen oder mehrere Kunden.

Aufgrund der synergetischen Kombination der bestehenden Windkraftanlagen von

WKS, der untertägigen Reservoirs in den Feldern Gaiselberg und Zistersdorf,

der Produktionsanlagen und der Gasexportinfrastruktur von ADX in

unmittelbarer Nähe der Stadt Wien sind die Parteien sehr gut aufgestellt, um

eine sichere, zuverlässige und langfristige Versorgung mit grünem

Wasserstoff entweder über das bestehende Gasleitungssystem oder durch

Direktlieferungen an Abnehmer oder Endverbraucher zu bieten. Die ADX-Felder

sind für den Export von gefördertem Erdgas an die lokalen und nationalen

Methangasnetze angeschlossen. Seit dem 1. Juli 2021 kann Wasserstoff bis zu

einer Konzentration von 10 % Wasserstoff direkt in bestehende

Methan-Pipeline-Systeme eingespeist werden. Im Fernleitungsnetz sind weitere

Steigerungen der Wasserstoffkonzentration zu erwarten, da ein Großteil der

aktuellen europäischen Gasnetze auch mit reinem Wasserstoff sicher versorgt

werden kann.

Die Speicherung unter Tage auf den ADX-Feldern ermöglicht die Produktion und

Speicherung von Wasserstoff in Zeiten, in denen die Nachfrage nach Ökostrom

gering oder eingeschränkt ist. Das groß angelegte Energiespeichersystem

ermöglicht auch die Speicherung und den Verkauf der intermittierenden

Wasserstoffproduktion aus Windkraft auf einer stabilen, langfristigen und

unterbrechungsfreien Versorgungsbasis. Eine stabile, unterbrechungsfreie

Energieversorgung in großen Mengen, die die derzeitige

Batteriespeicherkapazität bei Weitem übersteigt, ist für die industrielle

Nutzung und Stromerzeugung unabdingbar.

Die Zusammenarbeit der Parteien im Sinne des MOA ermöglicht die sofortige

technische und kommerzielle Umsetzung des H2-Projekts im Hinblick auf die

Bearbeitung bereits schon jetzt identifizierter Wasserstoffmärkte. Die

Sicherheit des Zugangs zu Ökostrom und die gemeinsame Entwicklung des

Projekts mit einem führenden Ökostromanbieter wie WKS erhöht die Sicherheit

einer schnellen Projektgestaltung deutlich.

ADXs Executive Chairman, Ian Tchacos, sagte: "Der Board of Directors von ADX

ist von den Fortschritten unseres österreichischen Managementteams mit dem

H2-Projekt

beeindruckt. Sie haben eine wichtige strategische Beziehung mit Windkraft

Simonsfeld AG ("WKS") aufgebaut, einem führenden Ökostromproduzenten und

Betreiber. WKS hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz im Umwelt- und

Gemeindeengagement im Wiener Becken, wo ADX auch Öl und Gas sicher,

langfristig und mit niedrigen Emissionen fördert. Die Lieferung von Ökostrom

aus der derzeit gedrosselten Stromproduktion an das H2-Projekt durch WKS und

ihre potenzielle Beteiligung an dem Projekt stellt eine starke Allianz

zwischen den Parteien sicher und erhöht die Wahrscheinlichkeit für den

raschen Aufbaus eines H2-Projekts erheblich. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit WKS, um bestehende und zukünftige Chancen auf dem

Wasserstoffmarkt zu nutzen, indem wir unsere Assets für eine langfristige

Zukunft grüner Energieerzeugung adaptieren."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ian Tchacos

Executive Chairman

ian.tchacos@adxenergy.com.au

Paul Fink

Chief Executive Officer

paul.fink@adx-energy.com

Tel. +61-8-9381 4266

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH

Fleischmannstraße

73728 Esslingen am Neckar

Tel. +49-711-82 09 72 11

Fax +49-711-82 09 72 15

office@axino.de

www.axino.de

